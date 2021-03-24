Трусова обидно провалилась на чемпионате мира. Саше стоит бросить Плющенко прямо сейчас?

Щербакова и Туктамышева отстаивают честь российского фигурного катания вдвоём. Но как же они хороши!

Начало чемпионата мира оставило у российских болельщиков смешанные чувства. Анна Щербакова после падений на тренировках в короткой программе предстала во всём великолепии и сделала гигантский шаг навстречу золоту. Лиза Туктамышева вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и заставила гордиться собой.

А вот за Александру Трусову обидно до слёз. Саша осознанно отказалась от риска, но допустила грубейшую ошибку на лёгком прыжке.

Неужели даже после провала на чемпионате мира она останется с Плющенко?

Драма француженки и провал бывшей россиянки

Первые разминки наглядно показали, почему чемпионат мира в Стокгольме называют самым трудным в истории. Большинство спортсменок выглядели откровенно слабо и заметно уступали своим максимальным возможностям. Из приятных сюрпризов можно отметить разве что украинку Ольгу Микутину, выступающую за Австрию.

Уверенно дебютировала на таком уровне 15-летняя кореянка Хаен Ли, а первую по-настоящему серьёзную заявку на успех сделала американка Карен Чен. Опытная фигуристка безупречно исполнила все элементы и заработала очень приличные баллы за компоненты. С оценкой 74,40 балла за короткую программу Карен приблизила сборную США к главной цели – завоеванию трёх квот на Олимпиаду.

К сожалению, не обошлось и без разочарований. Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, выдала очень плохой прокат и не попала в произвольную программу. А выступление колоритной француженки Маэ-Беренис Мейте и вовсе заставило телезрителей хвататься за голову. Девушка больно упала с прыжка и получила неприятную травму. Продолжить выступление она не смогла, более того, каток француженка покидала на каталке. Настоящая драма!

Давление на соперниц не сделает Трусову чемпионкой мира. Плющенко снова просчитался? Доминирование Русской ракеты на тренировках похоже на тактику запугивания. Но пострадать от этого может не Щербакова, а сама Саша.

Туктамышева дарит счастье и гордость

Для России же чемпионат мира стартовал с предпоследней разминки. И стартовал максимально успешно! Елизавета Туктамышева закрыла глаза на отсутствие зрителей, на внешние раздражители и вообще на всё. Лиза вышла на лёд и кайфовала под музыку Билли Айлиш так, как умеет только она. Безукоризненный тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – всё с надбавками от судей!

С прошлой победы Лизы на чемпионате мира прошло аж шесть лет, но она продолжает гнуть свою линию. Лучше всего всю значимость и нереальность того, что удалось Туктамышевой, можно было увидеть по глазам Алексея Мишина. В его взгляде читались счастье и гордость. То же испытали и российские болельщики, а судьи не стали зажимать ей оценки и выписали очень солидные баллы – 78,86. Браво, Лиза!

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Из фигуристок её разминки хотя бы приблизительно соответствовать Лизе получилось только у кореянки Йелим Ким, но и она уступила блестящей россиянке более пяти баллов.

Трусова сорвала программу и заплакала

К началу последней разминки нервы были на пределе, ведь друг за другом должны были кататься Александра Трусова и Анна Щербакова. К огромному сожалению, Трусова тоже стала жертвой волнения. Подопечная Евгения Плющенко отказалась от тройного акселя, но сгубило её не это, а нелепая ошибка на тройном лутце, из-за которого фигуристка осталась без каскада. В этот момент Плющенко начал моргать, пожимать плечами и кивать головой. Он, как и миллионы зрителей, не понимал, что же произошло с Русской ракетой на главном старте в её жизни.

В «кисс-энд-край» даже за маской было видно, что у Саши проступили слёзы. Низкие для неё 64,82 балла фактически оставляли феноменальную россиянку за пределами топ-10 в короткой программе и практически лишали шансов на золото. Объективно и на медаль теперь рассчитывать будет очень трудно.

Щербакова – образец спокойствия

Щербакова же предстала полной противоположностью Трусовой. Аня выглядела просто образцом спокойствия и довела болельщиков до мурашек пронзительным и чистейшим катанием. С контентом без ультра-си Щербакова хорошо справлялась и на тренировках, а такой уверенный прокат наверняка поможет ей чувствовать себя комфортно и в произвольной.

После выступления Аня абсолютно спокойно встретила оценку в 81,00 балла. Если и послезавтра Щербакова забудет, что может ошибаться, то лишить её звания чемпионки мира будет просто некому. Каори Сакамото и Брейди Теннелл обошлись без срывов, но идеальными прокатами не порадовали, а Сатоко Мияхара с кучей ошибок проиграла даже Трусовой.

Королева домашнего льда. Способна ли фигуристка Щербакова побеждать без российских судей? На внутренней арене Анна получает колоссальные оценки, но на чемпионате мира её баллы резко упадут.

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Последней на лёд вышла Рика Кихира. Казалось, немыслимый по красоте тройной аксель позволит ей опередить Щербакову, но уже после проката судьи нашли у неё недокрут. В итоге при практически идентичных оценках за технику Анна оказалась выше благодаря преимуществу за компоненты.

После первого дня между лидирующей Щербаковой и идущей третьей Туктамышевой всего 2,14 балла, а вот Трусову от Анны отделяет целая пропасть – 16,18 балла. Для Саши это настоящая катастрофа. И вряд ли кто-то сильно удивится, если Трусова бросит Плющенко прямо на чемпионате мира. Пока у начинающего тренера не получается ничего.