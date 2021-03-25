Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили даже грозных китайцев. А вот лучший дуэт страны не был похож сам на себя.

Российские фигуристы восхитили на чемпионате мира! У нас наконец будет золото в парах?

Как же быстро привыкаешь к хорошему! Российские пары после короткой программы на чемпионате мира занимают первое, второе и четвёртое места, а мы сокрушаемся, что мечты о полном российском пьедестале практически разбиты.

А должны радоваться, ведь Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с изумительным прокатом оставили позади себя даже двукратных чемпионов мира из Китая.



Наконец-то у российских фигуристов есть все шансы прервать череду неудач и впервые за восемь лет выиграть чемпионат мира у спортивных пар! Пора положить конец этой печальной традиции.



И что по этому поводу думают абсолютно космические фигуристы из Китая?

Удивительный дебют Мишиной и Галлямова

Первые разминки парных соревнований выдающимися прокатами не порадовали. Выступления давались фигуристам тяжело, а в «кисс-энд-край» вместо улыбок и объятий спортсмены демонстрировали лишь слёзы и разочарование. Первыми преодолеть планку в 60 баллов смогли Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер. Пара образовалась только в прошлом году, но мгновенно стала лучшей в США. Американцы показывают классное катание и рвутся на Олимпиаду, но пока неидеально чувствуют друг друга.

Американцы долго удерживали лидерство, но настоящая борьба началась с предпоследней разминки. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, даром что дебютанты турниров такого уровня, вышли на лёд полные уверенности. Ученики Тамары Москвиной с фирменной позитивной энергетикой справились со всеми элементами и осветили арену искренними улыбками. После долгих четырёх разминок, полных грязных прокатов, торжественная «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова стала глотком свежего воздуха. За свой прокат дуэт получил солидные для дебютантов чемпионата мира 75,79 балла. У Саши и Насти есть все шансы на медаль!

Видео проката Мишиной и Галлямова можно посмотреть на сайте Первого канала

Главные конкуренты россиян, китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, выступили не так блестяще. Партнёрша совершила степаут на тройном тулупе, а затем последовала неуверенная подкрутка. Но несмотря на ошибки, двукратные чемпионы мира продолжают сохранять запредельный уровень катания, за что получают хорошие оценки. Суй и Цун обошли Мишину и Галлямова благодаря высоким компонентам, получив 77,62 балла. Китайцы по-прежнему производят впечатление абсолютно космических фигуристов и вызывают восторг даже с ошибками, но их форма оставляет нам надежду на российское золото, которого не было уже восемь лет.

Российским фигуристам пришлось кататься под музыку с телефона. Скандал на чемпионате мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не дают полноценно тренироваться. Фаворитам из России мешают намеренно?

Тарасова и Морозов — мимо тройки, китаянка чуть не потеряла платье

Евгения Тарасова и Владимир Морозов вышли на лёд с улыбками на лице. Фигуристы уверенно начали своё страстное «Болеро», исполнив эталонную подкрутку. Но затем последовала обидная ошибка на параллельном тулупе — партнёрша отчаянно бросилась в прыжок, скрутив лишь два оборота, и ошиблась на приземлении. В остальном всё было чисто, но чувствовалось, что ребятам как будто что-то мешает. Лучший дуэт России не был похож сам на себя. Вдобавок Женя и Володя потеряли балл за задержку времени и получили скромные по своим меркам 71,46 балла.

Видео проката Тарасовой и Морозова можно посмотреть на сайте Первого канала

Ещё одна сильная китайская пара Чэн Пэн и Цзинь Ян выступила неудачно. Мало того, что спортсмены совершали ошибки, так ещё и платье партнёрши разошлось на боку прямо во время проката. Фигуристы получили 71,32 балла, совсем чуть-чуть уступив Тарасовой и Морозову, и заняли пятое место.

Бойкова и Козловский — первые в очереди за золотом

А главными героями дня стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Ученики Тамары Москвиной устроили потрясающую премьеру новой программы под вальс из анимэ «Ходячий замок». Практически весь сезон фигуристов сопровождали обидные ошибки, особенно проблемным для Бойковой был выброс. Но на чемпионате мира Саша и Дима собрали волю в кулак и выдали лучший прокат. Дуэт безукоризненно исполнил все элементы и получил гроссмейстерскую оценку — 80,16.

Видео проката Бойковой и Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала

Бойкова и Козловский оторвались от китайцев на три балла и вновь поставили всех соперников в очередь. Ученики Тамары Москвиной имеют реальные шансы на победу. Сумеют ли они повторить успех завтра и принести России первое за восемь лет золото в парном катании? Или сиять на верхней ступени пьедестала будет другой дуэт?