Преданной быть выгодно. Тутберидзе вылепила из Щербаковой идеальную фигуристку

Анна восхищает судей и готовится стать чемпионкой мира. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.

Лидерство Анны Щербаковой на чемпионате мира многим не по душе, но иначе и быть не могло. Анна просто не оставляет шансов скептикам Этери Тутберидзе. Лучший тренер мира ведёт очередную подопечную к триумфу, пока сбежавшие от неё фигуристки ошибаются на простых элементах или вовсе смотрят турнир по телевизору.

Щербакова проявила преданность Этери и в благодарность получила статус мирового лидера с огромными оценками, безупречным катанием и чистейшей репутацией.

Тутберидзе буквально вылепила из Ани идеальную фигуристку.

Щербакова превзошла саму себя

Несмотря на невероятный сезон, который проводила Щербакова в России, на чемпионате мира за фигуристку было тревожно. Первый международный старт в году, необычные условия турнира, ещё и последствия болезни, которые, кажется, никак оставят Аню в покое. На тренировках перед короткой программой Щербакова выглядела неважно, и поэтому многие стали сомневаться в ней. Однако Аня вышла на лёд и блестящим прокатом ответила всем, кто в неё не верил.

Подопечная Этери Тутберидзе была очень убедительна. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Судьи не нашли, к чему придраться, и поставили фигуристке заслуженные 81,00 балла. Это лучший результат в карьере Щербаковой, и получила его Аня именно на крупнейшем турнире года, от иностранных, а не от российских судей.

Фигуристка не оставила равнодушным никого. Алексей Ягудин, комментировавший соревнования одиночниц, был восхищён выступлением Ани. И не только он.

«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! На нас так удивлённо смотрели комментаторы из других стран! Мы исполняли элементы вместе с Этери Георгиевной, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней сегодняшнего вечера Анечкой Щербаковой. Глейхенгауз тоже с нами прыгал. Вместе с нами прыгала вся страна!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Кихира «помогла» Щербаковой

Он же назвал Рику Кихиру, закрывавшую соревнования, «помощницей российских фигуристок». Чисто визуально японка выступила очень хорошо, но судьи нашли у неё два недокрута — на тройном акселе и тройном тулупе, идущем в каскаде. Это сильно отразилось на её результате — 79,08 балла. В итоге она заняла второе промежуточное место, опередив Елизавету Туктамышеву на 0,22 балла.

Рика уступила россиянке, у которой нет ультра-си в короткой программе, однако нельзя сказать, что её засудили. Несмотря на отсутствие грубых ошибок, чемпионка Японии была неидеальна, и на это повлияло её психологические состояние.

«Это было моё первое выступление без зрителей, но ощущалось, как обычно, я была очень сконцентрирована. Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной», — сказала Кихира.

Тактика Тутберидзе сработала

Выиграв короткую программу, Щербакова заработала огромное преимущество. Она будет выступать последней в произвольной, что позволит ей проанализировать выступления своих соперниц и выработать стратегию к собственному прокату. Аня известна тем, что является «думающей» фигуристкой: благодаря большой эрудиции она правильно оценивает свои силы и принимает быстрые, но важные решения. Причём все эти качества в этом сезоне возведены в абсолют. Видно, что переход Трусовой и Косторной к Плющенко сыграл Щербаковой на руку. Тутберидзе делает ставку только на неё и методично лепит из крепкой спортсменки идеальную фигуристку.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду? Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Тренерский штаб Тутберидзе снова оказался прав, когда заявил, что Щербакова будет прыгать только один четверной в произвольной программе. В сложившейся ситуации этого вполне может хватить для победы. Александра Трусова усложнила себе задачу, серьёзно ошибившись на каскаде, Кихира показала, что её нервы не железные, а Елизавета Туктамышева, при всём к ней уважении, не сможет бороться с Аней без четверного тулупа.

«Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант», — рассказала Аня о своих планах в произвольной.

Правильные слова от тренера

Кажется, Щербакова обречена на успех, а победить ей поможет тактика Тутберидзе, которая с гроссмейстерским мастерством берёт один титул за другим. Этери Георгиевна — отличный стратег и психолог, она понимает, в каких кондициях и эмоциональном состоянии находятся её ученицы. В случае Щербаковой основная проблема заключается как раз в физической форме. На первый взгляд. Оказалось, что и Ане было не чуждо волнение.

«В целом весь прокат вышел нервным. Волнение присутствовало довольно сильное. За каждым движением внимательно следила. Довольна каскадом больше всего, это был самый сложный и важный прыжок в программе», — говорила Щербакова.

Тутберидзе не ошибается. Как трюк Загитовой поможет Валиевой выиграть Олимпиаду Произвольная программа Валиевой под «Болеро» вызывает споры. Но очень скоро критика сменится восторгом!

Но Тутберидзе нашла правильные слова для Ани, и это сразу дало результат. Хочется верить, что и перед произвольной программой Этери тоже удастся настроить ученицу на победу. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.