Преданной быть выгодно. Тутберидзе вылепила из Щербаковой идеальную фигуристку

Лидерство Анны Щербаковой на чемпионате мира многим не по душе, но иначе и быть не могло. Анна просто не оставляет шансов скептикам Этери Тутберидзе. Лучший тренер мира ведёт очередную подопечную к триумфу, пока сбежавшие от неё фигуристки ошибаются на простых элементах или вовсе смотрят турнир по телевизору.
Щербакова проявила преданность Этери и в благодарность получила статус мирового лидера с огромными оценками, безупречным катанием и чистейшей репутацией.
Тутберидзе буквально вылепила из Ани идеальную фигуристку.
Щербакова превзошла саму себя
Несмотря на невероятный сезон, который проводила Щербакова в России, на чемпионате мира за фигуристку было тревожно. Первый международный старт в году, необычные условия турнира, ещё и последствия болезни, которые, кажется, никак оставят Аню в покое. На тренировках перед короткой программой Щербакова выглядела неважно, и поэтому многие стали сомневаться в ней. Однако Аня вышла на лёд и блестящим прокатом ответила всем, кто в неё не верил.
Подопечная Этери Тутберидзе была очень убедительна. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Судьи не нашли, к чему придраться, и поставили фигуристке заслуженные 81,00 балла. Это лучший результат в карьере Щербаковой, и получила его Аня именно на крупнейшем турнире года, от иностранных, а не от российских судей.
Фигуристка не оставила равнодушным никого. Алексей Ягудин, комментировавший соревнования одиночниц, был восхищён выступлением Ани. И не только он.
«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! На нас так удивлённо смотрели комментаторы из других стран! Мы исполняли элементы вместе с Этери Георгиевной, Сергеем Дудаковым и, конечно, главной героиней сегодняшнего вечера Анечкой Щербаковой. Глейхенгауз тоже с нами прыгал. Вместе с нами прыгала вся страна!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Кихира «помогла» Щербаковой
Он же назвал Рику Кихиру, закрывавшую соревнования, «помощницей российских фигуристок». Чисто визуально японка выступила очень хорошо, но судьи нашли у неё два недокрута — на тройном акселе и тройном тулупе, идущем в каскаде. Это сильно отразилось на её результате — 79,08 балла. В итоге она заняла второе промежуточное место, опередив Елизавету Туктамышеву на 0,22 балла.
Рика уступила россиянке, у которой нет ультра-си в короткой программе, однако нельзя сказать, что её засудили. Несмотря на отсутствие грубых ошибок, чемпионка Японии была неидеальна, и на это повлияло её психологические состояние.
«Это было моё первое выступление без зрителей, но ощущалось, как обычно, я была очень сконцентрирована. Конечно, мы долго ждали чемпионата мира, прошло много времени. Было сложно оставаться мотивированной», — сказала Кихира.
Тактика Тутберидзе сработала
Выиграв короткую программу, Щербакова заработала огромное преимущество. Она будет выступать последней в произвольной, что позволит ей проанализировать выступления своих соперниц и выработать стратегию к собственному прокату. Аня известна тем, что является «думающей» фигуристкой: благодаря большой эрудиции она правильно оценивает свои силы и принимает быстрые, но важные решения. Причём все эти качества в этом сезоне возведены в абсолют. Видно, что переход Трусовой и Косторной к Плющенко сыграл Щербаковой на руку. Тутберидзе делает ставку только на неё и методично лепит из крепкой спортсменки идеальную фигуристку.
Тренерский штаб Тутберидзе снова оказался прав, когда заявил, что Щербакова будет прыгать только один четверной в произвольной программе. В сложившейся ситуации этого вполне может хватить для победы. Александра Трусова усложнила себе задачу, серьёзно ошибившись на каскаде, Кихира показала, что её нервы не железные, а Елизавета Туктамышева, при всём к ней уважении, не сможет бороться с Аней без четверного тулупа.
«Не знаю, буду ли рисковать на чемпионате мира, после короткой программы будет день. Будем решать и отталкиваться от моей формы. Какой-то риск будет, но это не будет то, что я совсем не выкатываю. Это всё равно должен быть рабочий вариант», — рассказала Аня о своих планах в произвольной.
Правильные слова от тренера
Кажется, Щербакова обречена на успех, а победить ей поможет тактика Тутберидзе, которая с гроссмейстерским мастерством берёт один титул за другим. Этери Георгиевна — отличный стратег и психолог, она понимает, в каких кондициях и эмоциональном состоянии находятся её ученицы. В случае Щербаковой основная проблема заключается как раз в физической форме. На первый взгляд. Оказалось, что и Ане было не чуждо волнение.
«В целом весь прокат вышел нервным. Волнение присутствовало довольно сильное. За каждым движением внимательно следила. Довольна каскадом больше всего, это был самый сложный и важный прыжок в программе», — говорила Щербакова.
Но Тутберидзе нашла правильные слова для Ани, и это сразу дало результат. Хочется верить, что и перед произвольной программой Этери тоже удастся настроить ученицу на победу. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.
- 25 марта 2021
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