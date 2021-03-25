«Зачем позорить русский народ!» Знаменитого тренера фигуристов выгонят с чемпионата мира?

Наставник российских чемпионов открыто издевается над правилами. А пострадать может вся наша команда!

Чемпионат мира в Стокгольме проходит в беспрецедентных условиях. Из-за коронавируса на спортсменов и тренеров наложена масса ограничений. За нарушение предусмотрены серьёзные санкции, вплоть до выдворения с турнира, поэтому большинство участников стараются неукоснительно им следовать.

Тем удивительнее, что знаменитый российский тренер, чьи ученики претендуют на золото в танцах на льду, не только нарушает установленные меры безопасности, но и открыто издевается над ними, вызывая негодование у иностранных болельщиков.

А ведь Жулина теперь могут выгнать с чемпионата мира!

Иностранцы пристально следят за поведением российских фигуристов

Иностранцы весь сезон пристально следили за тем, как на российских турнирах соблюдались противоковидные правила. Своих-то турниров почти не было, вот и приходилось нашим зарубежным партнёрам с завистью и пристрастием смотреть на выступления лучших фигуристов России, а заодно подмечать, кто с кем обнялся, кто посмел снять маску, а кто вообще ест прямо на трибуне. Особенно усердствовали в этом американские журналисты и болельщики, призывавшие оштрафовать нашу федерацию и запретить проведение соревнований.

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Ждать, что на чемпионате мира в Стокгольме, где малейший шаг каждого участника регламентирован жёстким антиковидным протоколом, внимание к российским спортсменам и тренерам ослабнет, было по меньшей мере наивно. Ещё до старта соревнований на форумах и в соцсетях стали гулять фотографии, на которых наши фигуристы в самолёте и аэропорту без масок. Болельщики негодовали, а олимпийская чемпионка Меган Дюамель даже попросила у подписчиков контакт оргкомитета. Ну явно не для благодарности за тёплый приём.

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Жулин издевается над правилами чемпионата мира

При этом иностранцами движут не только русофобия или желание насолить самым сильным соперникам, но и стереотипы о том, что русские не дружат с дисциплиной и игнорируют общие для всех правила. Казалось бы, в такой ситуации нашим фигуристам надо особенно внимательно соблюдать установленные меры безопасности, тем более они едины для всех и реально призваны защитить участников чемпионата мира. Большинство членов российской делегации так и делает, но некоторых не пугают ни возможная дисквалификация, ни тяжёлые последствия для всей сборной России.

Двукратный призёр олимпийский игр Александр Жулин, приехавший в Стокгольм в качестве тренера российского дуэта Виктория Синицина/Никита Кацалапов, стал объектом жёсткой критики за отношение к правилам. В своём «инстаграме» наставник опубликовал фото с тренировки, на котором закинул ногу на бортик катка.

«Дорогие мои! Вам привет из Швеции! Строго-настрого сказали борта руками не трогать. Но русские смекалисты», — написал Жулин.

«Зачем так позорить русский народ?»

Александр явно пытался пошутить и поднять настроение подписчикам, но юмор оценили не все. Болельщики обвинили Жулина в бескультурье и возмутились тем, что своим поведением он подставляет всю российскую команду:

— Коротко о том, как сам Жулин подставил всех спортсменов.

— С воспитанием всё плохо, да?

— Зачем так позорить русский народ!

— Ума нет, зачем спортсменов подставлять?

— Демонстрировать свою «культуру», вернее, её отсутствие, при этом ещё и кичиться этим — не понимаю.

Иностранцы требуют выгнать Жулина с чемпионата мира

Многие подписчики нашли пост Жулина смешным и восхитились его растяжкой. Вот только ждать подобной реакции от организаторов не приходится. Тем более к ним уже наверняка посыпались жалобы от бдительных иностранных граждан. В первый день турнира на форумах и в блогах про фигурное катание поступок Жулина обсуждали немногим меньше, чем оценки Щербаковой и провал Трусовой.

«Тренер Александр Жулин открыто издевается над мерами безопасности и выкладывает это на всеобщее обозрение. Интересно, какие правила он с радостью нарушает, когда камеры не включены», — прокомментировали фото в твиттер-аккаунте Triple Figure.

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Интересно, что скандальный пост Жулина появился уже после того, как его фигура активно обсуждалась поборниками ношения масок.

«Много Александра Жулина на камеру без маски. Сколько жалоб нужно, прежде чем ISU выгонит его с чемпионата?» — сокрушаются пользователи.



И вовсе нет уверенности, что Международный союз конькобежцев не прислушается к просьбам болельщиков, спортсменов и журналистов. Будет грустно, если из-за издевательского отношения к правилам тренер лучшего российского дуэта будет изгнан с чемпионата мира.