«Позор вам и вашим судьям». Иностранцев разозлила победа российской фигуристки Щербаковой

За рубежом не верят, что успех Анны в короткой программе чемпионата мира был справедливым. Так выиграть должна была японка?

Женское одиночное катание уже сложно представить без скандалов. А на чемпионате мира страсти и вовсе достигли пиковых значений. Иностранные болельщики ополчились на Международный союз конькобежцев из-за победы Анны Щербаковой в короткой программе. В сети критикуют ученицу Тутберидзе и даже грозятся устроить бойкот, если побеждать и дальше будут фигуристы из России.



Почему же успех хрупкой российской фигуристки после изумительного проката для зарубежных болельщиков как кость в горле?

«Ученицы Тутберидзе выезжают за счёт других фигуристок»

В женской короткой программе на чемпионате мира была настоящая борьба. Елизавета Туктамышева и Рика Кихира во многом благодаря сложному тройному акселю оказались в промежуточной тройке. Однако победу судьи отдали нежной Анне Щербаковой, катавшейся без ультра-си, но со сложнейшим каскадом лутц-риттбергер. Ученица Тутберидзе опередила ближайших соперниц на два балла и уверенно выиграла малую золотую медаль. Щербакова стала второй по технике, но лучшей по компонентам, что и определило её победу.

Иностранцев победа Щербаковой разозлила. Эксперты, специалисты и простые зрители из США, Канады, Японии и других стран под микроскопом рассматривают недочёты Щербаковой и упрекают Международный союз конькобежцев ISU в предвзятости.

— Судьям так нравится катание Щербаковой, что они игнорируют её неверные рёбра на лутце. Они находят недостатки у других фигуристок и наказывают их за правильную технику прыжков.



— Очень жаль, что ученицы Тутберидзе выезжают за счёт других фигуристок, чьи технические недостатки всегда замечаются.



— Я не болею за русских, я просто устал от смешных надбавок. У Анны неверное ребро, которое не было отмечено. И это повторяется снова и снова в течение многих лет.



— Почему вы упускаете из виду, что Анна тренируется у Этери? Это заставляет нас уходить из фигурного катания. Если вы отмечаете неверное ребро у Каори, делайте это и у Анны. Пожалуйста, судите честно.



— У многих девушек Этери лутц с неверным или плоским ребром. Я иногда думаю, что, если бы они сделали только два оборота на льду и один в воздухе, судьи не заметили бы этого и оценили бы как тройной прыжок.

Преданной быть выгодно. Тутберидзе вылепила из Щербаковой идеальную фигуристку Анна восхищает судей и готовится стать чемпионкой мира. Потому что быть лучшей можно только у лучшего тренера мира.

«Ходили слухи, что место для Анны уже куплено»

Иностранные болельщики уверены, что результаты чемпионата мира предрешены. Кто-то даже считает, что победа для Щербаковой была куплена.



— Как и ожидалось, Анна получила самые высокие надбавки, несмотря на худшие прыжки. В ISU действительно хотят, чтобы она выиграла золото, это точно.



— Позор вам и вашим судьям! Рика была феноменальной. Ваша предвзятость отвратительна! Если медали заранее распределены, то зачем вы рискуете жизнями фигуристов во время пандемии?



— Я люблю Анну, но я не могу поддерживать фигуристку с таким явным фаворитизмом. Ходили слухи, что место для Анны уже куплено. Я думаю, слухи верны.

«Королевы Лиза и Рика были лучшими»

По мнению многих иностранцев, победу в короткой программе должна была одержать либо Кихира, либо Туктамышева. Поэтому победа Щербаковой их откровенно разозлила. Болельщики считают, что фигуристкам специально занизили оценки, о чём пишут на крупных авторитетных форумах и в соцсетях:



— Я люблю Аню, но сегодня она не должна быть первой. Рика должна опережать её на 4-5 баллов.



— Рика должна быть первой, никто не верит вашим оценкам.



— Победил вопиющий фаворитизм. Лизе и Рике в очередной раз дали понять, что они недостаточно хороши.



— Королевы Лиза и Рика были лучшими. Я едва мог выбрать между ними. Для меня они равны. Лиза с чуть лучшей техникой и Рика с более развитой интерпретацией.

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Американский журналист Филипп Херш же уверен, что у Кихиры украли победу. Эксперт NBC считает, что россиянок поддержали арбитры из дружественных стран, которые специально занизили баллы Рике.



«Два предположительно оправданных недокрута стоили Кихире победы над Щербаковой. Но всё же нет никакого оправдания тому, что она проиграла 1,74 очка Щербаковой, или что четверо из девяти судей поставили её третьей в общем зачете, пропустив вперёд Туктамышеву. (Совпадение ли, что трое из четырех — выходцы из стран бывшего советского блока?)», — пишет Херш.

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«Хватит повторять Сочи!»

Возмущение иностранцев настолько велико, что некоторые из них грозятся перестать смотреть фигурное катание. Они уверены, что выиграть должна была японка.



— Никакой нелюбви к Анне, она была прекрасной, но не лучшей. Позор ISU за уничтожение фигурного катания!



— Если вы продолжите поощрять девушек только за то, что они русские и катаются за Этери, остальной мир потеряет интерес к фигурному катанию. Рика должна быть первой, и вы это знаете.



— Как всегда ужасное судейство! Зачем давать большие надбавки за неверное ребро на лутце? Хватит продвигать российских фигуристов! Поклонники скоро уйдут из фигурного катания. Хватит повторять Сочи!