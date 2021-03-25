«Слышите хихиканье Тутберидзе?» В США обсуждают провал Трусовой на чемпионате мира

Провал Трусовой в короткой программе на чемпионате мира по шумихе даже превзошёл удачные выступления других россиянок. Ошибки фигуристки вызвали небывалый ажиотаж среди иностранных болельщиков, особенно американцев и канадцев, которые жалеют Сашу и во всём винят Плющенко.



Однако среди сопереживающих зрителей нашлись и те, кто позлорадствовал над фигуристкой. А влиятельный американский журналист даже позволил себе едко пошутить над феноменальной русской девочкой.



Не стыдно?

«Плющенко выглядел очень злым»

Александра Трусова в короткой программе разбила сердце своим болельщикам. Фигуристка осталась без каскада и набрала всего лишь 64,82 балла, заняв 12-е место. Так низко Саша ещё никогда не оказывалась. В основном Трусова вызвала сочувствие иностранных болельщиков. Некоторые считают, что фигуристка так выступила из-за Плющенко, и смеются над его тренерскими способностями.



— Похоже, она собиралась заплакать во время своей программы. Бедняга.



— Ждём, когда Плющенко скажет, что не он на самом деле тренер Саши, а Михайлов.



— Плющенко выглядел очень злым. А бедняжка была на грани слёз…



— Бедняжка. Думаю, она не выдержала давления, которое оказала на неё команда Плющенко.

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Американский журналист уколол Трусову

Однако для некоторых провал Трусовой стал поводом позлорадствовать. Американский журналист Филипп Херш, вдохновившись ошибками Саши, отпустил колкую шутку, упомянув Этери Тутберидзе.

«О, всё становится очень интересно. Трусова совершила степ-аут на первом прыжке в каскаде и не сделала второй. Также вместо тройного акселя она посредственно исполнила двойной. Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе?» — написал Херш в своём «твиттере».

Американский журналист — о провальном прокате Трусовой: мы услышали хихиканье Тутберидзе?

На этом американец не остановился. Журналист уверен, что Плющенко было стыдно за прокат своей подопечной, поэтому иронизировал над тренером в своей статье.

«Неожиданно (однако такое приветствуется): российские тренеры Алексей Мишин и Евгений Плющенко наконец-то смогли не снимать маски с носа. Хотя Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время провального проката Трусовой в короткой программе», — написал Херш в своей статье на сайте NBC Sports.

Эксперт NBC: Плющенко, наверное, хотел натянуть маску на глаза во время проката Трусовой

Канадская чемпионка считает, что Трусову ущемляют

Другие иностранные эксперты снисходительнее к Саше. Канадская чемпионка мира Кэйтлин Осмонд поддержала Трусову и предложила кардинальную реформу. Фигуристку не устраивает, что Саше не дают полноценно раскрыться в короткой программе.

«У Трусовой ещё есть шансы исправить ситуацию. Я смотрела, как она катается. Она сильна. У неё не получился этот прыжок, потому что она привыкла исполнять четверной, а в короткой программе нужно было прыгать тройной. Меня злит, что девушкам всё ещё не разрешают исполнять четверные прыжки в короткой программе. Спортсменок не должны ограничивать», — сказала Осмонд в интервью CBC.

«Трусовой не дают раскрыться». Канадка Осмонд поддержала россиянку и предложила реформу

Поддержал Сашу и серебряный призёр Олимпиады-2014 в команде Дилан Москович. Фигурист считает, что запрет четверных прыжков в короткой программе бьёт по нервам фигуристки.



«Очень интересная ситуация для Трусовой. Это ведь её первый чемпионат мира. Подумать только! Она же такие результаты показывала в прошлом. В короткой программе девушкам запрещено делать четверные прыжки, тогда как в произвольной программе Трусова делает кучу четверных. Это ограничение может дополнительно бить по нервам спортсменок. Огромное давление, смена тренера, множество перемен. Лёд скользкий, и всякое случается», — сказал Москович в интервью CBC.

Канадский фигурист Москович объяснил провал Трусовой в короткой программе

«Она ещё даст волю своему внутреннему Нейтану Чену»

Несмотря ни на что, иностранные болельщики продолжают верить в Сашу и дарят ей огромную поддержку. Фигуристку сравнивают с лучшими одиночниками планеты и ждут от неё максимума в произвольной программе.

Битва за медали чемпионата мира по фигурному катанию! Россия претендует на золото! Произвольная программа у спортивных пар в самом разгаре. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

— Я уверена, что Трусова может доминировать в произвольной программе и побороться за золото с Щербаковой.



— Она ещё даст волю своему внутреннему Нейтану Чену.



— У Саши всё ещё есть потенциал, чтобы получить медаль и даже выиграть.



— Надеюсь, она устроит настоящее представление в произвольной программе, как Юдзуру Ханю на чемпионате мира — 2017.



— Я так расстроена, потому что действительно хотела, чтобы у неё всё было хорошо. Ей нужно стать Нейтаном Ченом в произвольной программе. Давайте скрестим пальцы.