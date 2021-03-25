Женя блестяще дебютировал в Стокгольме, но оказался ниже, чем заслуживает. Зато Коляда будет биться за медаль!

Судьи обидели талантливого фигуриста Семененко на чемпионате мира. Потому что из России?

Чемпионат мира – отличное напоминание, что фигурное катание не ограничивается соревнованиями российских девочек. У мужчин в Стокгольме и конкуренция гораздо серьёзнее, и драматизм в короткой программе ничуть не меньше.

Главный фаворит упал с первого же прыжка, японский юниор выдал настоящую феерию, а Ханю – это Ханю. А по-настоящему крутым короткую программу мужчин сделали два блестящих выступления россиян. И если Коляду даже с ошибкой поставили на четвёртое место, то Евгению Семенененко явно поставили меньше, чем он заслуживает.

За что у российского парня отобрали жизненно важные баллы?

Очередной фейл организаторов

Первый же участник мужского турнира ощутил на себе все прелести организации чемпионата мира в Швеции. Причём на этот раз от халатности технической службы пострадал не россиянин, а фигурист из соседней Финляндии. Валттер Виртанен прервал выступление, когда вместо музыки к его короткой программе зазвучала другая композиция. В итоге организаторы всё-таки разобрались, но Валттер выступил неудачно. Не исключено, что как раз из-за обидной заминки.

Судьи обидели российского фигуриста

Настоящее фигурное катание началось с третьей разминки, а точнее с 17-летнего российского парня Евгения Семененко. Ученик Мишина, о котором несколько месяцев назад ещё почти никто не слышал, сенсационно отобрался на чемпионат мира. В короткой программе Женя заставил миллионы телезрителей приобщиться к новой русской классике – «Город, которого нет» из «Бандитского Петербурга» на пустой арене в Стокгольме звучал особенно проникновенно.

Глупо говорить, что Семененко не испытывал волнения, но на его катании это, к счастью, не отразилось. Женя представил судьям сложнейший набор прыжков с двумя квадами и выполнил их чисто. Любой фигурист из последних двух разминок за такое исполнение получил бы мощные надбавки и высокие компоненты, но Семененко арбитры если не обокрали, то явно придержали. В итоге 86,86 балла – хорошо, но мало. Обделили нашего парня по двум причинам. Во-первых, новичкам без международного опыта никогда не ставят много. Во-вторых, вряд ли судьи горят желанием видеть трёх россиян на Олимпиаде. Поэтому вполне возможно, что обидели Семененко потому, что он из России.

В итоге с очень крепким и достойным выступлением, со сложнейшей программой Семененко остался в короткой только десятым. Ну ничего, в произвольной соперники наверняка будут часто и много ошибаться. Вот там и будет наш роскошный юниор атаковать и доказывать, что его место среди лучших.

Вот это мужики! Наконец-то российские фигуристы не посыпались на чемпионате мира! Евгений Семененко и Михаил Коляда блестяще начали главный турнир сезона. Неужели будет медаль?

Коляда дал соперникам шанс

Уже через пять минут на лёд арены «Глобен» вышел Михаил Коляда, от которого в отличие от Семененко априори ждали борьбы за медаль. И Миша наглядно показал, что вполне на это способен. Контент с одним четверным в короткой обязывал его катать без помарок, однако лишний связующий элемент между четверным и тройным прыжками в каскаде привёл к снижению оценки.

В остальном Коляда был так же хорош и свободен, как на российских турнирах. Оценка в 93,52 балла с одной стороны гарантировала высокую позицию после первого дня, с другой же позволяла соперникам быть выше.

Сенсация от миниатюрного японца

И первым этим шансом воспользовался миниатюрный японец Юма Кагияма. Победитель юношеской Олимпиады-2020 пулей летал по катку, поражая сумасшедшей энергией и легчайшими прыжками. Естественно, увидев на табло 100,96 балла, вчерашний юниор был вне себя от счастья и еле сдерживался, чтобы не кинуться в объятия тренера, сидевшего по всем правилам социальной дистанции.

Остаётся только пожалеть, что нашему Андрею Мозалёву, который победил Кагияму на чемпионате мира среди юниоров-2020, переход во взрослые даётся гораздо тяжелее. Главный вопрос – хватит ли японскому метеору запала на произвольную программу, где сил требуется гораздо больше.

А вот бронзовый призёр предыдущего чемпионата мира Винсент Чжоу из США удивил со знаком минус. Фигурист дважды оказался на льду и остался без произвольной программы. Та же участь постигла и ученика академии Плющенко Владимира Литвинцева, представляющего Азербайджан.

Битва за медали чемпионата мира по фигурному катанию! Россия претендует на золото! Произвольная программа у спортивных пар в самом разгаре. Все подробности — в нашей онлайн-трансляции.

Главный фаворит упал с первого же прыжка

Перед двумя заключительными разминками Коляда и Семененко были соседями по протоколу, но затем их стали всё дальше оттеснять друг от друга. В кои-то веке без сбоев обошёлся канадец Киган Мессинг, уступивший Коляде всего 0,01 балла. Меньше балла с падением им проиграл любимец публики Шома Уно, а рядом с ним расположился любимец судей Джейсон Браун. Уму непостижимо, как ему удаётся «улетать» за 90 баллов с недокрутом на акселе и без четверных!

Главные фавориты турнира японец Юдзуру Ханю и американец Нейтан Чен с задачей опередить Коляду справились, но выступили по-разному. Юдзуру чисто сделал два четверных и эталонный тройной аксель, получив космическую оценку 106,98 балла, а Чен шокировал зрителей падением с четверного лутца и не дотянулся даже до дежурной «сотни», проиграв ещё и Кагияме. При этом списывать со счетов Чена может лишь тот, кто ни разу не видел его в деле. У него по-прежнему есть все шансы взять третий титул чемпиона мира кряду.

Наши же парни после первого дня занимают четвёртое и десятое места, то есть заветная сумма составляет 14, при необходимой для максимальной квоты на Олимпиаду 13. Задача всё ещё безумно трудная, но очень даже реальная.

Главное, чтобы судьи не мешали и не обижали Семененко.