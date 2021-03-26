Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира

Российские фигуристы творят историю! Впервые за восемь лет золото парных соревнований едет в Россию. А вернули его дебютанты соревнований такого уровня.



Анастасия Мишина и Александр Галлямов выдали просто невероятный прокат под «We are the Champions». Легендарный хит стал для них пророческим!



Гордость берёт за наших ребят!

Лучшая пара России сенсационно осталась без медали

Чемпионат мира фигуристам-парникам даётся очень тяжело. За четыре разминки спортсмены не выдали ни одного чистого проката. Посыпались и лучшие американские пары — Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзер и Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак потеряли шансы на возвращение трёх квот к Олимпиаде. Сильная китайская пара Чэн Пэн/Цзинь Ян совсем не справилась с параллельными прыжками.

Поведение фигуристки Бойковой омрачило триумф России на чемпионате мира. Что произошло? Наши дуэты завоевали сразу две медали в соревнованиях спортивных пар! Но бронзовые призёры явно рассчитывали на большее.

Роскошное катание ожидалось только в последней группе участников, которую составили три российские пары и двукратные чемпионы мира из Китая. Им и предстояло определить, кому не хватит места на пьедестале.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов дали соперникам фору в короткой программе и нуждались в безупречном выступлении для борьбы за золото. После потрясающего параллельного сальхова и подкрутки казалось, что опытные спортсмены сотворят камбэк, но тут Женя ошиблась на каскадном тулупе, а затем и коснулась льда рукой на выбросе. Докатывали свою программу ребята с выражением полной безысходности на лице. А в «кисс-энд-край» партнёрша еле сдерживала слёзы. В сумме подопечные Максима Транькова получили совсем несвойственные им 212,76 балла и были вынуждены ждать ошибок от соперников.



Видео проката Тарасовой и Морозова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Мишина и Галлямов напророчили себе золото

После такого российские болельщики отчаянно нуждались в положительных эмоциях. Их им подарили блистательные Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ученики Тамары Москвиной не признают авторитетов и на первом же взрослом чемпионате мира бросили вызов признанным лидерам. Дуэт идеально исполнил свою программу под вечный хит группы Queen «We are the Champions». Очень дерзкий и амбициозный выбор для молодых спортсменов! И, как оказалось, пророческий.

Мишина и Галлямов продемонстрировали сложнейший для парного катания каскад из двух тройных сальховов через ойлер. После выступления Настя и Саша выглядели довольными и счастливыми. Ещё больше их обрадовали оценки — 151,80 за произвольную и 227,59 по сумме.

Видео проката Мишиной и Галлямова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Единственными, кто мог лишить Россию золота, были китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Двукратные чемпионы мира выступали с программой «Дождь в твоих карих глазах», с которой они уже побеждали два года назад в Сайтаме. Тогда этот номер произвёл фурор и помог им установить мировой рекорд. Но на этот раз ни по впечатлению, ни по оценкам прокат не шёл ни в какое сравнение с чемпионским. Партнёрша неуверенно приземляла прыжки, да и в целом магия китайского дуэта сегодня работала не так мощно, как обычно. Несмотря на это, на табло с технической оценкой горели баллы, сопоставимые с баллами Мишиной и Галлямова. Казалось, судьи ни в коем случае не дадут дебютантам опередить двукратных чемпионов мира. Но это свершилось! Суй и Цун проиграли Насте и Саше чуть меньше двух баллов. Уже тогда стало понятно, что золото точно будет у России. Но вот у кого?

Российские фигуристы восхитили на чемпионате мира! У нас наконец будет золото в парах? Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили даже грозных китайцев. А вот лучший дуэт страны не был похож сам на себя.

Бойкова и Козловский упустили золото

После короткой программы главной надеждой России на победу были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы выдали триумфальный прокат и получили превосходные баллы. Но практика показывает, что самобытным ученикам Москвиной опасно быть промежуточными лидерами. После мирового рекорда в короткой программе в финале Гран-при Саша и Дима с провалились в произвольной.

Похожая ситуация произошла и сейчас. Бойковой и Козловскому не удалось показать идеальную историю из «Джеймса Бонда». Партнёрша упала с тройного тулупа, из-за чего фигуристы потеряли каскад, а затем ошиблась и на выбросе. После проката фигуристы с трудом скрывали разочарование. Они понимали, что только что уступили золото своим одногруппникам. После оглашения баллов Бойковой только и оставалось, что разводить руками. Молодые фигуристы впервые в карьере попали на пьедестал чемпионата мира, но, казалось, совсем этому не обрадовались.

Видео проката Бойковой и Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала.



Какое же счастье, что у России столько сильных пар! Даже при неудачных прокатах чемпионов и вице-чемпионов России нашлись те, кто выдал максимум в нужный момент и принёс нашей стране золото. Триумф Мишиной и Галлямова стал для российских пар первым за восемь лет. Первым после победы Максима Транькова и Татьяны Волосожар.

На пьедестале Настя и Саша стояли в масках и слушали Чайковского вместо гимна России. Но всё равно это был очень трогательный и торжественный момент. Российские болельщики испытали гордость до слёз. Надеемся, не последний раз за эти дни.