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ЧМ по фигурному катанию -2021, произвольная программа, спортивные пары — Мишина и Галлямов принесли России золото, видео

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Яна Левхина
Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира
Анастасия Мишина и Александр Галлямов буквально напророчили себе победу. У наших пар сразу две медали!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Российские фигуристы творят историю! Впервые за восемь лет золото парных соревнований едет в Россию. А вернули его дебютанты соревнований такого уровня.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выдали просто невероятный прокат под «We are the Champions». Легендарный хит стал для них пророческим!

Гордость берёт за наших ребят!

Фигурное катание. ЧМ-2021. Стокгольм, Швеция
Спортивные пары. Произвольная программа
25 марта 2021, четверг. 20:10 МСК
Окончено

Лучшая пара России сенсационно осталась без медали

Чемпионат мира фигуристам-парникам даётся очень тяжело. За четыре разминки спортсмены не выдали ни одного чистого проката. Посыпались и лучшие американские пары — Алекса Шимека-Книрим/Брэндон Фрэйзер и Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледак потеряли шансы на возвращение трёх квот к Олимпиаде. Сильная китайская пара Чэн Пэн/Цзинь Ян совсем не справилась с параллельными прыжками.

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Наши дуэты завоевали сразу две медали в соревнованиях спортивных пар! Но бронзовые призёры явно рассчитывали на большее.

Роскошное катание ожидалось только в последней группе участников, которую составили три российские пары и двукратные чемпионы мира из Китая. Им и предстояло определить, кому не хватит места на пьедестале.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов дали соперникам фору в короткой программе и нуждались в безупречном выступлении для борьбы за золото. После потрясающего параллельного сальхова и подкрутки казалось, что опытные спортсмены сотворят камбэк, но тут Женя ошиблась на каскадном тулупе, а затем и коснулась льда рукой на выбросе. Докатывали свою программу ребята с выражением полной безысходности на лице. А в «кисс-энд-край» партнёрша еле сдерживала слёзы. В сумме подопечные Максима Транькова получили совсем несвойственные им 212,76 балла и были вынуждены ждать ошибок от соперников.

Видео проката Тарасовой и Морозова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Мишина и Галлямов напророчили себе золото

После такого российские болельщики отчаянно нуждались в положительных эмоциях. Их им подарили блистательные Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ученики Тамары Москвиной не признают авторитетов и на первом же взрослом чемпионате мира бросили вызов признанным лидерам. Дуэт идеально исполнил свою программу под вечный хит группы Queen «We are the Champions». Очень дерзкий и амбициозный выбор для молодых спортсменов! И, как оказалось, пророческий.

Мишина и Галлямов продемонстрировали сложнейший для парного катания каскад из двух тройных сальховов через ойлер. После выступления Настя и Саша выглядели довольными и счастливыми. Ещё больше их обрадовали оценки — 151,80 за произвольную и 227,59 по сумме.

Видео проката Мишиной и Галлямова можно посмотреть на сайте Первого канала.

Единственными, кто мог лишить Россию золота, были китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Двукратные чемпионы мира выступали с программой «Дождь в твоих карих глазах», с которой они уже побеждали два года назад в Сайтаме. Тогда этот номер произвёл фурор и помог им установить мировой рекорд. Но на этот раз ни по впечатлению, ни по оценкам прокат не шёл ни в какое сравнение с чемпионским. Партнёрша неуверенно приземляла прыжки, да и в целом магия китайского дуэта сегодня работала не так мощно, как обычно. Несмотря на это, на табло с технической оценкой горели баллы, сопоставимые с баллами Мишиной и Галлямова. Казалось, судьи ни в коем случае не дадут дебютантам опередить двукратных чемпионов мира. Но это свершилось! Суй и Цун проиграли Насте и Саше чуть меньше двух баллов. Уже тогда стало понятно, что золото точно будет у России. Но вот у кого?

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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили даже грозных китайцев. А вот лучший дуэт страны не был похож сам на себя.

Бойкова и Козловский упустили золото

После короткой программы главной надеждой России на победу были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы выдали триумфальный прокат и получили превосходные баллы. Но практика показывает, что самобытным ученикам Москвиной опасно быть промежуточными лидерами. После мирового рекорда в короткой программе в финале Гран-при Саша и Дима с провалились в произвольной.

Похожая ситуация произошла и сейчас. Бойковой и Козловскому не удалось показать идеальную историю из «Джеймса Бонда». Партнёрша упала с тройного тулупа, из-за чего фигуристы потеряли каскад, а затем ошиблась и на выбросе. После проката фигуристы с трудом скрывали разочарование. Они понимали, что только что уступили золото своим одногруппникам. После оглашения баллов Бойковой только и оставалось, что разводить руками. Молодые фигуристы впервые в карьере попали на пьедестал чемпионата мира, но, казалось, совсем этому не обрадовались.

Видео проката Бойковой и Козловского можно посмотреть на сайте Первого канала.

Какое же счастье, что у России столько сильных пар! Даже при неудачных прокатах чемпионов и вице-чемпионов России нашлись те, кто выдал максимум в нужный момент и принёс нашей стране золото. Триумф Мишиной и Галлямова стал для российских пар первым за восемь лет. Первым после победы Максима Транькова и Татьяны Волосожар.

На пьедестале Настя и Саша стояли в масках и слушали Чайковского вместо гимна России. Но всё равно это был очень трогательный и торжественный момент. Российские болельщики испытали гордость до слёз. Надеемся, не последний раз за эти дни.

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