Судьба золота чемпионата мира в руках Трусовой. Как Саше обыграть Щербакову

В мире есть лишь одна фигуристка, способная отыграть отставание в 16 баллов в произвольной программе. Это Александра Трусова. 12-е место после первого дня для Саши – не приговор, а вызов. Возможно, именно такого вызова ей и не хватало для настоящего прорыва.

Как ни удивительно, судьбы золота по-прежнему целиком и полностью в руках Трусовой. И пусть не обижается прекрасная Аня Щербакова, но при идеальном прокате Саши о победе ей придётся забыть.

Русская ракета наконец-то сможет исполнить мечту о пяти четверных в одной программе. Да ещё и на чемпионате мира.

Трусова ещё может выиграть чемпионат мира

После короткой программы на Трусову было больно смотреть: фигуристка едва сдерживала слёзы в «кисс-энд-край», понимая, что нелепая ошибка перечеркнула надежды на золото. Шокирующе низкая для российской фигуристки оценка 64,82 балла, место за пределами топ-10 и проигрыш, например, Ольге Микутиной из Австрии – всё говорило о том, что российского пьедестала не будет. Но как только первый шок прошёл, стало ясно, что Россия по-прежнему может взять все медали среди одиночниц. Более того, сейчас это даже реальнее, чем до короткой программы.

Конкретно Трусова даже с падением способна претендовать на бронзу или серебро, а чистый прокат с пятью четверными откроет для неё и победные перспективы. Если кто и способен на такой камбэк, то именно Саша. Речь всё-таки о настоящей Русской ракете — девушке, первой в истории изучившей все четверные прыжки.

На тренировке перед чемпионатом мира она уже выдала прокат произвольной с пятью квадами. Тогда спортсменка исполнила практически все прыжки, имеющиеся в её арсенале, кроме риттбергера. Наиболее вероятный набор в её произвольной будет выглядеть так: четверной лутц, четверной лутц — тройной тулуп, четверной тулуп — сольный и в каскаде с тройным сальховом, четверной сальхов. Последний элемент может быть заменён на флип.

Обычно у Трусовой не получается выехать со всех прыжков, но раз мы верим в чудо, то предположим, что Саше наконец покорятся все квады. Если предположить, что за каждый элемент Саше поставят надбавку в 1 балл, то только за прыжки она может получить 89,19 (с флипом — 90,49) балла. Плюс 21,1 балла за непрыжковые элементы. Итого: 110,29 (111,59) балла. Для сравнения — у Щербаковой на чемпионате России оценка с гигантскими надбавками составляла 106,7 балла. Если Саша ещё и заработает хорошие надбавки (это на 10-15 баллов больше), то разрыв в короткой будет нейтрализован.

«Я уверена, что она попытается сделать свой максимум. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы её никто не отговаривал… Возможно, этот момент сейчас настал», — сказала после проката Трусовой Яна Рудковская.

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Щербакова своё не упустит

Трусова наверняка пойдёт ва-банк, но судьба золота исключительно в руках Анны Щербаковой и её тренеров. Перед ними сейчас непростой выбор: не рисковать и надеяться, что Трусова не прыгнет пять квадов, или заявить три четверных и не зависеть ни от чего и ни от кого. Если Аня тоже пойдёт на усиление и вместо одного квада прыгнет три — лутц, флип и каскад четверной флип — тройной тулуп, то тогда Саше не поможет уже ничего. Перед началом соревнований Аня удивила всех, заявив только один четверной. Вполне возможно, такое решение было принято, поскольку фигуристка ещё борется с последствиями болезни, однако это может быть и простой расчёт. В произвольной программе ученица Этери Тутберидзе будет выступать последней. У неё будет шанс оценить выступления соперниц, чтобы определить собственный контент. Если Трусова всё-таки приземлит пять квадов, то Ане волей-неволей придётся рисковать.

Хотя, скорее всего, Щербакова зайдёт на максимальное количество четверных в любом случае. Во-первых, она не привыкла так просто сдаваться и зависеть от результата конкуренток — в «Хрустальном» учат фигуристок быть всегда и во всём первыми. Во-вторых, это отличная возможность заставить всех критиков, считающих, что в короткой программе Аня получила незаслуженно высокие оценки, замолчать.

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Ждём русский пьедестал

На Рику Кихиру рассчитывает не только Япония, но и весь мир, ведь только ей подвластно вклиниться в борьбу россиянок. Она представит в произвольной программе контент из четверного сальхова, каскада 3А+2Т и сольного акселя. Да, на фоне контента наших девочек он выглядит не столь впечатляющим, однако для 18-летней спортсменки это серьёзная заявка. Проблема лишь в том, что вряд ли это поможет Кихире оказаться на пьедестале.

Против неё говорит несколько факторов. Японка не слишком стабильна. В короткой программе у неё нашли два недокрута, причём один из них на трикселе. Нет никакой гарантии, что таких ошибок не будет в произвольной. Кроме того, Рика выезжала с сальхова лишь однажды, и то на домашнем чемпионате, где атмосфера была спокойнее. В Стокгольме же будет настоящая заруба, и под гнётом колоссального давления Кихира может не выдержать.

В отличие от Рики, россиянка Елизавета Туктамышева будет чувствовать себя увереннее. Лиза приехала, чтобы кайфовать, у неё изначально не стоит задача во что бы то ни стало попасть в призы, поэтому фигуристка не будет лишний раз дёргаться и просто постарается чисто откатать свою произвольную. С двумя акселями и поддержкой судей, которые в кои-то веки не придержали Лизе компоненты, она сможет побороться за бронзу, а при лучших раскладах — и за серебро.

Поэтому шансы России на весь пьедестал никуда не исчезли. Даже если Трусовой не удастся сместить с вершины Щербакову, она всё равно может завоевать медаль, для этого ей будет достаточно двух-трёх квадов, что вполне реально в её случае. Главное, чтобы ученица Плющенко нашла в себе силы бороться дальше и правильно настроилась на прокат. Спокойствие, Саша, только спокойствие!