«Детка, выходи за меня!» Иностранцы в восторге от красоты российской фигуристки. Фото

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов всего за один вечер заставили весь мир выучить свои имена. Молодые и дерзкие фигуристы обошли в борьбе за золото чемпионата планеты и легендарных китайцев, и куда более опытных соотечественников.

Но на иностранцев самое сильное впечатление произвело даже не мощное и чистое катание чемпионов, а ослепительная красота нашей Насти.

Теперь у очаровательной российской фигуристки не будет отбоя от поклонников.

А кто-то даже готов жениться ещё до личного знакомства!

Гордость до слёз! Блестящие молодые фигуристы вернули России золото чемпионата мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов буквально напророчили себе победу. У наших пар сразу две медали!

Мишина отлично дополняла партнёра

В этом сезоне пара Мишина и Галлямов совершила настоящий прорыв. Об их способности выдавать блестящие прокаты было известно и раньше, но именно под руководством Тамары Москвиной чемпионы мира среди юниоров возмужали, обрели уверенность и настоящий чемпионский лоск.

Высокий статный Галлямов пачками крал женские сердца и собирал тысячи восхищённых комментариев. Симпатичная и улыбчивая Настя прекрасно дополняла красавца-партнёра на льду, однако в рейтинги самых эффектных фигуристок почти не попадала. Но в день победы Мишиной и Галлямова на чемпионате мира всё изменилось.

Иностранцы признаются Мишиной в любви

Пара предстала во всей красе в дерзкой и смелой постановке под We Are the Champions, поразив зрителей не только спортивным талантом, но и внешними данными. А главной звездой дня стала 19-летняя Мишина, причём особенно много восхищённых отзывов девушка получает от иностранцев.

В соцсетях и на авторитетных форумах любители фигурного катания из-за рубежа засыпают чемпионку планеты комплиментами:

— Анастасия безумно красива. Я теперь её фанат

— Настя само очарование. А какая улыбка!

— Никогда не перестану восхищаться красотой русских девушек

— Детка, выходи за меня

— Самая красивая фигуристка! И где только русские прятали такую красоту?

Золото с флёром скандальности

Громкий успех Насти и Саши не обошёлся без скандальных моментов. В частности, бронзовая медалистка Александра Бойкова не смогла достойно принять поражение, а известный канадский фигурист Дилан Москович заявил, что победить должны были китайцы. Но даже при этом золото Мишиной и Галлямова никак не назовёшь случайным или незаслуженным.

А чем активнее будут обсуждать соревнования спортивных пар, тем больше иностранцев подпадут под очарование молодой российской фигуристки. Прямо сейчас мы наблюдаем за рождением новой суперзвезды, ведь даже при безумной конкуренции в парах Мишина и Галлямов способны не сходить с вершины пьедестала ещё очень долго.