«Детка, выходи за меня!» Иностранцы в восторге от красоты российской фигуристки. Фото

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов всего за один вечер заставили весь мир выучить свои имена. Молодые и дерзкие фигуристы обошли в борьбе за золото чемпионата планеты и легендарных китайцев, и куда более опытных соотечественников.
Но на иностранцев самое сильное впечатление произвело даже не мощное и чистое катание чемпионов, а ослепительная красота нашей Насти.
Теперь у очаровательной российской фигуристки не будет отбоя от поклонников.
А кто-то даже готов жениться ещё до личного знакомства!
Мишина отлично дополняла партнёра
В этом сезоне пара Мишина и Галлямов совершила настоящий прорыв. Об их способности выдавать блестящие прокаты было известно и раньше, но именно под руководством Тамары Москвиной чемпионы мира среди юниоров возмужали, обрели уверенность и настоящий чемпионский лоск.
Высокий статный Галлямов пачками крал женские сердца и собирал тысячи восхищённых комментариев. Симпатичная и улыбчивая Настя прекрасно дополняла красавца-партнёра на льду, однако в рейтинги самых эффектных фигуристок почти не попадала. Но в день победы Мишиной и Галлямова на чемпионате мира всё изменилось.
Иностранцы признаются Мишиной в любви
Пара предстала во всей красе в дерзкой и смелой постановке под We Are the Champions, поразив зрителей не только спортивным талантом, но и внешними данными. А главной звездой дня стала 19-летняя Мишина, причём особенно много восхищённых отзывов девушка получает от иностранцев.
В соцсетях и на авторитетных форумах любители фигурного катания из-за рубежа засыпают чемпионку планеты комплиментами:
— Анастасия безумно красива. Я теперь её фанат
— Настя само очарование. А какая улыбка!
— Никогда не перестану восхищаться красотой русских девушек
— Детка, выходи за меня
— Самая красивая фигуристка! И где только русские прятали такую красоту?
Золото с флёром скандальности
Громкий успех Насти и Саши не обошёлся без скандальных моментов. В частности, бронзовая медалистка Александра Бойкова не смогла достойно принять поражение, а известный канадский фигурист Дилан Москович заявил, что победить должны были китайцы. Но даже при этом золото Мишиной и Галлямова никак не назовёшь случайным или незаслуженным.
А чем активнее будут обсуждать соревнования спортивных пар, тем больше иностранцев подпадут под очарование молодой российской фигуристки. Прямо сейчас мы наблюдаем за рождением новой суперзвезды, ведь даже при безумной конкуренции в парах Мишина и Галлямов способны не сходить с вершины пьедестала ещё очень долго.
- 26 марта 2021
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
16:55
-
16:25
-
16:02
-
15:40
-
15:37
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:29
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
12:36
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
11:42
-
11:40
-
11:07
-
10:58
-
10:54
-
10:05
-
09:58
-
09:56
-
09:50
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:14
-
08:52
-
08:40