Россия должна увезти три золота с чемпионата мира! Такого не было 16 лет! Все подробности — в онлайн трансляции на «Чемпионате».

ЧМ по фигурному катанию. Безумная битва за золото у мужчин. Коляда в деле! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 27 марта, в Стокгольме завершится чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию. Нас ждёт борьба за медали у мужчин и среди танцевальных дуэтов. Зрители станут свидетелями следующих состязаний: мужчины, произвольная программа и танцы на льду, произвольный танец.

В мужском турнире за медаль борется Михаил Коляда, а Евгений Семененко постарается забраться как можно выше. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов бьются за золото, которого у России не было аж 12 лет. А Александра Степанова и Иван Букин попробуют реабилитироваться за ошибку в ритм-танце и подняться на пьедестал.

Давайте болеть за наших фигуристов вместе!