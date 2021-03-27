ЧМ по фигурному катанию. Безумная битва за золото у мужчин. Коляда в деле! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 27 марта, в Стокгольме завершится чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию. Нас ждёт борьба за медали у мужчин и среди танцевальных дуэтов. Зрители станут свидетелями следующих состязаний: мужчины, произвольная программа и танцы на льду, произвольный танец.
В мужском турнире за медаль борется Михаил Коляда, а Евгений Семененко постарается забраться как можно выше. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов бьются за золото, которого у России не было аж 12 лет. А Александра Степанова и Иван Букин попробуют реабилитироваться за ошибку в ритм-танце и подняться на пьедестал.
Давайте болеть за наших фигуристов вместе!
Расписание четвёртого дня чемпионата мира по фигурному катанию
13:00. Мужчины. Произвольная программа
19:00. Танцы на льду. Произвольный танец
После розыгрыша двух комплектов медалей у России пять наград из шести! Нет сомнений, что парни и танцоры сделают всё, чтобы триумф российского фигурного катания получился ещё ярче и убедительнее. Болеем за наших!
- 27 марта 2021
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