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ЧМ по фигурному катанию 2021 — онлайн-трансляция, произвольная программа, мужчины: онлайн, выступления Коляды, Семененко

Михаил Коляда, ЧМ-2021
Алексей Адамов Павел Панышев
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ЧМ по фигурному катанию. Безумная битва за золото у мужчин. Коляда в деле! LIVE
Россия должна увезти три золота с чемпионата мира! Такого не было 16 лет! Все подробности — в онлайн трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:
Календарь чемпионата мира по фигурному катанию 2021
Медальный зачёт чемпионата мира 2021

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! Сегодня, 27 марта, в Стокгольме завершится чемпионат мира по фигурному катанию-2021. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию чемпионата мира по фигурному катанию. Нас ждёт борьба за медали у мужчин и среди танцевальных дуэтов. Зрители станут свидетелями следующих состязаний: мужчины, произвольная программа и танцы на льду, произвольный танец.

В мужском турнире за медаль борется Михаил Коляда, а Евгений Семененко постарается забраться как можно выше. В танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов бьются за золото, которого у России не было аж 12 лет. А Александра Степанова и Иван Букин попробуют реабилитироваться за ошибку в ритм-танце и подняться на пьедестал.

Давайте болеть за наших фигуристов вместе!

Расписание четвёртого дня чемпионата мира по фигурному катанию
Live Алексей Адамов

Расписание четвёртого дня чемпионата мира по фигурному катанию

13:00. Мужчины. Произвольная программа
19:00. Танцы на льду. Произвольный танец

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09:52 Алексей Адамов

После розыгрыша двух комплектов медалей у России пять наград из шести! Нет сомнений, что парни и танцоры сделают всё, чтобы триумф российского фигурного катания получился ещё ярче и убедительнее. Болеем за наших!

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