Организаторы снова сели в лужу, но российской чемпионке это помогло. Наконец-то Аня выплеснула эмоции!

Щербакову трясло после победы на чемпионате мира. Очень странная церемония награждения

Триумф российских фигуристок на чемпионате мира запомнится надолго. На фоне исторического доминирования наших девочек меркнет даже откровенно плохая организация турнира.

Церемония награждения и так была очень странной, а вдобавок технические службы не смогли нормально закрепить флаг, поднимавшийся в честь Анны Щербаковой. Впрочем, эта нелепая ошибка даже пошла потрясающей российской фигуристке на пользу. Аня наконец-то выплеснула эмоции.

Щербакова смеялась и не могла остановиться, её буквально трясло.

Организаторы чемпионата мира сели в лужу

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме войдёт в историю как самый необычный. Из соображений безопасности организаторы ввели массу ограничений и откровенно странных правил. Вы, например, знали, что бортиков катка нельзя касаться ни при каких условиях?

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При этом сами организаторы вели себя отнюдь не образцово. По ходу турнира спортсмены нередко страдали из-за технических ошибок. Анне Щербаковой нужную музыку на тренировке поставили лишь с пятого раза, а Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пришлось выполнять прогон под трек с собственного телефона. Ещё больше не повезло финну Валттеру Виртанену, которому поставили не ту музыку прямо во время соревновательного проката.

Российским фигуристам пришлось кататься под музыку с телефона. Скандал на чемпионате мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не дают полноценно тренироваться. Фаворитам из России мешают намеренно?

Щербакова рассмеялась под музыку Чайковского

К сожалению, одними проблемами с музыкой безалаберность организаторов не ограничилась. На самой важной и счастливой для российских болельщиков церемонии награждения случился неприятный казус. Когда Щербакова, Туктамышева и Трусова уже надели на себя медали и слушали в честь своего успеха фрагмент Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, центральный из трёх флагов Федерации фигурного катания России развернулся в воздухе и чуть не сорвался на лёд.

Непонятно, как такая оплошность вообще возможна на главном турнире планеты. Недоумевала и новоиспечённая чемпионка планеты Аня Щербакова, которой оставалось только рассмеяться. Фигуристка застенчиво прикрывала рукой рот и вертела головой из стороны в сторону, бросая на Сашу и Лизу весёлые взгляды. Аню буквально трясло от смеха, она никак не могла остановиться – мощнейшие эмоции наконец-то нашли выход.

В этом сезоне Щербакова часто плакала даже после удачных прокатов, так что видеть счастливую Аню — сплошное удовольствие. Да что там, это настоящее счастье. Так и хотелось крикнуть через экран: «смейся, девочка, смейся. Ты это заслужила!»

Невидимые зрители и танцы на ковре

Были поводы для улыбок и у Лизы Туктамышевой с Сашей Трусовой. Лиза, плакавшая в «кисс-энд-край» после объявления своих оценок, теперь выглядела довольной. Ученица Плющенко, как только сошла с пьедестала, подошла к Щербаковой. Девушки о чём-то увлечённо разговаривали, из-за чего Аня не заметила ковровую дорожку и споткнулась на ней. Фигуристка снова рассмеялась и поехала вперёд. К ней присоединились Лиза и Саша. Втроём россиянки сделали несколько кругов почёта, дали пять воображаемым зрителям и послали воздушные поцелуи пустым трибунам.

Чайковский вместо гимна России, едва не свалившийся флаг федерации в честь победительницы, нервный смех чемпионки, интерактив с пустыми креслами — пожалуй, более странной церемонии награждения в истории чемпионатов мира ещё не было.

Как и более счастливой для российских болельщиков!