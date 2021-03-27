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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: проблемы с флагом, смех Щербаковой, поцелуи пустым трибунам

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021
Екатерина Авдонина
Щербакову трясло после победы на чемпионате мира. Очень странная церемония награждения
Организаторы снова сели в лужу, но российской чемпионке это помогло. Наконец-то Аня выплеснула эмоции!
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
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Триумф российских фигуристок на чемпионате мира запомнится надолго. На фоне исторического доминирования наших девочек меркнет даже откровенно плохая организация турнира.

Церемония награждения и так была очень странной, а вдобавок технические службы не смогли нормально закрепить флаг, поднимавшийся в честь Анны Щербаковой. Впрочем, эта нелепая ошибка даже пошла потрясающей российской фигуристке на пользу. Аня наконец-то выплеснула эмоции.

Щербакова смеялась и не могла остановиться, её буквально трясло.

Организаторы чемпионата мира сели в лужу

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме войдёт в историю как самый необычный. Из соображений безопасности организаторы ввели массу ограничений и откровенно странных правил. Вы, например, знали, что бортиков катка нельзя касаться ни при каких условиях?

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При этом сами организаторы вели себя отнюдь не образцово. По ходу турнира спортсмены нередко страдали из-за технических ошибок. Анне Щербаковой нужную музыку на тренировке поставили лишь с пятого раза, а Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову пришлось выполнять прогон под трек с собственного телефона. Ещё больше не повезло финну Валттеру Виртанену, которому поставили не ту музыку прямо во время соревновательного проката.

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Щербакова рассмеялась под музыку Чайковского

К сожалению, одними проблемами с музыкой безалаберность организаторов не ограничилась. На самой важной и счастливой для российских болельщиков церемонии награждения случился неприятный казус. Когда Щербакова, Туктамышева и Трусова уже надели на себя медали и слушали в честь своего успеха фрагмент Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром, центральный из трёх флагов Федерации фигурного катания России развернулся в воздухе и чуть не сорвался на лёд.

Непонятно, как такая оплошность вообще возможна на главном турнире планеты. Недоумевала и новоиспечённая чемпионка планеты Аня Щербакова, которой оставалось только рассмеяться. Фигуристка застенчиво прикрывала рукой рот и вертела головой из стороны в сторону, бросая на Сашу и Лизу весёлые взгляды. Аню буквально трясло от смеха, она никак не могла остановиться – мощнейшие эмоции наконец-то нашли выход.

В этом сезоне Щербакова часто плакала даже после удачных прокатов, так что видеть счастливую Аню — сплошное удовольствие. Да что там, это настоящее счастье. Так и хотелось крикнуть через экран: «смейся, девочка, смейся. Ты это заслужила!»

Невидимые зрители и танцы на ковре

Были поводы для улыбок и у Лизы Туктамышевой с Сашей Трусовой. Лиза, плакавшая в «кисс-энд-край» после объявления своих оценок, теперь выглядела довольной. Ученица Плющенко, как только сошла с пьедестала, подошла к Щербаковой. Девушки о чём-то увлечённо разговаривали, из-за чего Аня не заметила ковровую дорожку и споткнулась на ней. Фигуристка снова рассмеялась и поехала вперёд. К ней присоединились Лиза и Саша. Втроём россиянки сделали несколько кругов почёта, дали пять воображаемым зрителям и послали воздушные поцелуи пустым трибунам.

Чайковский вместо гимна России, едва не свалившийся флаг федерации в честь победительницы, нервный смех чемпионки, интерактив с пустыми креслами — пожалуй, более странной церемонии награждения в истории чемпионатов мира ещё не было.

Как и более счастливой для российских болельщиков!

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