Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира?
Счёт идёт на миллионы!
Анна Щербакова
Победительница чемпионата мира в женском одиночном катании заработала $ 64 тыс. (4,84 млн рублей).
Елизавета Туктамышева
Лиза вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и взлетела на второе место. Серебро принесло ей $ 47 тыс. (3,56 млн рублей).
Александра Трусова
Русская ракета совершила потрясающий камбэк. После 12-го места в короткой программе Саша смогла завоевать бронзу. Её призовые — $ 33 тыс. (2,5 млн рублей).
Михаил Коляда
Лучший фигурист России не сумел вмешаться в борьбу за медаль, но выступил очень достойно. Пятое место приносит Михаилу $ 11 тыс. (833 тыс. рублей).
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Золото чемпионата мира в танцах на льду досталось России впервые за 12 лет. Его обладатели стали богаче на $ 90 тыс. (6,82 млн рублей на дуэт).
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Молодые фигуристы произвели сенсацию и вернули России золото чемпионата мира в парах. Вместе с победой Саша и Настя получат $ 90 тыс. на двоих (6,82 млн рублей).
Александра Бойкова Дмитрий Козловский
Пара Саши и Димы завоевала бронзу среди спортивных пар. А дополнением к медалям стали $ 45 тыс. (3,41 млн рублей на двоих).
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Опытная пара в Стокгольме остановилась в шаге от пьедестала. Возможно, призовые в размере $ 26 тыс. (1,97 млн рублей) станут для Жени и Володи утешением.
Александра Степанова и Иван Букин
Яркие российские танцоры пострадали от судей и собственной ошибки. Подняться на пьедестал не удалось, но из Стокгольма они увозят $ 16 тыс. (1,21 млн рублей).
Сколько заработали российские фигуристы на чемпионате мира?
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