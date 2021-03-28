«Там наверху всё видят». Поразительная история преодоления чемпионки мира Щербаковой

Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.

Победа юной Анны Щербаковой на чемпионате мира – один из тех моментов, ради которых вообще существует спорт. Постоянные падения на тренировках вселяли сомнения даже в самых преданных фанатов россиянки, но она вышла и доказала, что равных ей в мире просто нет. Слишком многое она вытерпела перед главной победой в жизни, чтобы сдаться и дрогнуть сейчас.

Если о Щербаковой когда-нибудь снимут фильм, то создателям не придётся ломать голову над названием. Преодоление – так охарактеризовала путь своей ученицы Этери Тутберидзе – и точнее уже не скажешь. Расчувствовавшись, тренер призналась, что вся жизнь Ани – постоянная борьба.

Уж кто-кто, а Этери Георгиевна такими словами не разбрасывается. История преодоления Щербаковой действительно поразительная и пронзительная.

Родители боялись, что Аня не сможет нормально ходить

Карьера Ани могла оборваться ещё до выхода в юниоры. Перед первым международным сезоном Щербакова, уже владевшая четверным, неудачно упала на тренировке и сломала ногу. Полтора месяца фигуристка провела в гипсе. Это было трудное время: Аня увядала без любимого занятия, и даже родители сомневались, что она вернётся на лёд.

«После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Ане было 13 лет, период роста, и нам требовалась очень большая вера в силу природы, чтобы успокоить себя — все выровняется, ноги станут одинаковыми, и ребёнок сможет ходить как все, не хромая. Уговаривали себя с трудом. А возвращение на каток — я это воспринимал как большое чудо, не меньше», — рассказал отец девочки «Спорт-экспресс».

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Поддержка Тутберидзе помогла Ане вернуться на лёд

Сама Аня к 13 годам уже не представляла жизни без фигурного катания и даже не допускала мысль, что придётся уйти с катка. Преодолеть самые тяжёлые моменты и сохранить веру в светлое будущее юной фигуристке помогли наставники. Тренеры часто навещали Аню и всячески поддерживали её. Когда же пришло время продолжить тренировки, штаб Тутберидзе окружил фигуристку вниманием и заботой, благодаря чему она очень быстро восстановилась. Карьера, оказавшаяся на грани досрочного краха, удалось спасти благодаря беззаветной любви Ани к фигурному катанию и поддержки Тутберидзе.

«Я помню первую тренировку, мне тренеры сказали: «Пока не выходи на лёд, подожди нас». Я надела коньки, уже была готова и думаю: «Странно, зачем ждать, сейчас выйду и пойду кататься». Но я выхожу на лёд и понимаю, что вообще не знаю, как стоять на льду, меня шатает, меня держат. А казалось, что выйду и поеду, начну прыгать», — вспоминала Аня.

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Статус первой фигуристки Тутберидзе

Уже тогда в хрупкой и нежной девочке открылся невероятно мощный характер, который в этом сезоне и определил её грандиозный успех. После долгого карантина Аня была не в оптимальной форме и не могла стабильно выполнять четверные прыжки. В итоге уже на первом старте ей пришлось отказаться от фирменного лутца в пользу флипа. Ане приходилось адаптироваться к изменениям в организме, но чуть ли не большее давление она испытывала в плане психологии. После ухода из группы Тутберидзе Алёны Косторной и Александры Трусовой именно Ане отводилась роль лидера и главной медальной надежды группы Тутберидзе. Несмотря на высокие результаты и два звания чемпионки России по взрослым, в медийном пространстве Анна оставалась в тени коллег по звёздному трио, а потому после их ухода была вынуждена привыкать к новому статусу.

Фото: РИА Новости

По ходу сезона складывалось впечатление, что дополнительный груз сковывает девушку и мешает ей получать удовольствие от соревнований. Но главное, что её результаты были гораздо выше, чем у Саши и Алёны, а значит, решение поддержать тренера и остаться в «Хрустальном» оказалось абсолютно верным.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду? Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Сняться Щербаковой предлагала даже Тутберидзе

Осенью на Аню обрушились такие испытание, пройти через которые может только человек с железной волей. Пневмония не только выбила спортсменку из тренировочного процесса в разгар сезона, но и дала осложнения. На чемпионате России в Челябинске болельщики при виде Ани хватались за сердце и причитали: перед стартом ей давали нюхать нашатырь, а после потрясающего проката она тяжело дышала и держалась за тренеров, чтобы не упасть.

Уже на следующий день Щербакова пресекла все уговоры тренеров, включая Тутберидзе, и родителей сняться и с двумя четверными одержала третью подряд победу на чемпионатах России. Увидев, какой ценой Ане даётся это волшебство на льду, болельщики полюбили её ещё сильнее. И были безмерно счастливы, когда именно Щербакова после неимоверно сложного сезона вспорхнула на вершину пьедестала чемпионата мира.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

«Вы не представляете через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Всё давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление. В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там наверху всё видят. Эта победа совершенно заслуженная. Пусть не всё получилось в программе, но зная её состояние — она просто герой!» — восхищался хореограф Алексей Железняков.

А с ним и вся страна.