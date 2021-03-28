Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Статьи /

История чемпионки мира по фигурному катанию 2021 Анны Щербаковой: тяжёлая травма, поддержка Тутберидзе, преодоление

История чемпионки мира Анны Щербаковой.
Екатерина Авдонина
«Там наверху всё видят». Поразительная история преодоления чемпионки мира Щербаковой
Даже родители не до конца верили, что Аня вернётся на лёд. Спасла поддержка Тутберидзе и любовь к фигурному катанию.
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:

Победа юной Анны Щербаковой на чемпионате мира – один из тех моментов, ради которых вообще существует спорт. Постоянные падения на тренировках вселяли сомнения даже в самых преданных фанатов россиянки, но она вышла и доказала, что равных ей в мире просто нет. Слишком многое она вытерпела перед главной победой в жизни, чтобы сдаться и дрогнуть сейчас.

Если о Щербаковой когда-нибудь снимут фильм, то создателям не придётся ломать голову над названием. Преодоление – так охарактеризовала путь своей ученицы Этери Тутберидзе – и точнее уже не скажешь. Расчувствовавшись, тренер призналась, что вся жизнь Ани – постоянная борьба.

Уж кто-кто, а Этери Георгиевна такими словами не разбрасывается. История преодоления Щербаковой действительно поразительная и пронзительная.

Родители боялись, что Аня не сможет нормально ходить

Карьера Ани могла оборваться ещё до выхода в юниоры. Перед первым международным сезоном Щербакова, уже владевшая четверным, неудачно упала на тренировке и сломала ногу. Полтора месяца фигуристка провела в гипсе. Это было трудное время: Аня увядала без любимого занятия, и даже родители сомневались, что она вернётся на лёд.

«После шести недель в полном гипсе нога выглядит достаточно необычно. Ане было 13 лет, период роста, и нам требовалась очень большая вера в силу природы, чтобы успокоить себя — все выровняется, ноги станут одинаковыми, и ребёнок сможет ходить как все, не хромая. Уговаривали себя с трудом. А возвращение на каток — я это воспринимал как большое чудо, не меньше», — рассказал отец девочки «Спорт-экспресс».

Три хрупкие фигуристки заставили реветь от счастья. Безоговорочный триумф России!
Анна Щербакова на зубах вытянула главный прокат в своей жизни и выиграла чемпионат мира. Как же ей было тяжело!

Поддержка Тутберидзе помогла Ане вернуться на лёд

Сама Аня к 13 годам уже не представляла жизни без фигурного катания и даже не допускала мысль, что придётся уйти с катка. Преодолеть самые тяжёлые моменты и сохранить веру в светлое будущее юной фигуристке помогли наставники. Тренеры часто навещали Аню и всячески поддерживали её. Когда же пришло время продолжить тренировки, штаб Тутберидзе окружил фигуристку вниманием и заботой, благодаря чему она очень быстро восстановилась. Карьера, оказавшаяся на грани досрочного краха, удалось спасти благодаря беззаветной любви Ани к фигурному катанию и поддержки Тутберидзе.

«Я помню первую тренировку, мне тренеры сказали: «Пока не выходи на лёд, подожди нас». Я надела коньки, уже была готова и думаю: «Странно, зачем ждать, сейчас выйду и пойду кататься». Но я выхожу на лёд и понимаю, что вообще не знаю, как стоять на льду, меня шатает, меня держат. А казалось, что выйду и поеду, начну прыгать», — вспоминала Аня.

«Боль – твоя цена за победу». Как Загитова помогла Валиевой совершить настоящий подвиг
Тутберидзе дала Камиле не только четверной, но и чемпионский характер. Теперь она бросает вызов лучшим фигуристкам России!

Статус первой фигуристки Тутберидзе

Уже тогда в хрупкой и нежной девочке открылся невероятно мощный характер, который в этом сезоне и определил её грандиозный успех. После долгого карантина Аня была не в оптимальной форме и не могла стабильно выполнять четверные прыжки. В итоге уже на первом старте ей пришлось отказаться от фирменного лутца в пользу флипа. Ане приходилось адаптироваться к изменениям в организме, но чуть ли не большее давление она испытывала в плане психологии. После ухода из группы Тутберидзе Алёны Косторной и Александры Трусовой именно Ане отводилась роль лидера и главной медальной надежды группы Тутберидзе. Несмотря на высокие результаты и два звания чемпионки России по взрослым, в медийном пространстве Анна оставалась в тени коллег по звёздному трио, а потому после их ухода была вынуждена привыкать к новому статусу.

Фото: РИА Новости

По ходу сезона складывалось впечатление, что дополнительный груз сковывает девушку и мешает ей получать удовольствие от соревнований. Но главное, что её результаты были гораздо выше, чем у Саши и Алёны, а значит, решение поддержать тренера и остаться в «Хрустальном» оказалось абсолютно верным.

Щербакова так и не станет главной звездой Тутберидзе. И поэтому выиграет Олимпиаду?
Аня как никто умеет выходить из тени соперниц в нужный момент. А свою порцию народной любви она обязательно получит.

Сняться Щербаковой предлагала даже Тутберидзе

Осенью на Аню обрушились такие испытание, пройти через которые может только человек с железной волей. Пневмония не только выбила спортсменку из тренировочного процесса в разгар сезона, но и дала осложнения. На чемпионате России в Челябинске болельщики при виде Ани хватались за сердце и причитали: перед стартом ей давали нюхать нашатырь, а после потрясающего проката она тяжело дышала и держалась за тренеров, чтобы не упасть.

Уже на следующий день Щербакова пресекла все уговоры тренеров, включая Тутберидзе, и родителей сняться и с двумя четверными одержала третью подряд победу на чемпионатах России. Увидев, какой ценой Ане даётся это волшебство на льду, болельщики полюбили её ещё сильнее. И были безмерно счастливы, когда именно Щербакова после неимоверно сложного сезона вспорхнула на вершину пьедестала чемпионата мира.

Щербакову до последнего уговаривали сняться. А она довела Тутберидзе до слёз
Этот чемпионат России наверняка стал лучшим турниром в истории. Наши девочки – это гордость и мурашки!

«Вы не представляете через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Всё давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление. В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там наверху всё видят. Эта победа совершенно заслуженная. Пусть не всё получилось в программе, но зная её состояние — она просто герой!» — восхищался хореограф Алексей Железняков.

А с ним и вся страна.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Joosep Martinson/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Этери Тутберидзе Анна Щербакова •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021