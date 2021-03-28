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Фигурное катание, ЧМ 2021 — сборная России вернулась домой: Щербакова, Трусова, Тутберидзе, Плющенко

Анна Щербакова
Алексей Адамов
Фигурное катание. Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира. LIVE
Фанаты готовят лучшим фигуристам планеты горячий приём. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание / ЧМ по фигурному катанию 0
Аудио-версия:
Медальный зачёт чемпионата мира-2021 по фигурному катанию

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира по фигурному катанию 2021, который состоялся в Стокгольме. В аэропорту российских фигуристов собираются встречать не только многочисленные журналисты, но и сотни фанатов. Ожидается, что рейс Стокгольм — Москва прибудет в Шереметьево в 3:45 по московскому времени.

На чемпионате мира россияне завоевали три золота, серебро и две бронзы. Чемпионами мира стали Анна Щербакова среди женщин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов среди спортивных пар и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду.

Самые яркие фотографии и видео с торжественной церемонии встречи российских фигуристов с чемпионата мира, первые слова наших спортсменов по возвращении на родину — в онлайн-трансляции «Чемпионата»:

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