Фигурное катание. Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира. LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира по фигурному катанию 2021, который состоялся в Стокгольме. В аэропорту российских фигуристов собираются встречать не только многочисленные журналисты, но и сотни фанатов. Ожидается, что рейс Стокгольм — Москва прибудет в Шереметьево в 3:45 по московскому времени.

На чемпионате мира россияне завоевали три золота, серебро и две бронзы. Чемпионами мира стали Анна Щербакова среди женщин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов среди спортивных пар и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду.

Самые яркие фотографии и видео с торжественной церемонии встречи российских фигуристов с чемпионата мира, первые слова наших спортсменов по возвращении на родину — в онлайн-трансляции «Чемпионата»: