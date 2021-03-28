Фигурное катание. Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира. LIVE

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сборная России с триумфом возвращается с чемпионата мира по фигурному катанию 2021, который состоялся в Стокгольме. В аэропорту российских фигуристов собираются встречать не только многочисленные журналисты, но и сотни фанатов. Ожидается, что рейс Стокгольм — Москва прибудет в Шереметьево в 3:45 по московскому времени.
На чемпионате мира россияне завоевали три золота, серебро и две бронзы. Чемпионами мира стали Анна Щербакова среди женщин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов среди спортивных пар и Виктория Синицина/Никита Кацалапов в танцах на льду.
Самые яркие фотографии и видео с торжественной церемонии встречи российских фигуристов с чемпионата мира, первые слова наших спортсменов по возвращении на родину — в онлайн-трансляции «Чемпионата»:
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