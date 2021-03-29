«Хочется помочь, ведь Саша пропадёт». Как фигуристка Трусова лишает себя шанса на величие

Порой кажется, что судьба смеётся над Александрой Трусовой. Уже в который раз на важном турнире Русская ракета становится только третьей. Фигуристка с безграничным потенциалом упрямо делает ставку на максимально сложный набор прыжков и проигрывает тем, кто выбирает прагматизм.

Неужели выдающаяся фигуристка так и останется без серьёзных побед из-за страсти к четверным?

Трусова мечтала исполнить пять квадов в Стокгольме

Саша Трусова способна на невероятные вещи, но чаще всего их демонстрация приходится на тренировки. Русская ракета приехала в Стокгольм с твёрдым намерением прыгнуть пять четверных и даже сделала это в прогоне произвольной программы на тренировке.



«Решение о пяти четверных прыжках принимала я сама, я так решила после последнего турнира, когда узнала, что еду на мир. Такой контент я готовила и на предыдущий чемпионат мира, который отменили», – признавалась Трусова.



Чистое выступление с таким контентом гарантировало ей золото, но в итоге из пяти квадов спортсменка приземлила три, а безупречным получился только один. При этом соперницы ошибались столько, что даже такой прокат принёс бы Саше золото, не будь необъяснимого падения в короткой программе.

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Риск Трусовой — совершенно неоправданный

Смелость Саши, безусловно, покоряет и заслуживает уважения, но порой её решения лишены логики в тактическом плане. Естественно, если Саша прыгнет чисто пять четверных, то обязательно победит, но, во-первых, пока на крупных стартах она и близко не подбиралось к этой отметке, а во-вторых, для успеха ей хватит и менее сложного контента, если он будет исполнен без грубых ошибок.



В итоге при всей инопланетности своего контента оценки Саша получила вполне земные — 152,38 балла за произвольную. Этот результат покорился и Алине Загитовой, и Евгении Медведевой без элементов ультра-си. Конечно, совсем без четверных Трусова не смогла бы оказаться на пьедестале в Стокгольме, но вот отказ от практически невыполнимой задачи открывал перед ней даже победные перспективы.

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На чемпионате России два квад-лутца позволили Саше заработать 170,61 балла. Разумеется, оценки на национальных стартах сильно завышены, но даже если приблизить их к реальности, то это всё равно больше, чем Трусова получила в Стокгольме, заявив на три четверных прыжка больше. Конечно, Саша не знала, что все соперницы будут падать, но факт остаётся фактом: с двумя чистыми четверными она была бы серебряным призёром, а с тремя из трёх – чемпионкой мира.



Получается, уникальная фигуристка Трусова сама лишает себя шанса на спортивное величие, которое в первую очередь определяется титулами. Саша способна побеждать уже сейчас, но из-за авантюризма терпит поражение за поражением.

Тактика Трусовой вредит самой фигуристке

Не в восторге от тактики Саши и Татьяна Тарасова, считающая, что фигуристка поступает неразумно.



«Не понимаю только, зачем было идти на пять четверных прыжков. Как бы хорошо было, если бы она начала прекрасным флипом, но этот сальхов там уже два года стоит, и ни разу она в этом месте его не прыгнула. Наверное, это очень тяжело, она делает всё по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, ведь Саша пропадёт.



Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у неё всё напихано. Ей нужно было три прыжка – вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту. Грустно, мы её все так любим и очень жалеем. Но совсем не хочется жалеть, хочется восхищаться», – говорила Тарасова.

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Прагматизм Щербаковой сработал на «отлично»

На контрасте тактика Щербаковой выглядит максимально прагматичной и заточенной на результат, то есть место в итоговом протоколе. Ученица Тутберидзе после чемпионата России мечтала вернуть в свою программу три четверных и во всеоружии поехать в Стокгольм. Аня действительно тренировала три квада, но давались они тяжело. В конечном счёте от идеи с тремя четверными отказались ещё до начала турнира, а окончательное решение о контенте Аня принимала уже на льду.

«Во время выступления был мой экспромт. В тот момент поняла, что сейчас так будет лучше. Заранее я проговаривала себе вариант, что, если падаю с первого, то иду на второй, но во время проката поняла, что правильнее и надежнее будет выступить с тройным вместо четверного.

Если говорить про два разных четверных, даже падение с них отнимает меньше баллов. Здесь математический вопрос. Когда два флипа стоят в прокате, то при падении с обоих я теряю каскад. Стоимость уходит в минус. Решила больше не прыгать квады, чем падать с двух флипов», – признавалась Щербакова.

Результат налицо: прагматичная Щербакова, заточенная исключительно на победу, — новая чемпионка мира. А романтичный и в какой-то мере гусарский подход Трусовой оставил её третьей на пятом крупном турнире подряд. Причём если в прошлом сезоне она проигрывала конкуренцию коллегам по группе, то теперь её обыгрывают и ученицы Мишина. В следующем, олимпийском сезоне как никогда важно сохранять энергию и взвешивать каждое действие, а упрямое стремление к риску может лишь расширить список тех, кто может похвастать победой над уникальной и космической фигуристкой.



И тогда слова Тарасовой могут оказаться пророческими.