Все россиянки уступают японке в рейтинге лучших фигуристок мира. Просто возмутительно!

Анна Щербакова даже после триумфа на чемпионате мира не смогла опередить Рику Кихиру. Откуда такая несправедливость?

На чемпионате мира в Стокгольме россиянки в очередной раз доказали, что им и близко нет равных в мире! Наши девочки ошибались и давали шансы иностранным соперницам, но те ими не воспользовались. Главная конкурентка дрогнула и рассыпалась, а остальные даже с идеальным катанием и рядом с россиянками не стоят.

Каково же было удивление болельщиков и даже специалистов, когда после исторического для России чемпионата мира статус лучшей фигуристки планеты был отдан не кому-то из наших невероятных одиночниц, а японке Рике Кихире, не попавшей и в пятёрку.

В конце концов, международный рейтинг – это серьёзный документ или нелепая шутка?

Все россиянки позади фигуристки из Японии

Если не знать, как формируется рейтинг Международного союза конькобежцев, то можно подумать, что его просто забыли обновить. Судите сами, в женском одиночном разряде его возглавляет японка Рика Кихира, ставшая в Стокгольме только седьмой. Главного триумфатора чемпионата мира, вице-чемпионку Европы Анну Щербакову, она опережает аж на 470 баллов. Елизавета Туктамышева — третья, Александра Трусова — четвёртая. Трудно с ходу придумать логику, по которой можно было бы обосновать данный порядок фигуристок. Все российские девочки уступают в рейтинге лучших фигуристок мира японке. Просто возмутительно!

Смущают и позиции других российских фигуристок, побеждавших на крупнейших турнирах в прошлом и позапрошлом сезонах, которые тоже берутся в расчёт при составлении рейтинга. Алёна Косторная занимает восьмое место, Алина Загитова — девятое, а чемпионка Европы — 2019 Софья Самодурова и вовсе 11-я. И ладно бы их опережали по-настоящему звёздные и титулованные спортсменки, так ведь места в пятого по восьмое занимают американка Брейди Теннелл и японки Каори Сакамото и Сатоко Миахара, которые с сезона-2018/2019 не одержали ни одной крупной международной победы. А Самодурова, к тому же уступает и кореянке Лим Ын Су, о которой даже продвинутые любители фигурного катания не сразу вспомнят. А уж 41-е место действующей чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой вообще слабо поддаётся объяснению.

Три хрупкие фигуристки заставили реветь от счастья. Безоговорочный триумф России! Анна Щербакова на зубах вытянула главный прокат в своей жизни и выиграла чемпионат мира. Как же ей было тяжело!

Странность в пользу России

Лучшей парой по версии ISU являются китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь, занявшие только пятое место в Стокгольме. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов находятся на третьем месте, немного уступая Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Не менее странная ситуация и в танцах на льду, где лидируют чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а их главные конкуренты — четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон находятся лишь на седьмом месте. Хорошо, что хоть здесь странность рейтинга работает на сборную России.

Наиболее объективно ситуацию в фигурном катании отражает рейтинг мужчин. Там с огромным преимуществом лидируют Нейтан Чен и Юдзуру Ханю. Вопросы вызывает только расстановка россиян. Лучшим среди наших фигуристов, согласно рейтингу, стал Александр Самарин. Он занимает пятое место. А лидер сборной Михаил Коляда оказался лишь 16-м.

Критерии формирования рейтинга вызывают вопросы

Каждый год к рейтингу ISU возникает много вопросов не только у болельщиков, но и у профессионалов. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова призвала сделать процесс формирования этого списка более прозрачным и понятным.

«Когда была жеребьёвка на чемпионате мира, чемпионы России — Степанова и Букин — оказались с самым низшим рейтингом из всех сильнейших пар мира. После такого я перестала даже думать об этом.

Я предполагаю, что говорить про это надо, но не понимаю, как они формируют. Это должны делать функционеры. Давайте все дружно возьмём и спросим: как формируется рейтинг? Пускай нам объяснят, потому что рейтинг непосредственно влияет на жеребьёвку чемпионатов», — сказала Бестемьянова в интервью «Чемпионату».

Бестемьянова: пускай нам объяснят, как формируется рейтинг ISU

И вроде бы критерии опубликованы и предельно ясны, но результаты всё равно получаются противоречивыми. Рейтинг формируется на основе результатов фигуристов на соревнованиях под эгидой ISU за последние три сезона. Причём баллы, заработанные в текущем и предыдущем сезонах, учитываются полностью, а для сезона двухлетней давности только в объёме 70%.

В рейтинг идут результаты максимум пяти турниров за сезон. Учитывается наибольший результат, показанный на Олимпиаде, чемпионате мира, чемпионате Европы, чемпионате четырёх континентов или на юниорском чемпионате мира, а также по два лучших результата на взрослом и юниорском Гран-при и других турнирах ISU.

Реформировать рейтинг не торопятся

И хотя многие специалисты советуют просто не обращать внимания на рейтинг ISU, совсем отмахиваться от него чревато. На его основе определяются национальные квоты на участие в этапах Гран-при, а также формируются разминки на крупных турнирах. В первых группах выступают спортсмены с самым низким рейтингом, в последних — с самым высоким. Фигуристов из последней разминки судьи традиционно оценивают лояльнее и не жалеют баллов за компоненты.

Судьи обидели талантливого фигуриста Семененко на чемпионате мира. Потому что из России? Женя блестяще дебютировал в Стокгольме, но оказался ниже, чем заслуживает. Зато Коляда будет биться за медаль!

Болельщики уже не раз призывали Международный союз конькобежцев поменять критерии формирования рейтинга, но воз и ныне там. Вероятно, в ближайшие годы ISU не будет задумываться над реформой. Успокаивает лишь то, что результаты крупных турниров от спорного и неоднозначного рейтинга напрямую не зависят. Рика Кихира первая в списке уже на протяжении двух лет, но это никак не помогло ей в борьбе с российскими чемпионками. Пусть Рика и дальше будет номером один в рейтинге ISU, если при этом все места на пьедестале будут за нами.