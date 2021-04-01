Популярный журналист всерьёз обеспокоен здоровьем чемпионки мира Щербаковой. Почему же в России не оценили благие намерения Лиза?

«Посмотрите на волосы Анны». В США обвиняют русских фигуристок в мошенничестве с гормонами

Российские фигуристки снова под огнём критики. За океаном никак не могут смириться с тотальным доминированием России в женском фигурном катании и ищут всё новые объяснения нашим феноменальным победам.

Дошло до того, что известный американский эксперт обвинил наших девочек в использовании блокаторов гормонов. Иными словами, в США уверены, что российские тренеры умышленно пичкают своих фигуристок опасными препаратами, сдерживающими рост организма. Обвинения настолько серьёзны, что при наличии доказательств способны надолго убрать российских фигуристок с престижных турниров и очистить дорогу к пьедесталу для иностранок.

Наше счастье, что никаких доказательств у американцев нет и быть не может.

Вечно молодые

Информационная атака на российских фигуристок, а в особенности на группу Этери Тутберидзе, началась в Северной Америке ещё до чемпионата мира. Но если олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель обошлась общими формулировками о болезненном виде Анны Щербаковой, то известный американский журналист Дэйв Лиз пошёл ещё дальше и подкрепил свои рассуждения конкретными обвинениями. Ведущий популярного подкаста в YouTube The Skating Lesson заявил, что Щербакова и, вероятно, другие ученицы Этери Тутберидзе намеренно принимают блокаторы гормонов, позволяющие им приостанавливать естественное развитие женского тела.

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«Не думаю, что кто-то обвиняет Щербакову лишь в том, что она худая. Есть другие основания полагать, что она не здорова. Например, посмотрите на волосы Анны. Мне нравится её катание, но я искренне беспокоюсь о здоровье всех фигуристок из группы Этери Тутберидзе, и я не намерен за это просить прощения. Мы видели слишком много сломанных спортсменок, которых просто выбрасывали.

Многие фигуристки садятся на гормональную терапию. Откуда мне это известно? В российском фигурном катании это обсуждается давно. Это не секрет», — написал Лиз.

В соцсетях и на авторитетных форумах о фигурном катании многие блогеры, журналисты и болельщики поддержали Лиза. В США открыто обвиняют Этери Тутберидзе и русских фигуристок в мошенничестве с гормонами.

В России возмущены обвинениями из США

Лиз – не первый американский эксперт, сомневающийся в адекватности методов Этери Туберидзе и принижающий значимость побед её учениц под видом заботы об их здоровье. Но настолько конкретно и жёстко наше фигурное катание, пожалуй, ещё не атаковали. Вряд ли Лиз, привыкший говорить на своём канале всё, что вздумается, мог представить, что в России его слова вызовут огромный резонанс. Журналиста не только критикуют за лживые обвинения, но и призывают чиновников применить к нему санкции.

«За такие слова нужно отвечать! Очернять наших девочек ему никто не позволит. Считаю, нужно писать письмо в федерацию фигурного катания США. Это нельзя просто так оставить», — сказала Татьяна Тарасова «Спорт-Экспресс».

С ней согласилась двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая, добавившая, что слова Лиза были вызваны бессилием после неудачного выступления американских фигуристок.

«Они не могут смириться с тем, что наши девчонки лучшие в мире. Даже в период пандемии они продолжают оставаться лучшими — именно по этой причине эти неприятные люди пытаются придумать различные способы вывести нас из себя».

В «Самбо-70» тоже ответили на обвинения. Директор школы Ренат Лайшев был максимально лаконичен.

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Где ваши доказательства?

Прорыв российского женского фигурного катания напрямую связан с именем Тутберидзе. Если другим наставникам удаётся воспитать одну-двух топ-фигуристок, то Этери поставила подготовку чемпионок на поток. Естественно, в её группе есть специфическая методика, повторять которую другие либо не хотят, либо не могут. По этой причине к методам работы в «Хрустальном» всегда будет приковано повышенное внимание.

Каждый имеет право относиться к тренерской философии Тутберидзе так, как считает нужным. Но если речь заходит о конкретных обвинениях: будь то блокировка гормонального роста или унижения детей, то уж тут никак не обойтись без доказательств.

А пока их нет, не остаётся ничего, кроме как согласиться с Александром Жулиным. Совсем припухли.