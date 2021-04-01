Смешная церемония. Как золотую медаль российской фигуристки отдали американке

Фигурное катание дарит российским болельщикам массу поводов для гордости. Лучшие фигуристы страны катаются так, что по коже бегут мурашки, а в глазах стоят слёзы. Но порой ситуации с нашими звёздами и их поступки заставляют улыбаться, а иногда даже смеяться.

И 1 апреля – отличный день, чтобы вспомнить самые забавные и комичные истории с российскими фигуристами. Тем более в фигурном катании действительно полно курьёзов!

Щербакову трясло после победы на чемпионате мира. Очень странная церемония награждения Организаторы снова сели в лужу, но российской чемпионке это помогло. Наконец-то Аня выплеснула эмоции!

Медведевой кинули пельмени на лёд

На чемпионате России — 2019 в Саранске Евгении Медведевой явно было не до смеха – провал в короткой программе, седьмое место и минимум шансов на участие в главных стартах сезона. Кто бы мог подумать, что поднять настроение Жене и её поклонникам сможет странный подарок. Пока зал аплодировал Медведевой после выступления, кидая на лёд цветы и игрушки, кто-то бросил… пачку замороженных пельменей.

«Получила сырые пельмени, кинутые на лёд. Это было оригинально и немного странно, мягко говоря. Потому что они растаяли и превратились в кашу. Но всё равно спасибо», — рассказывала Медведева.



Оригинальный подарок поразил не только Женю. Анна Щербакова рассказала о необычном презенте для двукратной чемпионки мира в эфире «Вечернего Урганта».



«На чемпионате одной девочке упаковку пельменей кинули», — поделилась Щербакова.



«Одной девочке Жене Медведевой», — смеясь уточнила Алёна Косторная.



«Понимаете, что мне нравится, Аня. Выиграла ты у Медведевой чемпионат – и её уже называешь «одна девочка», — пошутил Иван Ургант.

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Неловкий поцелуй Степановой и Букина

В прошлом году Степанова и Букин здорово выступили на японском этапе Гран-при. Дуэт успешно откатал оба танца, занял второе место и вышел в финал. Чем не повод отпраздновать?



После объявления результатов фигуристы поцеловались в щёчку со своими тренерами, затем Степанова хотела повторить тот же обряд с Букиным. Девушка вытянула губы в трубочку, но Иван упорно не замечал порыв партнёрши. Только через несколько секунд фигурист вспомнил про Сашу и всё-таки одарил её поцелуем. Вышло неловко, но одновременно очень мило.

Козловский отнял букет у Бойковой

Забавная ситуация произошла и на прошлогоднем Гран-при в Канаде. Бойкова и Козловский уверенно одержали первую значимую победу на взрослом уровне и выглядели абсолютно счастливыми на верхней ступени пьедестала. Однако потом Козловский вырвал букет из рук Бойковой и забрал себе. Зрители засмеялись, а Саша сделала недовольное лицо и вернула букет себе. Такая непосредственность добавила молодой паре поклонников.

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Золото Косторной вручили американке

А курьёз на этапе Гран-при во Франции и вовсе мог закончиться скандалом, если бы не чувство юмора его участников. Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари перепутал медали на награждении и вручил золото не Алёне Косторной, а американке Мэрайе Бэлл, ставшей третьей. В зале сразу же заметили ошибку чиновника и тихо зашептались. А девушки на пьедестале начали смущённо хихикать.



Спасла положение Мэрайя. Американка сняла медаль со своей шеи, наградила Алёну и пожала ей руку. В итоге смеялись все. Три медалистки звонко хохотали из-за ошибки организаторов, обращённой в шутку.

Трусова и Щербакова обидели Валиеву

На чемпионате России — 2021 впервые за три года сменился состав медалисток. Алёну Косторную на пьедестале заменила Камила Валиева. Это не позволило Щербаковой и Трусовой сделать фотографию с прошлого чемпионата России, где они вместе с Косторной позировали, поднимая ладони над головами друг друга.



Фигуристок попросили повторить ту сцену, но Саша с Аней в один голос сказали: «Алёны нет». По отношению к Камиле вышло неловко, но юная фигуристка не растерялась и обернула всё в шутку. «Ах вот так вот», — сказала Валиева и демонстративно ушла. Фигуристка тут же вернулась, но всем своим видом показывала, что обижена на соперниц. Поступок Камилы вызвал смех у журналистов и конкуренток.

«Я бы прямо сейчас поцеловал здесь свою девушку, если бы она у меня была»

Несмотря на пандемию коронавируса, соревнования в России в этом сезоне проводились с минимумом ограничений. Это очень разозлило американского журналиста Филиппа Херша, которого особенно шокировали поцелуи и объятия между спортсменами и тренерами.



Дмитрия Алиева возмущения иностранца совсем не тронули. Фигурист не увидел в поцелуях ничего предосудительного и с юмором сказал журналистам: «Я бы прямо сейчас поцеловал здесь свою девушку, если бы она у меня была».