Пиар чужими руками. Почему Тутберидзе выгодно скандальное поведение начальника

В фигурном катании День смеха полностью оправдал свой статус. Постарался Ренат Лайшев — директор школы «Самбо-70» и прямой начальник Этери Тутберидзе.
С подачи чиновника главной темой дня стало возможное возвращение Александры Трусовой к Тутберидзе. Лайшев уверял, что это не первоапрельская шутка, а событие буквально ближайших дней. А дальше – по классике: снисходительно-возмущённая реакция Плющенко и Рудковской, жаркие дискуссии в интернете и вымученный комментарий самой Этери Георгиевны.
Болельщики жалеют Тутберидзе. Мол, Плющенко уводит учениц, иностранные журналисты обвиняют невесть в чём, а тут ещё и собственный руководитель распускает слухи и мешает спокойно работать. Вот только мощное заявление Лайшева удивительным образом совпало с началом шоу-тура фигуристок Тутберидзе.
Кажется, что на самом деле Этери выгодно скандальное поведение начальника.
Трусова возвращается к Тутберидзе?
За последний год глава крупной государственной спортшколы «Самбо-70» Ренат Лайшев не раз был замечен в скандальном поведении. В частности, называл переход Трусовой к Плющенко предательством, а двукратного олимпийского чемпиона – бездельником, а также настроил против себя фанатов Алины Загитовой перлом про королеву Шантеклера. В последние дни Ренат Алексеевич сосредоточен на перепалке с Яной Рудковской, супругой Плющенко. Директор посчитал, что Рудковская посягает на его личную жизнь, и даже пригрозил судом.
Но самую мощную реакцию вызвало эксклюзивное заявление «Чемпионату» о том, что Александра Трусова лично пообещала ему вернуться к Тутберидзе. Чуть позже Ренат Алексеевич заверил, что это ни в коем случае не первоапрельская шутка, а эпохальное возвращение – вопрос ближайших дней. Опровержение с противоположной стороны не заставило себя ждать. Рудковская назвала Лайшева сказочником и шутником, а Плющенко похвалил за смешную шутку.
Болельщики в большинстве своём директору «Самбо-70» тоже не поверили. Во-первых, Саша буквально на днях говорила, что остаётся с Плющенко. Во-вторых, Трусова, в отличие от Косторной, после смены тренера избежала серьёзного регресса. В-третьих, сложно представить, что возвращение Саши в «Хрустальный» будет анонсировано не покаянием на Первом канале, а заявлением Лайшева.
Тутберидзе резко ответила на заявление Лайшева
Последние сомнения развеяла сама Тутберидзе. Тренер крайне редко даёт комментарии, но на этот раз всё-таки отреагировала на слова начальника, хотя и в свойственной себе резкой манере: «Серьёзно, какой можно дать комментарий по поводу её возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Он не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня, нет, ничего я не подтверждаю».
Многие болельщики увидели в словах Этери намёк на разногласия с прямым начальником и заняли её сторону. И понять их можно. Трудишься тут с утра до ночи, воспитываешь для страны чемпионок, а твой руководитель разжигает скандалы неосторожными высказываниями – у любого нервы сдадут. Поклонники надеются на скорую смену директора в «Самбо-70» и даже призывают Этери открыть собственную частную школу. В общем, за Тутберидзе окончательно закрепился образ человека дела, которому все вокруг только мешают.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Пиар и ничего личного?
При этом если простому тренеру постоянные упоминания в СМИ, может, и не нужны, то организатору шоу – необходимы как воздух. Уже на следующий день после громкого заявления Лайшева в Казани стартует тур шоу «Чемпионы на льду», где выступят ученицы Этери Георгиевны. Всего представление увидят зрители в пяти городах России и Ташкенте.
Конечно, популярность фигурного катания в целом и фигуристок Тутберидзе в частности сейчас очень высока, но это отнюдь не гарантия полных трибун. Страсти вокруг чемпионата мира уже улеглись, а мелькать на экранах сама Тутберидзе не особо любит. В этой связи ажиотаж вокруг мнимого возвращения Трусовой как нельзя кстати.
Был ли это продуманный ход, или просто счастливое совпадение – в любом случае организаторы шоу Тутберидзе наверняка благодарны Лайшеву за мощное продвижение проекта. Для человека, сторонящегося публичности, пиар чужими руками – бесценный подарок. Поэтому скандальное поведение начальника, как бы это ни смотрелось со стороны, Тутберидзе выгодно.
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