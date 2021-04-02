«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание

Слёзы Лизы на чемпионате мира войдут в историю. А её достижением восхищаются даже иностранцы.

По карьере Елизаветы Туктамышевой можно снимать голливудскую спортивную драму. Лиза побеждала ещё тогда, когда о Липницкой, Медведевой и Загитовой в России даже не слышали. Эти фигуристки давно не соревнуются, а Лиза по-прежнему блистает на льду и играючи разрушает навязанные кем-то стереотипы.

В ожидании своего шанса Лиза выстояла под гнётом испытаний. И подарила самое ценное впечатление с чемпионата мира в Стокгольме.



Слёзы Туктамышевой в «кисс-энд-край» войдут в историю.

Достижение на годы вперёд

Чемпионат мира в Стокгольме подарил массу красивых сюжетов, но в историческом масштабе самым важным событием турнира может оказаться серебро Елизаветы Туктамышевой. В начале сезона вообще мало кто верил, что Лиза будет выступать на главных стартах. Ученица Алексея Мишина продолжала радовать болельщиков и нередко напрягала лидеров, но даже при идеальном катании получала от судей значительно меньше, чем заслуживала. Казалось, последний шанс съездить на чемпионат мира Лиза упустила ещё в 2019 году. А сейчас уже совсем другая эпоха, в которой Туктамышеву не ждут.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Лиза в очередной раз пошла против стереотипов и не оставила ни малейших сомнений в том, что поехать в Стокгольм вместе с Щербаковой и Трусовой должна именно она. Один этот факт уже воспринимался как триумф всего взрослого катания. С учётом сумасшедшей конкуренции внутри страны пробиться на главный старт спустя шесть лет – настоящее чудо. С трудом верится, что кто-то из российских фигуристок в ближайшие годы сможет повторить это достижение.

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Туктамышева сбросила давление

Даже после попадания в состав сборной России к шансам Лизы на пьедестал в основном относились скептически. Казалось, что конкурировать с Щербаковой и Трусовой ей будет тяжело, а в борьбе с иностранками должен сказаться судейский фактор. Если верить предстартовым интервью, то и сама Лиза не видела себя на пьедестале. Фигуристка то и дело повторяла, что едет в Стокгольм кайфовать и не думает о конкретных местах. Красноречивее всего об этом свидетельствовали слёзы Туктамышевой после объявления баллов.

Вместе с Лизой плакали тысячи зрителей, причём не только в России, но и по всему миру. Её серебро стало победой терпения, трудолюбия и безграничной надежды. Туктамышева дважды осталась без Олимпийских игр, прошла через испытания внезапными болезнями и унизительными оценками. Пока Лиза боролась с собой, с обстоятельствами и, казалось, со всем миром, на вершине пьедестала одна талантливая фигуристка сменяла другую, а затем уступала место третьей.

От Туктамышевой в восторге даже иностранцы

Масштабом достижения Туктамышевой восхищаются даже иностранцы. За рубежом не хотят мириться с доминированием российских фигуристок и не скупятся на критику в адрес судей и наших юных спортсменок. Но даже там не могут сказать про Лизу ни одного плохого слова – только восторг и благодарность.

Елизавета Туктамышева Фото: 1tv.ru

А ведь она, по сути, рушит все заграничные теории о том, что в России побеждают только маленькие девочки до переходного возраста, слепо подчиняющиеся требованиям авторитарных тренеров. Туктамышева и близко не соответствует этому образу, и тем не менее она снова на пьедестале чемпионата мира и снова восхищает красотой и энергетикой на льду.

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С Лизой нашему фигурному катанию не страшен никакой возрастной ценз. Уже на этом чемпионате мира Лиза доказала, что Россия может побеждать в любых условиях и при любых правилах. А обилие талантливых подростков – вовсе не повод сходить с собственного пути и вешать коньки на гвоздь. Возможно, кому-то это покажется очевидным, но в современном фигурном катании стереотип о скоротечности карьеры в женской «одиночке» воспринимается чуть ли не как аксиома. Да и статистика это, скорее, подтверждает.



К примеру, из участниц чемпионата мира — 2015 помимо Туктамышевой в Стокгольме выступали только пять фигуристок, и ни одной из них не удалось подняться выше 18-й позиции.

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Туктамышева вдохновляет на борьбу

С приходом Трусовой, Щербаковой и Косторной в фигурном катании наступила принципиально новая эпоха. Нынешние фаворитки не только исполняют сложнейшие прыжки, но и получают максимальные уровни за вращения и дорожки, а также щедрые баллы за компоненты. Разница была настолько ощутимой, что Лиза даже с тремя тройными акселями оказывалась ниже в протоколе.



В такой ситуации только безграничная любовь к самому фигурному катанию помогла Туктамышевой не сдаться. А там уже судьба по полной отплатила Лизе за терпение и преодоление. Как бы ни поражали воображение юные фигуристки, запрос на взрослое, по-настоящему осмысленное катание никуда не исчезнет. Поэтому именно Лиза спасает то самое настоящее фигурное катание: с историей, честными эмоциями и красивой визуальной картинкой.

«Статуя Свободы для фигуристок»

Успех 24-летней Лизы в эпоху доминирования подростков вдохновляет всех фигуристок за 20, причём далеко за пределами России.

Фото: Getty Images

«Лиза выигрывала тот чемпионат мира, в котором я участвовала. Она накопила большой опыт участия в соревнованиях. То, что она здесь снова выиграла медаль, заставило моё сердце трепетать. Думаю, мне нужно пойти таким же путём», — говорила Сатоко Миахара, которая шесть лет назад стояла рядом с Лизой на пьедестале чемпионата мира, а в Стокгольме стала лишь 19-й.

«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.

Но лучше всего про успех Туктамышевой сказал её тренер. Алексей Николаевич верит в Лизу несмотря ни на что и призывает всех фигуристок продолжать борьбу.



«Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал», — сказал Алексей Николаевич.