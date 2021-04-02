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История Елизаветы Туктамышевой: слёзы на чемпионате мира, восторг иностранцев, пример для взрослых фигуристок

Как Елизавета Туктамышева покорила иностранцев
Яна Левхина
«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание
Слёзы Лизы на чемпионате мира войдут в историю. А её достижением восхищаются даже иностранцы.
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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По карьере Елизаветы Туктамышевой можно снимать голливудскую спортивную драму. Лиза побеждала ещё тогда, когда о Липницкой, Медведевой и Загитовой в России даже не слышали. Эти фигуристки давно не соревнуются, а Лиза по-прежнему блистает на льду и играючи разрушает навязанные кем-то стереотипы.

В ожидании своего шанса Лиза выстояла под гнётом испытаний. И подарила самое ценное впечатление с чемпионата мира в Стокгольме.

Слёзы Туктамышевой в «кисс-энд-край» войдут в историю.

Достижение на годы вперёд

Чемпионат мира в Стокгольме подарил массу красивых сюжетов, но в историческом масштабе самым важным событием турнира может оказаться серебро Елизаветы Туктамышевой. В начале сезона вообще мало кто верил, что Лиза будет выступать на главных стартах. Ученица Алексея Мишина продолжала радовать болельщиков и нередко напрягала лидеров, но даже при идеальном катании получала от судей значительно меньше, чем заслуживала. Казалось, последний шанс съездить на чемпионат мира Лиза упустила ещё в 2019 году. А сейчас уже совсем другая эпоха, в которой Туктамышеву не ждут.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но Лиза в очередной раз пошла против стереотипов и не оставила ни малейших сомнений в том, что поехать в Стокгольм вместе с Щербаковой и Трусовой должна именно она. Один этот факт уже воспринимался как триумф всего взрослого катания. С учётом сумасшедшей конкуренции внутри страны пробиться на главный старт спустя шесть лет – настоящее чудо. С трудом верится, что кто-то из российских фигуристок в ближайшие годы сможет повторить это достижение.

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Туктамышева сбросила давление

Даже после попадания в состав сборной России к шансам Лизы на пьедестал в основном относились скептически. Казалось, что конкурировать с Щербаковой и Трусовой ей будет тяжело, а в борьбе с иностранками должен сказаться судейский фактор. Если верить предстартовым интервью, то и сама Лиза не видела себя на пьедестале. Фигуристка то и дело повторяла, что едет в Стокгольм кайфовать и не думает о конкретных местах. Красноречивее всего об этом свидетельствовали слёзы Туктамышевой после объявления баллов.

Вместе с Лизой плакали тысячи зрителей, причём не только в России, но и по всему миру. Её серебро стало победой терпения, трудолюбия и безграничной надежды. Туктамышева дважды осталась без Олимпийских игр, прошла через испытания внезапными болезнями и унизительными оценками. Пока Лиза боролась с собой, с обстоятельствами и, казалось, со всем миром, на вершине пьедестала одна талантливая фигуристка сменяла другую, а затем уступала место третьей.

От Туктамышевой в восторге даже иностранцы

Масштабом достижения Туктамышевой восхищаются даже иностранцы. За рубежом не хотят мириться с доминированием российских фигуристок и не скупятся на критику в адрес судей и наших юных спортсменок. Но даже там не могут сказать про Лизу ни одного плохого слова – только восторг и благодарность.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: 1tv.ru

А ведь она, по сути, рушит все заграничные теории о том, что в России побеждают только маленькие девочки до переходного возраста, слепо подчиняющиеся требованиям авторитарных тренеров. Туктамышева и близко не соответствует этому образу, и тем не менее она снова на пьедестале чемпионата мира и снова восхищает красотой и энергетикой на льду.

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С Лизой нашему фигурному катанию не страшен никакой возрастной ценз. Уже на этом чемпионате мира Лиза доказала, что Россия может побеждать в любых условиях и при любых правилах. А обилие талантливых подростков – вовсе не повод сходить с собственного пути и вешать коньки на гвоздь. Возможно, кому-то это покажется очевидным, но в современном фигурном катании стереотип о скоротечности карьеры в женской «одиночке» воспринимается чуть ли не как аксиома. Да и статистика это, скорее, подтверждает.

К примеру, из участниц чемпионата мира — 2015 помимо Туктамышевой в Стокгольме выступали только пять фигуристок, и ни одной из них не удалось подняться выше 18-й позиции.

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Туктамышева вдохновляет на борьбу

С приходом Трусовой, Щербаковой и Косторной в фигурном катании наступила принципиально новая эпоха. Нынешние фаворитки не только исполняют сложнейшие прыжки, но и получают максимальные уровни за вращения и дорожки, а также щедрые баллы за компоненты. Разница была настолько ощутимой, что Лиза даже с тремя тройными акселями оказывалась ниже в протоколе.

В такой ситуации только безграничная любовь к самому фигурному катанию помогла Туктамышевой не сдаться. А там уже судьба по полной отплатила Лизе за терпение и преодоление. Как бы ни поражали воображение юные фигуристки, запрос на взрослое, по-настоящему осмысленное катание никуда не исчезнет. Поэтому именно Лиза спасает то самое настоящее фигурное катание: с историей, честными эмоциями и красивой визуальной картинкой.

«Статуя Свободы для фигуристок»

Успех 24-летней Лизы в эпоху доминирования подростков вдохновляет всех фигуристок за 20, причём далеко за пределами России.

Фото: Getty Images

«Лиза выигрывала тот чемпионат мира, в котором я участвовала. Она накопила большой опыт участия в соревнованиях. То, что она здесь снова выиграла медаль, заставило моё сердце трепетать. Думаю, мне нужно пойти таким же путём», — говорила Сатоко Миахара, которая шесть лет назад стояла рядом с Лизой на пьедестале чемпионата мира, а в Стокгольме стала лишь 19-й.

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Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.

Но лучше всего про успех Туктамышевой сказал её тренер. Алексей Николаевич верит в Лизу несмотря ни на что и призывает всех фигуристок продолжать борьбу.

«Елизавета Туктамышева является Статуей Свободы для фигуристок, которые перешагнули 20-летний возраст. Лиза точно так же держит факел, который освещает слова: девочки, работайте, и вы будете на мировом пьедестале. Не паникуйте, не бросайте. Боритесь! Перешагните свой сложный период в жизни, и никто вам на мировой пьедестал путь не заказал», — сказал Алексей Николаевич.

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