Жизнь налаживается! Известная российская фигуристка передумала разводиться с мужем?

В жизни известной российской фигуристки кипят мексиканские страсти. Участница чемпионата мира и Олимпийских игр в составе сборной России Мария Сотскова из-за тёмной истории с допингом отлучена от спорта на 10 лет. Найти себя в жизни без фигурного катания эффектной девушке помогает продюсер Михаил Омельчук. На совместных фотографиях в соцсетях молодые люди выглядят счастливыми и влюблёнными, а их пара кажется образцовой.
Трудно поверить, что совсем недавно возлюбленный Марии публично объявил о разводе с популярной спортсменкой.
Так в жизни Сотсковой начинается белая полоса? Брак спасён?
Гром после завершения карьеры
В прошлом олимпийском цикле Мария Сотскова прочно входила в число лучших одиночниц России. Даже в условиях конкуренции с Медведевой, Погорилой, Радионовой, Туктамышевой, Константиновой, а позже и Загитовой Маша попадала на пьедестал чемпионатов России и финала Гран-при, выступала на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпиаде в Пхёнчхане. Не поражая сложностью и стабильностью прыжков, ученица Елены Буяновой покоряла зрителей артистизмом. Гармоничное сочетание нежности и страсти превращало каждую программу фигуристки в настоящий спектакль и окружало её флёром загадочности.
После неудачи на Олимпиаде Сотскова прошла через суровые психологические испытания, но нашла в себе силы продолжать борьбу. Два сезона Мария откровенно мучилась: сменила тренера, лечилась, снималась с турниров. Было ясно, что даже при возвращении на свой лучший уровень спортсменка максимум будет середняком на национальных турнирах, поэтому её объявление о завершении карьеры летом 2020 года по большому счёту никого не удивило.
А вот дальнейшие события вокруг Сотсковой вызвали настоящий шок. В сентябре 2020-го стало известно, что Марии грозит длительная дисквалификация за нарушение антидопинговых правил. И хотя в этой истории до сих пор много тёмных пятен, в марте Федерация фигурного катания России выписала спортсменке 10-летний бан. Это решение не только испортило безупречную репутацию известной фигуристки, но и лишило её возможности тренировать юных спортсменов.
Муж Сотсковой объявил о разводе пронзительным посланием к фигуристке
Не всё гладко складывалось и в личной жизни Марии. Летом 2020 года она вышла замуж за музыканта и продюсера Михаила Омельчука, но всего через полгода молодой человек сообщил о разводе и трогательно попрощался с Марией. Михаил на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пронзительный пост, посвящённый фигуристке.
«Наверное, мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах. Я совершал много ошибок, которые в семье недопустимы. Да, мы оба совершали ошибки, которые недопустимы. Не так всё должно быть, наверное. А как должно быть, никто не знает.
Я убеждён был, что, несмотря ни на что, нужно было быть вместе. Раз мы семья. Но мы разошлись и поэтому разводимся», — писал Омельчук.
Сотскова и Омельчук снова вместе?
Мария трогательное заявление супруга никак не комментировала. Болельщики же сожалели о распаде такой красивой и гармоничной пары, а также сокрушались, что чёрная полоса в жизни Сотсковой продолжается.
Впрочем, были и те, кто призывал не относиться к словам Михаила слишком серьёзно и надеялись на воссоединение двух молодых творческих людей. И, похоже, они оказались правы. В последнее время Мария часто публикует совместные снимки с возлюбленным, на котором фигуристка и продюсер светятся от любви. А совсем недавно Мария и Михаил приняли участие в красивой романтичной фотосессии.
Под записями Сотсковой в «инстаграме» можно встретить недоумённые комментарии пользователей: «В смысле?», «Я запутался», «Ничего не понимаю». Но многие поклонники уверены, что всё понятно и без объяснений, а романтичные фотографии говорят сами за себя: фигуристка передумала разводиться с мужем.
Хочется надеяться, что Мария и Михаил всё-таки преодолели кризис в отношениях, а за спокойствием в личной жизни наладится и профессиональная. В конце концов, на фигурном катании жизнь не заканчивается.
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