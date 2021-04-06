Передышка от санкций. Наконец-то в фигурное катание возвращается флаг России!

Российские фигуристы едут в Японию за первой в истории победой на командном чемпионате мира. Не помешают даже странные правила?

Российские фигуристы трижды поднимались на вершину пьедестала чемпионата мира, но гимн России в Стокгольме так и не прозвучал, а вместо нашего триколора поднималось непонятное знамя федерации.

К счастью, у сборной России есть прекрасный шанс исправить это недоразумение. На командном чемпионате мира лучшие фигуристы страны будут выступать под флагом России и наверняка сделают всё, чтобы в их честь звучала грандиозная музыка Александрова. Наконец-то в фигурное катание возвращается флаг России!



Неужели даже странные правила не помешают России впервые одержать победу на командном чемпионате мира?

В погоне за первой победой

Судьба командного чемпионата мира долго висела на волоске. Но японцы всё-таки решились продлить праздник для фигуристов и болельщиков. Турнир пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. За победу будут бороться шесть стран: Россия, Япония, США, Канада, Франции и Италии. Все участники покажут короткие и произвольные программы, причём баллы в общий зачёт будут начисляться по итогам каждого вида. Организаторы обещают жёсткие антиковидные правила, но всё-таки не исключают присутствия болельщиков на трибунах.

России проведение World Team Trophy как никогда на руку. Наша сборная впервые за 22 года привезла с чемпионата мира шесть медалей и поедет в Японию в статусе фаворита. В это трудно поверить, но успехи россиян на командном чемпионате мира ограничиваются двумя вторыми местами и одной бронзой, добытой в прошлом розыгрыше в Фукуоке. Если на официальных турнирах нашим спортсменам нет равных, то на специфических соревнованиях в Японии моду диктуют хозяева и американцы. Продиктовано это в первую очередь особенностями правил.

Не наша поляна. Туктамышевой доверили спасать Россию. Или принесли в жертву? Командный чемпионат мира всерьёз воспринимают все, кроме России. С таким подходом победить США почти невозможно. Даже с Туктамышевой.

Правила под японцев и американцев

Япония никогда не славилась сильными парными видами, поэтому на исход турнира они влияют меньше всего. Во-первых, участие в World Team Trophy принимает всего по одной спортивной и танцевальной паре от страны, тогда как одиночников, что в женском, что в мужском катании — по два. Во-вторых, дуэт, занявший последнее место, получает за своё выступление аж семь баллов, в то время как самый слабый одиночник зарабатывает лишь один балл.

Конечно, со стороны эти правила выглядят несправедливыми, а по результатам World Team Trophy вряд ли можно всерьёз рассуждать о том, чья сборная самая сильная. К примеру, японцы даже не приближались к медалям олимпийского «командника», зато каждый раз забирались на пьедестал World Team Trophy и даже дважды брали золото.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

США — рекордсмен по победам на командном чемпионате мира. Американцы выигрывали четыре раза. Но и их успех во многом связан с пониженной ролью парных видов в общем зачёте. Как это ни парадоксально, но триумфаторы Олимпиады — Россия и Канада — командными чемпионами мира не становились ни разу.

Высшая несправедливость. Туктамышева победила всех, но получила только бронзу Туктамышева на командном чемпионате мира была лучше всех, но осталась без золота. А могла бы биться за него с Загитовой!

У России суперсостав на командном чемпионате мира

Но даже несмотря на странные правила, которые сильно бьют по России, в этом году наша сборная — фаворит. Федерация поступила по спортивному принципу и отправила в Осаку лучших фигуристов по итогам чемпионата мира. Нашим ребятам командный чемпионат мира дарит редкий в этом сезоне шанс посоревноваться с лучшими зарубежными фигуристами. Победа же не только позволит сборной России прервать неприятную тенденцию, но и принесёт солидный денежный приз — $ 200 тыс.



Россию представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Много ярких и сильных фигуристов оказались и среди запасных, но будем надеяться, что замены нашей команде всё-таки не понадобятся.



Трудно представить, что действующие чемпионы мира в трёх дисциплинах, а также обладательница серебра среди женщин Елизавета Туктамышева позволят кому-то себя обойти. На их фоне чуть слабее смотрятся перспективы одиночников, но Коляда и Семененко уже в Стокгольме доказали, что способны решать важные задачи.

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Основными конкурентами России традиционно будут японцы и американцы. В частности, в Осаке выступят легендарные Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, главная соперница наших девочек Рика Кихира, опытные и сильные Сёма Уно, Каори Сакамото, Брэди Теннелл и Джейсон Браун. Поэтому досрочно записывать российскую команду в чемпионы опрометчиво.

Флаг России возвращается в фигурное катание

И тем не менее настолько реальной победа сборной России на командном турнире в Японии не выглядела никогда. Несмотря на концовку трудного сезона, проблем с мотивацией и настроем у российских фигуристов быть не может. У них есть уникальная возможность повторить недавний триумф, но уже под российским флагом. Несмотря на статус командного чемпионата мира, турнир World Team Trophy – коммерческий, и санкции Всемирного антидопингового агентства на него не распространяются.



На соревнованиях в Японии в любом случае произойдёт долгожданное возвращение российского флага, а наши фигуристы получат передышку от санкций и смогут не прятать свою национальную принадлежность.



Осталось дождаться, чтобы над сводами арены в Осаке прозвучал гимн России.