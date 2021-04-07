«Удручающее зрелище». Премьеру блестящей программы Загитовой подпортило странное платье

После премьеры шоу Этери Тутберидзе в Казани любители фигурного катания пребывали в замешательстве. Олимпийская чемпионка и обладательница всех титулов Алина Загитова сорвала все четыре прыжка в двух программах и заставила болельщиков переживать за своё здоровье.
К счастью, Алина не поддалась на уговоры отказаться от прыжков и уже на выступлении в Москве показала, что все разговоры о её плохой форме – в пользу бедных. А долгожданная новая программа от Даниила Глейхенгауза и вовсе произвела в «Мегаспорте» фурор. Её смело можно было назвать идеальной, если бы не странное платье фигуристки, вызвавшее массу критики.
Что же не так с костюмом олимпийской чемпионки?
Кошмар наяву
Выступление Загитовой на первом шоу в Казани обескуражило даже её персональных фанатов. В программе «Эсмеральда» фигуристка оказывалась на льду после попыток тройного лутца и тройного флипа. Причём одно из падений заставило болельщиков сильно поволноваться, ведь спортсменка упала лицом вперёд. Второй номер Загитовой «Клеопатра» только подтвердил ощущение, что Алина находится в разобранном состоянии. Она снова упала с тройного прыжка, а затем сделала «бабочку» на двойном акселе.
Выступление Загитовой в Казани вызвало у болельщиков смешанные чувства. Одни считали катание в такой форме неуважением к зрителям, другие же всерьёз беспокоились о здоровье чемпионки. Поклонники чуть ли не умоляли Алину снизить требования к себе и упростить прыжки либо и вовсе убрать их из программы. В конце концов за сложные элементы отвечают другие фигуристки Тутберидзе, а на Загитову зрители идут ради красоты и просто возможности увидеть звезду своими глазами. Но Загитова проявила характер и отказалась снижать планку. На лёд «Мегаспорта» Алина вышла обновлённой.
«Внутренний свет» Загитовой довёл зрителей до мурашек
В Москве Загитова начала с чистого листа. В первом отделении фигуристка вышла на лёд с номером «Клеопатра». Не успела ученица Тутберидзе начать прокат, как зрители закричали ей: «Алина, ты лучшая!», «Алина, давай!». Олимпийская чемпионка наслаждалась любовью болельщиков и откатала программу без тени волнения. «Бабочка» на лутце немного смазала впечатление, но идеальный тройной флип позволил фанатом выдохнуть с облегчением. Стало очевидно, что Алина продолжает тренировки и всё ещё владеет сложными тройными прыжками.
Во втором отделении Загитовой выпало закрывать шоу, причём именно этого момента зрители ждали с особым нетерпением. «Премьера Даниила Глейхенгауза и его музы Алины Загитовой», — представил новую программу «Внутренний свет» ведущий вечера Александр Гришин. Фигуристка с полной отдачей исполняла каждое движение, а два чистых тройных прыжка вызвали у зрителей одобрительные аплодисменты. Во второй части программы Алина удивила нехарактерным для себя элементом — кантилевером, которым славятся программы Александры Трусовой.
Как и обещал Глейхенгауз, программа получилась очень личной для Алины, а потому уже на премьере олимпийская чемпионка смотрелась уверенно и гармонично. Было видно, как ей идёт новый образ. Алина прекрасно чувствовала, что катает, и вызывала у зрителей самые искренние и пронзительные эмоции. А когда на груди Загитовой зажегся яркий фонарик, символизирующий тот самый внутренний свет, болельщики и вовсе впали в экстаз.
На выходе со льда Загитову встретил Глейхенгауз и крепко её обнял. Затем Алина взяла Даниила за руку и вывела его на лёд, чтобы и он получил свою минуту славы. Зрители громко аплодировали и кричали от восторга.
Болельщиков расстроило платье Загитовой
Новая постановка Глейхенгауза для Загитовой получилась очень удачной и пришлась зрителям по душе, но не обошлось и без критики. Пользователи соцсетей не оставили без внимания спорный наряд фигуристки, который, по мнению многих, её полнит и не сочетается с образом.
— Лучше бы платье очень сильно светилось и этого кошмара не было видно.
— Дайте Алине нормальное платье… С её шикарной фигурой можно столько прекрасных платьев пошить, чтобы показать её красоту. Но нет, надо сделать ужас, превращающий фигуру Алины в бесформенный квадрат.
— Платье у Алины детское какое-то.
— Что за ужас на Алине?
— Удручающее зрелище. Испортить роскошную программу таким платьем – надо умудриться.
— Программа хорошая, но платье…
— А что за платье жуткое? Потом и говорят, что полнит.
Обидно, что премьера абсолютно блестящей программы была подпорчена откровенно странным платьем, которое выставляет фигуру спортсменки не в лучшем свете, скрывая преимущества и акцентируя внимание на недостатках. Хочется верить, что к следующим выступлениям наряд Загитовой будет доработан или вовсе заменён.
«Так трогательно и красиво. До слёз!»
К самой фигуристке у подавляющего большинства болельщиков никаких претензий теперь нет. Её катание, как и раньше, трогает за душу, а новый проникновенный номер, кажется, приоткрывает дверцу во внутренний мир чемпионки. Посетители шоу Тутберидзе в «Мегаспорте» счастливы, что увидели премьерный прокат этой удивительной программы своими глазами.
— Неземная! Просто взорвала «Мегаспорт» своим выступлением!
— Мне кажется, она очаровала абсолютно всех присутствующих. Так пронзительно катать может только она!
— Так трогательно и красиво! До слёз.
— Как же это было нежно, завораживающе красиво! А лучики света, что ты послала нам, согрели нас твоей любовью и стало так тепло и светло.
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