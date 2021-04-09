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Российская фигуристка сменила гражданство – кто такая Анастасия Грачёва, почему её отпустили, чем недовольны болельщики

Российская фигуристка Грачёва сменила гражданство
Алексей Адамов
Опытная российская фигуристка сменила гражданство. Родине Настя не нужна?
Грачёву легко отпустили из России. А вот в Молдавии не торопятся встречать девушку с распростёртыми объятиями.
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Переход российского спортсмена под флаг другой страны – болезненная тема для болельщиков. Многие и вовсе воспринимают смену гражданства едва ли не как предательство, даже если в России у решившегося на этот шаг атлета не было ни единого шанса пробиться на топ-уровень.

В фигурном катании и без того внушительный список бывших россиян, ныне представляющих другие страны, скоро пополнится ещё одной фигуристкой.

Главное, чтобы потом не пришлось пожалеть.

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Экзотика фигурного катания

В южной и солнечной Молдавии фигурное катание не развивалось никогда. Поэтому новость о переходе российской фигуристки Анастасии Грачёвой под молдавский флаг заставила болельщиков удивиться. И пусть большинству это имя ни о чём не говорит, поклонники фигурного катания, начинающие смотреть чемпионат России не с последних двух разминок, точно видели Настю на льду. 19-летняя фигуристка ещё в прошлом сезоне выступала на чемпионате страны в Красноярске, где заняла 16-е место.

Лучшим в карьере для Грачёвой получился сезон-2018/19, по ходу которого она дважды набирала выше 190 баллов и отобралась в финал Кубка России, где с личным рекордом заняла седьмое место. До попадания в когорту сильнейших фигуристок России оставался один шаг, но на фоне взросления спортсменка потеряла стабильность в прыжках и сильно сдала позиции. В минувшем сезоне Грачёва в официальных турнирах на лёд не выходила, однако от карьеры в фигурном катании не отказалась. Более того, смена гражданства позволит ей претендовать на участие в крупнейших международных турнирах, что в России для неё навсегда осталось бы несбыточной мечтой.

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Грачёва идёт по пути своего тренера

Детали сотрудничества Грачёвой с Федерацией фигурного катания Молдавии пока не разглашаются, но очевидно, что москвичка продолжит тренироваться на родине, поскольку в её новой стране просто нет подходящих условий для подготовки фигуристки серьёзного уровня. Настя занимается в «Мегаспорте» под руководством Юлии Лебедевой. Любопытно, что сама наставница в своё время тоже сменила спортивное гражданство и даже представляла Армению на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Надеяться на серьёзную материальную поддержку от скромной в финансовом плане федерации Грачёвой стоит вряд ли. Но для 19-летней фигуристки, не имеющей возможности реализоваться в сборной России, переход под другой флаг, возможно, единственный шанс на продолжение карьеры. При таком обилии ярких и талантливых фигуристок родине Настя не нужна.

В Молдавии недовольны приглашением российской фигуристки

Российские болельщики в основном восприняли решение Грачёвой с пониманием, ведь никакой угрозы нашему доминированию в женском одиночном катании её переход не несёт. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Грачёва стала новой Кузьминой из биатлона и начала обыгрывать российских соперниц. При смене гражданства Анастасия выполнила все требования Федерации фигурного катания на коньках России, так что перейти удалось без скандалов и конфликтов.

А вот в Молдавии решение чиновников усилить местное фигурное катание с помощью иностранного подкрепления у многих вызвало недоумение и даже возмущение. В соцсетях и на спортивных сайтах люди сомневаются в целесообразности развития фигурного катания в стране и выделения на него денег. Встречать девушку с распростёртыми объятиями в Молдавии не торопятся.

Будем надеяться, что реакция молдавских болельщиков только мотивирует Грачёву доказать, что её приглашение – не блажь руководства, а отличное приобретение для всего спорта в Молдавии. Для России же потеря опытной фигуристки негативных последствий иметь не должна. У нас есть множество куда более мастеровитых и перспективных спортсменок, чей уход действительно будет неприятным и опасным. Но, скорее всего, их так легко наша федерация и не отпустит.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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