Опытная российская фигуристка сменила гражданство. Родине Настя не нужна?

Грачёву легко отпустили из России. А вот в Молдавии не торопятся встречать девушку с распростёртыми объятиями.

Переход российского спортсмена под флаг другой страны – болезненная тема для болельщиков. Многие и вовсе воспринимают смену гражданства едва ли не как предательство, даже если в России у решившегося на этот шаг атлета не было ни единого шанса пробиться на топ-уровень.

В фигурном катании и без того внушительный список бывших россиян, ныне представляющих другие страны, скоро пополнится ещё одной фигуристкой.

Главное, чтобы потом не пришлось пожалеть.

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Экзотика фигурного катания

В южной и солнечной Молдавии фигурное катание не развивалось никогда. Поэтому новость о переходе российской фигуристки Анастасии Грачёвой под молдавский флаг заставила болельщиков удивиться. И пусть большинству это имя ни о чём не говорит, поклонники фигурного катания, начинающие смотреть чемпионат России не с последних двух разминок, точно видели Настю на льду. 19-летняя фигуристка ещё в прошлом сезоне выступала на чемпионате страны в Красноярске, где заняла 16-е место.

Лучшим в карьере для Грачёвой получился сезон-2018/19, по ходу которого она дважды набирала выше 190 баллов и отобралась в финал Кубка России, где с личным рекордом заняла седьмое место. До попадания в когорту сильнейших фигуристок России оставался один шаг, но на фоне взросления спортсменка потеряла стабильность в прыжках и сильно сдала позиции. В минувшем сезоне Грачёва в официальных турнирах на лёд не выходила, однако от карьеры в фигурном катании не отказалась. Более того, смена гражданства позволит ей претендовать на участие в крупнейших международных турнирах, что в России для неё навсегда осталось бы несбыточной мечтой.

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Грачёва идёт по пути своего тренера

Детали сотрудничества Грачёвой с Федерацией фигурного катания Молдавии пока не разглашаются, но очевидно, что москвичка продолжит тренироваться на родине, поскольку в её новой стране просто нет подходящих условий для подготовки фигуристки серьёзного уровня. Настя занимается в «Мегаспорте» под руководством Юлии Лебедевой. Любопытно, что сама наставница в своё время тоже сменила спортивное гражданство и даже представляла Армению на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Надеяться на серьёзную материальную поддержку от скромной в финансовом плане федерации Грачёвой стоит вряд ли. Но для 19-летней фигуристки, не имеющей возможности реализоваться в сборной России, переход под другой флаг, возможно, единственный шанс на продолжение карьеры. При таком обилии ярких и талантливых фигуристок родине Настя не нужна.

В Молдавии недовольны приглашением российской фигуристки

Российские болельщики в основном восприняли решение Грачёвой с пониманием, ведь никакой угрозы нашему доминированию в женском одиночном катании её переход не несёт. Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы Грачёва стала новой Кузьминой из биатлона и начала обыгрывать российских соперниц. При смене гражданства Анастасия выполнила все требования Федерации фигурного катания на коньках России, так что перейти удалось без скандалов и конфликтов.

А вот в Молдавии решение чиновников усилить местное фигурное катание с помощью иностранного подкрепления у многих вызвало недоумение и даже возмущение. В соцсетях и на спортивных сайтах люди сомневаются в целесообразности развития фигурного катания в стране и выделения на него денег. Встречать девушку с распростёртыми объятиями в Молдавии не торопятся.

Будем надеяться, что реакция молдавских болельщиков только мотивирует Грачёву доказать, что её приглашение – не блажь руководства, а отличное приобретение для всего спорта в Молдавии. Для России же потеря опытной фигуристки негативных последствий иметь не должна. У нас есть множество куда более мастеровитых и перспективных спортсменок, чей уход действительно будет неприятным и опасным. Но, скорее всего, их так легко наша федерация и не отпустит.