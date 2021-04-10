«Кто-то должен настучать на Россию». Японцы просят не впускать в страну русских фигуристов

Сборная России ещё никогда не была так близка к победе на командном чемпионате мира. Команда с действующими чемпионами мира в трёх дисциплинах из четырёх будет в Осаке безоговорочным фаворитом. Да ещё и в сезон, когда из-за отмены большинства турниров World Team Trophy приобрёл беспрецедентно высокий престиж.

Кажется, наконец-то судьба благоволит сборной России… Но радоваться рано. Соревнования могут быть отменены в последний момент или даже проведены без участия российских фигуристов. По крайней мере на этом настаивают многие японские болельщики.

Неужели под призывами не пускать сборную России в Японию действительно есть основания?

Командный чемпионат мира под угрозой

Ситуация с коронавирусом в Японии складывалась непросто, так что отмена командного чемпионата мира вряд ли бы кого-то удивила. Однако турнир в Осаке стойко держался в календаре, несмотря на все ограничения и меры безопасности в Стране восходящего солнца. Уже объявлены составы, раскуплены билеты, а фигуристы со дня на день отправятся в Японию. При этом вероятность отмены чемпионата сохраняется.

7 апреля в префектуре Осака, где должен пройти турнир, был объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации. Ужесточены меры безопасности: людям запрещено посещать общественные заведения без масок или с признаками инфекции. Власти расширили масштабы проводимых в регионе тестов на коронавирус, а также подготовили максимальное количество карантинных учреждений и больничных коек для заразившихся.

За последние два месяца ежесуточный прирост заболевших в Японии существенно увеличился, в Осаке же он достиг пика за всё время пандемии. В частности, из-за этого была отменена эстафета олимпийского огня на территории префектуры. Поэтому окончательной уверенности в проведении «командника» не будет до того момента, пока фигуристы не выйдут на лёд.

Лучших фигуристов планеты требуют посадить на карантин. Чемпионат мира под угрозой? Авторы петиции призывают ужесточить меры безопасности или отменить главный старт сезона. Среди аргументов – подвиг Щербаковой.

Японцы требуют исключить сборную России

Повлиять на решение о проведении в Осаке командного чемпионата мира могут не только объективные факторы, но и негативное отношение к соревнованиям со стороны местных жителей. Японцы обеспокоены сложившейся ситуацией и даже требуют отменить турнир. По их мнению, отсутствие карантинного периода для прибывающих спортсменов ставит под угрозы безопасность местных жителей:

—Какое фигурное катание, когда Осака отменила Эстафету Олимпийского огня?! Да ещё и с присутствием публики. Я настаиваю на отмене.

— Судя по расписанию, никакого периода карантина для прибывающих фигуристов не предусмотрено, но тогда какие превентивные меры примут организаторы? Я не хочу, чтобы все ограничивалось только ПЦР-тестами. Если идёт инкубационный период, тест не покажет этого.

— Сейчас идёт четвёртая волна, вы что серьёзно собираетесь провести турнир? Просто «великолепно», деньги решают всё.

— Организатор турнира должен не только призывать к бдительности, но и следить за тем, чтобы все находились под тщательным контролем и носили маски. Любой, кого заметят без маски, должен немедленно отправиться домой.

Передышка от санкций. Наконец-то в фигурное катание возвращается флаг России! Российские фигуристы едут в Японию за первой в истории победой на командном чемпионате мира. Не помешают даже странные правила?

Кроме того, иностранные фанаты выступили против приезда сборной России, в частности чемпионки мира Анны Щербаковой. Читатели японской версии портала Yahoo обвинили россиян в нарушении мер безопасности и призвали организаторов не допускать фигуристов до соревнований и не впускать их в страну:

— Я глубоко взволнован небрежным отношением российских спортсменов и тренеров к антиковидным правилам. Не раз видел, что они не носят маски. Сборная России абсолютно ненадёжна в этом плане.

— Не хотела бы оказаться в комнате с русскими.

— Выделите россиянам отдельную комнату для разминки.

— Кто-то должен настучать на Россию. Они часто ходят без масок и игнорируют правила.

— Хоть Лиза перенесла болезнь, она ещё может заразить кого-то другого, это очевидно.

— У россиян невероятно низкий уровень инфекционного контроля, поэтому, пожалуйста, не приезжайте к нам.

— Не стоит пускать в Японию спортсменов, не способных соблюдать меры безопасности.

— Щербакова мало думает об окружающих: она специально отказалась измерять температуру, потому что хотела даже с жаром выйти на лёд.

«Зачем позорить русский народ!» Знаменитого тренера фигуристов выгонят с чемпионата мира? Наставник российских чемпионов открыто издевается над правилами. А пострадать может вся наша команда!

Россиян просто боятся?

Конечно, понять волнение японцев из-за угрозы возникновения четвёртой волны инфекции можно. Однако нельзя не обратить внимание, что в основном претензии они предъявляют российским фигуристам. Учитывая, что именно сборную России эксперты в один голос называют фаворитом командного чемпионата мира, в такое совпадение верится с трудом.

В последнее время мы видели много чудес, но представить вариант, при котором турнир состоится без России, практически невозможно. Теперь главное, чтобы турнир вообще состоялся, и наши фигуристы смогли показать, что японцы не зря нас боялись.