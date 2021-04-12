Непобедимая. Повторит ли фигуристка Щербакова потрясающее достижение Медведевой?

Ученице Тутберидзе советовали пропустить командный чемпионат мира, но сдаваться – не в её характере. Главное, чтобы судьи не мешали.

Победа на чемпионате мира в Стокгольме позволила Анне Щербаковой вписать своё имя в историю, но всё-таки оставила вопросы. Иностранные болельщики сомневаются в объективности судей, а ошибки самой фигуристки вызывают опасения за её состояние.

В этой ситуации поездка на командный чемпионат мира для Анны как нельзя кстати. В Японии Щербакова может закрепить за собой статус непобедимой и доказать, что способна побеждать и без грубых ошибок соперниц.

Анна может откататься так, что у судей не останется ни шанса лишить Россию исторической победы.

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В Японию за пятой победой

Последней одиночницей, прошедшей сезон без единого поражения, была Евгения Медведева. И вот спустя четыре года повторить это потрясающее достижение стремится Анна Щербакова. Несмотря на суровую конкуренцию и проблемы со здоровьем, ученица Тутберидзе выиграла все четыре официальных турнира (Кубок Первого канала всё-таки таким статусом не обладает) и теперь едет в Японию за пятой победой.

Путь Щербаковой к главному успеху сезона оказался настолько тяжёлым, что после золота чемпионата мира многие болельщики советовали ей взять паузу и пропустить командный чемпионат мира. Однако сама Аня чётко обозначила своё желание выступить в Японии. Сдаваться – не в характере нашей чемпионки.

Физическая готовность спортсменки вызывает больше вопросов, чем её мотивация, но и в этом плане у Ани всё должно быть хорошо. При грамотном подходе паузы между главными международными стартами должно хватить для восстановления и подготовки. Тем более на шоу Тутберидзе Щербакова смотрелась уверенно и легко, хотя и не прыгала четверные прыжки.

«Я приму участие в командном чемпионате мира в Японии. Это очень радостно для меня. И хочется уже… Такой тяжёлый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее. Но это никак не отменяет того, что я всё равно буду выкладываться на максимум и постараюсь показать всё, на что способна», — говорила Щербакова.

Анна не должна оставить судьям ни шанса

Правда, совсем простым это путешествие не будет. Ещё перед началом турнира на Аню обрушился шквал критики со стороны японцев, обвинивших спортсменку в нарушении антиковидных правил. По их мнению, фигуристка выступала с температурой в Стокгольме и может поступить так же на командном чемпионате мира, поставив под угрозу здоровье всех участников. Конечно, далеко не все настроены столь радикально, однако подобное давление вряд ли пойдёт фигуристке на пользу.

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Кроме того, её катание в Стокгольме было далеким от идеала, что дало повод иностранным болельщикам говорить о лояльности арбитров по отношению к россиянке. На World Team Trophy судьи наверняка будут предельно строги к российским фигуристкам, проявляя благосклонность к хозяйкам льда. Кажется, главную опасность для доминирования Щербаковой как раз представляют не Туктамышева и Кихира, а судьи. Поэтому, чтобы повторить шведский успех, Щербакова должна быть безупречна. К счастью, даже в этом непростом сезоне она уже не раз показывала, что данная задача ей под силу.

Щербакова выигрывает от отсутствия Трусовой

Конечно, сражаясь в Японии с японцами, игнорировать фактор судейства невозможно. Но причин верить в победу Щербаковой гораздо больше. Во-первых, свою главную задачу на сезон Аня уже выполнила, так что теперь может сбросить груз ответственности и расправить крылья. Во-вторых, в Осаке не будет Александры Трусовой, которая всегда воспринимается в качестве самой опасной соперницы Щербаковой. В-третьих, на «команднике» короткая и произвольная программы являются отдельными видами программы, так что Ане не придётся рисковать в произвольной, отыгрывая возможное отставание по итогам короткой.

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Пожалуй, единственным слабым место Анны при сравнении с Елизаветой Туктамышевой и Рикой Кихирой остаётся отсутствие тройного акселя. Из-за этого даже с безупречным прокатом Аня рискует проиграть в короткой программе. Впрочем, и на чемпионате России, и на чемпионате мира более скромный контент не помешал ей быть лидером после первого дня соревнований.

В произвольной же Анна – абсолютный фаворит, так что у неё есть всё, чтобы завершить великолепный сезон на позитивной ноте. Тем более World Team Trophy – турнир командный, то есть право на небольшую осечку есть у каждого участника. А сомневаться в итоговом успехе сборной России могут только самые отъявленные скептики.