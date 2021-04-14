Чужая земля. Что может помешать российским фигуристам выиграть командный чемпионат мира?

В нынешних реалиях любой турнир на вес золота, поэтому командный чемпионат мира неожиданно превратился в один из самых престижных и статусных трофеев сезона. Сборная России привезла в Осаку безоговорочно сильнейший состав и готовится с седьмой попытки завоевать титул.

Если и сейчас не получится, то командный чемпионат мира можно будет официально считать заколдованным для российских фигуристов.

Может ли вообще что-то помещать сборной России уехать из Осаки без исторического золота?

Особенности катания по-японски

Седьмой в истории командный чемпионат мира пройдёт в Осаке с 15 по 18 апреля. Свои команды представят шесть стран — Россия, Япония, Канада, США, Италия и Франция. В каждой сборной будут выступать по два одиночника и две одиночницы, в парах и танцах — по одному дуэту. Формат заметно отличается от принятого на крупных соревнованиях: короткая и произвольная программы являются самостоятельными дисциплинами, а влияние индивидуальных видов на общий результат выше, чем парных. Победитель в каждой из восьми дисциплин принесёт своей команде 12 баллов. Минимум же в одиночных видах можно заработать один балл, а в парных – семь.

В предыдущих шести розыгрышах турнира, носящего официальное название World Team Trophy, четырежды первенствовали американцы и ещё дважды – японцы. Сборная России не пропустила ни одного соревнования, но подняться на пьедестал смогла лишь с четвёртой попытки. В 2015 и 2017 годах россияне были вторыми, а в 2019-м в Фукуоке замкнули топ-3.

Судьи обидели талантливого фигуриста Семененко на чемпионате мира. Потому что из России? Женя блестяще дебютировал в Стокгольме, но оказался ниже, чем заслуживает. Зато Коляда будет биться за медаль!

Поражение от Кихиры – не катастрофа

В трёх видах из четырёх у сборной России очевидно самый сильный состав и отличные шансы заполучить преимущество. Достаточно сказать, что из восьми россиян пять – действующие чемпионы мира. У женщин главным фаворитом выглядит действующая чемпионка мира Анна Щербакова, а Елизавета Туктамышева при хорошем катании должна быть на пьедестале.

Среди иностранных фигуристок основную опасность для наших девушек представляет японка Рика Кихира. В родных стенах и при лояльном отношении арбитров Рика способна реализовать перевес над Щербаковой в сложности короткой программы. Но, во-первых, японке надо избавиться от мешающих ей недокрутов, а во-вторых, даже победа Кихиры в одном виде катастрофой для сборной России не станет. В плане тактики Ане и Лизе куда важнее опередить вторую японку Сакамото и двух американок: Карен Чен и Брэйди Теннелл.

Непобедимая. Повторит ли фигуристка Щербакова потрясающее достижение Медведевой? Ученице Тутберидзе советовали пропустить командный чемпионат мира, но сдаваться – не в её характере. Главное, чтобы судьи не мешали.

В парах и танцах у России нет конкурентов

В парных видах Россия претендует на максимум баллов, ведь и среди спортивных пар, и в танцах на льду за нашу команды выступят действующие чемпионы мира: Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Других призёров минувшего чемпионата планеты в Осаке не будет, так что вряд ли кто-то поставит против победного дубля наших дуэтов. В парах на второе место претендуют американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, а в танцах лучшими после наших могут стать итальянцы или американцы.

Передышка от санкций. Наконец-то в фигурное катание возвращается флаг России! Российские фигуристы едут в Японию за первой в истории победой на командном чемпионате мира. Не помешают даже странные правила?

Судьба золота в руках парней

По не самой радостной традиции последних лет успех России в командном зачёте напрямую зависит от выступления одиночников. Михаил Коляда и Евгений Семененко должны сделать всё, чтобы не растерять преимущество, заработанное коллегами по команде. Тягаться с Нэйтаном Ченом и Юдзуру Ханю нашим ребятам тяжело, но главное – обойтись без грубых ошибок и не опуститься на дно протокола. В Стокгольме Семененко показал, что способен кататься чисто под грузом ответственности. Коляда же, хотя и не был безупречен, вошёл в топ-5 одиночников мира, проиграв лишь Чену и трём японцам.

Вот это мужики! Наконец-то российские фигуристы не посыпались на чемпионате мира! Евгений Семененко и Михаил Коляда блестяще начали главный турнир сезона. Неужели будет медаль?

Пожалуй, именно среди одиночников конкуренция обещает быть самой жаркой. Помимо Ханю и Чена борьбу за высокие баллы поведут Шома Уно, Джейсон Браун и Кевин Аймоз. Могут выстрелить итальянец Даниэль Грассль и канадец Нам Нгуен, чьи команды на общий успех не претендуют. Канада осознанно отправила в Осаку второй состав, а Италия не успела вовремя заменить Маттео Риццо и осталась без полного комплекта фигуристов.

Естественно, несмотря на все предстартовые расклады, соперники не собираются отдавать победу на откуп фаворитам из России. Можно не сомневаться, что события в Осаке заставят нас немало понервничать. Тем не менее помешать сборной России снять заклятие командного чемпионата мира может только откровенно предвзятое судейство в одиночных дисциплинах. Ну или полный провал мужчин, но об этом даже думать не хочется.