На последнем издыхании. Почему Щербакова не фаворит командного чемпионата мира

Впервые за долгие годы Россия — главный претендент на победу в командном чемпионате мира. Наши девушки поехали в Осаку в статусе фаворитов и готовятся внести самый весомый вклад в успех команды. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева обладают всем, чтобы снова, как и на чемпионате мира в Стокгольме, занять два первых места.

Вот только порядок их расположения на пьедестале вполне может измениться.



Почему же у Туктамышевой как никогда высокие шансы на победу над Щербаковой?

Дуэль российских фигуристок

Во время командных турниров личные противостояния отходят на дальний план. Но если большинству наших болельщиков всё равно, кто из россиянок принесёт своей команде максимум баллов, то для Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой это наверняка принципиальный момент.



Гипотетически в борьбу россиянок может вклиниться японка Рика Кихира, но среди тройки лидеров она выглядит аутсайдером. За три сезона во взрослых японка безупречно выступила на серьёзном турнире только один раз — в финале Гран-при-2018/2019, а на недавнем чемпионате мира вчистую проиграла и Ане, и Лизе.

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Щербакова отказалась от четверных на шоу

По результатам этого сезона Щербакова должна считаться фаворитом турнира в Осаке. Ученица Тутберидзе выиграла чемпионаты России и мира, явно сражаясь не только с соперницами, но и с собственным не лучшим состоянием. На протяжении всего сезона Щербакова поражала невероятной волей и силой духа. Но и Аня оказалась не железной. После лучшего проката в карьере, который фигуристка выдала в Челябинске на адреналине, её выступления становились только хуже. На Кубке Первого канала Щербакова не показала фирменной лёгкости и сорвала коронный каскад лутц-риттбергер, а на чемпионате мира победила с падением на единственном элементе ультра-си. Очевидно, что форма Анны идёт на спад, так что не исключено, что в Осаке она уже будет выступать на последнем издыхании.

Подготовку к World Team Trophy Щербакова совмещала с участием в шоу «Чемпионы на льду». Там Аня полностью выкатывала короткую программу этого сезона и демонстрировала эффектный показательный номер «Голодные игры». Четверными фигуристка публику не баловала, хотя обычно ученицы Тутберидзе показывают максимум даже в формате шоу. К примеру, в рамках «Чемпионов на льду» роскошные квады прыгали Камила Валиева, Софья Акатьева и Майя Хромых.



Да, Аня совсем недавно завоевала главный титул в карьере без единого чистого четверного, но повторить этот трюк в Осаке будет значительно труднее. Не факт, что соперницы откатаются так же грязно, как в Швеции, а арбитры будут настолько же щедры к Анне в оценках за компоненты. А в таком случае шансы на победу появятся не только у японки Кихиры, но и у Елизаветы Туктамышевой.

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Туктамышева идёт на новый рекорд?

Для Лизы этот сезон получился прорывным. Фигуристку уже многие списали со счетов, но она сенсационно выиграла московский Гран-при, а затем и завоевала серебро чемпионата мира. Туктамышева и сама не надеялась на эти медали, но в итоге подарила и себе, и зрителям самые эмоциональные моменты сезона. Лиза однозначно поймала кураж и кайфует от фигурного катания. А обычно такой настрой «императрицы» ничего хорошего соперницам не сулит.



У Туктамышевой ещё в Стокгольме были шансы на успех в борьбе с Щербаковой, а в Осаке они только возрастут. Лиза отлично умеет распределять силы по дистанции и чувствует себя как рыба в воде в подобных форматах. После чемпионата мира Лиза исполнила на одной из тренировок роскошный четверной тулуп, поэтому многие поклонники ждут от неё двух тройных акселей и квада в произвольной программе. Возможно, этот суперконтент Лиза как раз и презентует на World Team Trophy.

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Ещё один аргумент в пользу Туктамышевой – давнее знакомство с не самым привычным форматом и обстановкой. Для Лизы предстоящий командный чемпионат мира станет уже четвёртым в карьере, а выступление на World Team Trophy-2019 стало для неё одним из лучших в жизни. После тяжелейшего сезона и обидного непопадания на чемпионат мира Лиза выдала два изумительных проката, с которыми превзошла Кихиру и установила личные рекорды.

Вполне возможно, что в Осаке ситуация повторится, а среди обыгранных Туктамышевой фигуристок окажется и Щербакова. Лизе ещё никогда не удавалось быть выше Ани, но сейчас у неё есть все предпосылки, чтобы наконец-то победить в очной дуэли. У подопечной Тутберидзе по-прежнему есть стойкий характер и умение преодолевать любые напасти, но при наличии заряженной и уверенной Туктамышевой считать фаворитом Щербакову всё же нельзя.