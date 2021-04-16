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Уже сегодня наши фигуристы могут гарантировать себе титул. Лишь бы судьи не мешали. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия летит к исторической победе! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В пятницу, 16 апреля, в Осаке проходит второй день командного чемпионата мира-2021. В программе дня следующие дисциплины: спортивные пары, короткая программа; танцы на льду, произвольный танец и мужчины, произвольная программа.

В составе сборной России выступают действующие чемпионы мира Анна Щербакова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева. После первого дня сборная России опережает команду США на два балла, а Японии — на семь.

Болеем за российских фигуристов вместе: