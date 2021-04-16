Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия летит к исторической победе! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В пятницу, 16 апреля, в Осаке проходит второй день командного чемпионата мира-2021. В программе дня следующие дисциплины: спортивные пары, короткая программа; танцы на льду, произвольный танец и мужчины, произвольная программа.
В составе сборной России выступают действующие чемпионы мира Анна Щербакова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева. После первого дня сборная России опережает команду США на два балла, а Японии — на семь.
Болеем за российских фигуристов вместе:
Турнирное положение после первого дня
Россия лидирует в общем зачёте после трёх программ из восьми. Надеемся, что сегодня наша сборная увеличит отрыв!
Где смотреть онлайн трансляцию выступлений Командного ЧМ по фигурному катанию
Прямую трансляцию соревнований в рамках командного чемпионата мира по фигурному катанию можно посмотреть на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала «Евроспорт 2».
Расписание второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
9:20 мск. Спортивные пары, короткая программа
10:45 мск. Танцы на льду, произвольный танец
12:10 мск. Мужчины, произвольная программа
- 16 апреля 2021
-
08:42
-
08:27
-
08:00
-
01:05
- 15 апреля 2021
-
23:02
-
22:39
-
21:46
-
20:40
-
19:35
-
18:39
-
18:20
-
17:55
-
17:03
-
16:57
-
16:06
-
14:48
-
14:40
-
14:29
-
14:17
-
14:11
-
13:56
-
13:55
-
13:36
-
13:26
-
13:17
-
13:17
-
13:01
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:41
-
12:26
-
12:22
-
12:16
-
12:09