Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Статьи /

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 — онлайн-трансляция, мужчины, пары, танцы, где смотреть онлайн

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Алексей Адамов Павел Панышев
,
Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия летит к исторической победе! LIVE
Уже сегодня наши фигуристы могут гарантировать себе титул. Лишь бы судьи не мешали. Все подробности — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:
Календарь командного чемпионата мира по фигурному катанию-2021
Командный чемпионат мира по фигурному каатанию-2021. Общий зачёт

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В пятницу, 16 апреля, в Осаке проходит второй день командного чемпионата мира-2021. В программе дня следующие дисциплины: спортивные пары, короткая программа; танцы на льду, произвольный танец и мужчины, произвольная программа.

В составе сборной России выступают действующие чемпионы мира Анна Щербакова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Михаил Коляда, Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева. После первого дня сборная России опережает команду США на два балла, а Японии — на семь.

Болеем за российских фигуристов вместе:

Турнирное положение после первого дня Где смотреть онлайн трансляцию выступлений Командного ЧМ по фигурному катанию Расписание второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
Live Павел Панышев

Турнирное положение после первого дня

Россия лидирует в общем зачёте после трёх программ из восьми. Надеемся, что сегодня наша сборная увеличит отрыв!

Обсудить
09:14 Алексей Адамов

Скорее забирайте время выхода на старт российских фигуристов, чтобы не пропустить самое интересное.

И, конечно, подписывайтесь на «инстаграм» «Чемпионата» о фигурному катании — с нами интереснее!

09:12 Алексей Адамов

Где смотреть онлайн трансляцию выступлений Командного ЧМ по фигурному катанию

Прямую трансляцию соревнований в рамках командного чемпионата мира по фигурному катанию можно посмотреть на сайте Первого канала, а также в прямом эфире телеканала «Евроспорт 2».

Обсудить
09:07 Алексей Адамов

Расписание второго дня командного чемпионата мира по фигурному катанию

9:20 мск. Спортивные пары, короткая программа
10:45 мск. Танцы на льду, произвольный танец
12:10 мск. Мужчины, произвольная программа

Обсудить
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021