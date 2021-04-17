Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия довершает разгром США! LIVE

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В субботу, 17 апреля, в Осаке завершается командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. В заключительный день турнира запланированы следующие дисциплины: спортивные пары, произвольная программа и женщины, произвольная программа. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию дня.
После двух дней сборная России уверенно лидирует в общем зачёте, опережая команду США на 9 баллов. За сборную России в Осаке выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Болеем за сборную России вместе:
Доминирование сборной России на командном чемпионате мира многим не нравится, но даже болельщики других команд признают наше превосходство и восторгаются катанием российских фигуристов.
Начинается произвольная программа у спортивных пар. В короткой действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили ошибку, но всё равно не оставили соперникам шансов. Ждём от ребят повторения максимального результата, поскольку сопоставимых по уровню оппонентов у них просто нет.
Если Настя и Саша выступят в свою силу, то общая победа сборной России станет ещё ближе. Но давайте не загадывать наперёд, а болеть за наших ребят и желать им чистого выступления!
Положение после второго дня командного чемпионата мира
де смотреть онлайн трансляцию произвольной программы Командного ЧМ по фигурному катанию
Прямая трансляция произвольной программы соревнований спортивных пар и женщин доступна на сайте Первого канала, а также в эфире телеканала «Евроспорт 2». Кроме того, произвольная программа женщин будет показана в прямом эфире Первого канала, начиная с 10:15 мск.
Расписание третьего дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
9:15 мск. Спортивные пары. Произвольная программа
10:50 мск. Женщины. Произвольная программа
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