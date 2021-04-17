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Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021 — онлайн-трансляция женщины, пары, где смотреть онлайн

Елизавета Туктамышева
Алексей Адамов Павел Панышев
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Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия довершает разгром США! LIVE
Наша команда в шаге от исторической победы. Болеем за Щербакову и Туктамышеву! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:
Календарь командного чемпионата мира по фигурному катанию-2021
Командный чемпионат мира-2021. Общий зачёт

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В субботу, 17 апреля, в Осаке завершается командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. В заключительный день турнира запланированы следующие дисциплины: спортивные пары, произвольная программа и женщины, произвольная программа. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию дня.

После двух дней сборная России уверенно лидирует в общем зачёте, опережая команду США на 9 баллов. За сборную России в Осаке выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Болеем за сборную России вместе:

де смотреть онлайн трансляцию произвольной программы Командного ЧМ по фигурному катанию Расписание третьего дня командного чемпионата мира по фигурному катанию
Live Алексей Адамов

Доминирование сборной России на командном чемпионате мира многим не нравится, но даже болельщики других команд признают наше превосходство и восторгаются катанием российских фигуристов.

«Отдайте золото русским и закройте турнир». Иностранцев злят победы наших фигуристов?
Доминирование сборной России на командном чемпионате мира многим не даёт покоя. Но Туктамышевой и Щербаковой восторгаются даже за рубежом!
09:22 Алексей Адамов

Начинается произвольная программа у спортивных пар. В короткой действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов допустили ошибку, но всё равно не оставили соперникам шансов. Ждём от ребят повторения максимального результата, поскольку сопоставимых по уровню оппонентов у них просто нет.

Если Настя и Саша выступят в свою силу, то общая победа сборной России станет ещё ближе. Но давайте не загадывать наперёд, а болеть за наших ребят и желать им чистого выступления!

09:18 Алексей Адамов

Положение после второго дня командного чемпионата мира

После двух соревновательных дней и шести видов из восьми сборная России уверенно удерживает лидерство в общем зачёте. В активе нашей команды 91 балл. У американцев — 83, а у японцев — 78.

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09:08 Алексей Адамов

де смотреть онлайн трансляцию произвольной программы Командного ЧМ по фигурному катанию

Прямая трансляция произвольной программы соревнований спортивных пар и женщин доступна на сайте Первого канала, а также в эфире телеканала «Евроспорт 2». Кроме того, произвольная программа женщин будет показана в прямом эфире Первого канала, начиная с 10:15 мск.

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09:05 Алексей Адамов

Расписание третьего дня командного чемпионата мира по фигурному катанию

9:15 мск. Спортивные пары. Произвольная программа
10:50 мск. Женщины. Произвольная программа

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