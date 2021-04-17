Командный чемпионат мира по фигурному катанию. Россия довершает разгром США! LIVE

Наша команда в шаге от исторической победы. Болеем за Щербакову и Туктамышеву! Все подробности — в онлайн-трансляции на «Чемпионате».

Здравствуйте, дорогие любители фигурного катания! В субботу, 17 апреля, в Осаке завершается командный чемпионат мира по фигурному катанию-2021. В заключительный день турнира запланированы следующие дисциплины: спортивные пары, произвольная программа и женщины, произвольная программа. Предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию дня.

После двух дней сборная России уверенно лидирует в общем зачёте, опережая команду США на 9 баллов. За сборную России в Осаке выступают Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Болеем за сборную России вместе: