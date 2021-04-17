Щербакова довершила разгром США на командном чемпионате мира. Полный триумф России!

Аня провела весь сезон без единого поражения. А под занавес заставила болельщиков плакать от счастья.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию стал настоящей отдушиной для российских болельщиков. Мало того, что наши фигуристы разгромили главных конкурентов из США и победили с неприличным отрывом в 15 баллов, так ещё в честь этого исторического триумфа играл гимн России.

Лишить нас этого чуда могли только провальные выступления Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой, но вместо этого девушки снова заставили гордиться и плакать от счастья.

А Щербакова и вовсе завершила сезон без единого поражения!

Поражение России — из области фантастики

Перед заключительным видом соревновательной программы сборная России выигрывала у команды США аж девять баллов. Это означало, что Лизе Туктамышевой и Анне Щербаковой было достаточно не опуститься ниже шестого места в произвольной программе женщин, чтобы гарантировать России первое в истории золото командного чемпионата мира. Такое положение вещей позволяло российским болельщикам расслабиться и получить удовольствие от катания двух лучших фигуристок мира, не оглядываясь на командный зачёт.

Правда, Лиза и Аня значились в стартовом протоколе под последними номерами, так что их появления на льду пришлось подождать.

Участницы первой разминки ни чистым катанием, ни высокими баллами не порадовали. На фоне остальных увереннее и ярче выглядела Лара Наки Гутманн, которая даже с падением намного обошла конкуренток. За произвольную программу итальянка набрала 119,14 балла. Именно этот рубеж нужно было покорить нашим девочкам, чтобы лишить оппонентов даже математических шансов на итоговую победу. Для понимания, на недавнем чемпионате мира в Стокгольме Туктамышева в произвольной набрала 141,60 балла, а Щербакова — 152,17. И это с грубыми ошибками.

Бедная Лиза. Щербакова незаслуженно победила Туктамышеву на командном чемпионате мира? Российские фигуристки не заметили соперниц в короткой программе. Но лидерство ученицы Тутберидзе не кажется очевидным.

Временное лидерство США

Сильнейшую разминку открывала американка Карен Чен. Нежная лиричная программа на музыку с азиатскими мотивами выглядит немного старомодной, но опытная фигуристка комфортно чувствует себя в этом образе и производит на зрителей приятное впечатление. В плане техники у Карен всё шло здорово, пока она не упала с каскадного тройного лутца. В итоге Чен набрала на семь баллов меньше, чем в Стокгольме, и своим выступлением осталась недовольна.

Первый по-настоящему классный прокат в произвольной программе представила Брейди Теннелл. Американка обошлась без серьёзных ошибок, выдержала высокий темп и установила личный рекорд сезона — 133,19 балла. Результат мог быть и выше, если бы не сразу три недокрута. После выступления Брейди на трибунах в Осаке появились десятки флагов США, но уже скоро их сменили белые полотна с красным кругом по центру.

«Отдайте золото русским и закройте турнир». Иностранцев злят победы наших фигуристов? Доминирование сборной России на командном чемпионате мира многим не даёт покоя. Но Туктамышевой и Щербаковой восторгаются даже за рубежом!

Туктамышева проиграла японке

Произвольная программа Рики Кихиры только убедила в том, что японская фигуристка переживает не лучшие времена. Чемпионка финала Гран-при-2018 отказалась от исполнения коронного тройного акселя, но и без элементов ультра-си допустила немало технического брака. Самой заметной ошибкой стало падение с каскада тройной флип — двойной тулуп. В итоге Рика проиграла Теннелл и разочаровала родных зрителей.

Поднять им настроение получилось у Каори Сакамото, стремительно рвущейся на место первого номера сборной Японии. Как и в короткой программе, Сакамото выдала образцовый прокат без малейших шероховатостей. Все прыжки — чисто и с хорошими надбавками, вращения и дорожки — на максимальный уровень. Судьи вознаградили японку высоченными баллами за компоненты, позволив ей бросить вызов россиянкам.

Туктамышева до отметки в 150,29 балла не дотянулась. Подвела помарка на первом тройном акселе и очень солидное отставание от Сакамото по второй оценке. Лиза смотрелась тяжелее, чем на триумфальном чемпионате мира, но даже под занавес труднейшего сезона смогла исполнить прекрасный прокат и подарить болельщикам очередную порцию потрясающих эмоций. Так, как умеет только она. Перевес Сакамото в четыре балла кажется завышенным, но сам факт победы японки в очном споре вряд ли можно подвергать сомнению.

Посмотреть выступление Туктамышевой можно на сайте Первого канала.

Щербакова закрыла сезон без поражений

К моменту выступления Анны Щербаковой победа сборной России на командном чемпионате мира стала свершившемся фактом. Тем не менее отдавать максимум баллов в заключительном виде Японии никто не собирался. Аня начала прокат с четверного флипа. Ошибка на выезде стоила ей порядка четырёх баллов, но больше ученица Тутберидзе не ошибалась и после идеального каскада тройной лутц — тройной риттбергер во второй половине программы стало понятно, что победа будет за Аней. Её невесомое и вместе с тем вдумчивое катание притягивает всё новых болельщиков, которые сегодня не могли сдержать эмоций и плакали от счастья.

Посмотреть выступление Щербаковой можно на сайте Первого канала.

Щербакова прибавила более восьми баллов к своему результату на победном чемпионате мира и закрыла предолимпийский сезон без единого поражения на официальном старте. А сборная России с седьмой попытки завоевала золото командного чемпионата мира. Полный триумф!

И даже несмотря на то, что такой исход казался чуть ли не единственно возможным, во время церемонии награждения с российским гимном и флагом по коже бежали мурашки.

Кто знает, когда ещё нам выпадет такое счастье.