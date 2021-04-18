Фигуристка Щербакова прошла сезон без поражений. Печальная участь Медведевой неизбежна?

За этот сезон Анна Щербакова прошла путь от спортсменки без крупных международных титулов и огромной армии поклонников до звания лучшей фигуристки планеты и всенародной любимицы. На командном чемпионате мира в Японии ученица Этери Тутберидзе поставила эффектную точку: принесла сборной России максимум баллов и завершила сезон без единого поражения на официальных турнирах.

Парадокс, но безоговорочное доминирование Щербаковой ничуть не приблизило её к главной цели в карьере любой фигуристки. Её шансы на золото Олимпиады в Пекине по-прежнему кажутся незначительными, ведь за спиной Анны уже выросла та, кому и прочат олимпийский триумф.

Есть ли у Щербаковой возможность нарушить привычный ход вещей? Или печальная участь Медведевой неизбежна?

Щербакова довершила разгром США на командном чемпионате мира. Полный триумф России! Аня провела весь сезон без единого поражения. А под занавес заставила болельщиков плакать от счастья.

Уход Трусовой и Косторной превратил Щербакову в звезду

Для Щербаковой минувший сезон не был лёгкой прогулкой, но она всё-таки смогла оправдать статус фаворита, который неожиданно обрела после ухода из «Хрустального» Александры Трусовой и Алёны Косторной. В отличие от коллег по знаменитому трио, у Ани не было ни больших международных побед, ни мировых рекордов, да и по популярности она проигрывала Алёне и тем более Саше.

Но уже в этот сезон Аня входила в ранге главной звезды и надежды сборной России. Народной любви ей добавила верность Тутберидзе в период массового исхода фигуристок из «Хрустального», да и многочисленные болельщики, не признающие других тренеров, кроме Этери, автоматически стали поддерживать Щербакову на взрослых турнирах.

Щербакова стала символом преодоления

После уверенных и предсказуемых побед на этапах Кубка России в Сызрани и Сочи Щербакову ждало первое по-настоящему серьёзное испытание, но дуэли с Трусовой на этапе Гран-при в Москве так и не случилось. Перед турниром Аня слегла с пневмонией и снялась всего за несколько часов до выхода на лёд. В тяжёлый коронавирусный сезон Щербакова была далеко не единственной, кого настигли проблемы со здоровьем, но именно её борьба с последствиями болезни стала символом преодоления и воли к победе.

На чемпионате России на Аню было больно смотреть, и даже Тутберидзе предлагала ей сняться, но Щербакова исполнила два потрясающих проката, довела до слёз миллионы болельщиков и подарила самый трогательный и душераздирающий момент сезона.

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Дальше был Кубок Первого канала, где Аня снова не выглядела полностью здоровой и формально потерпела поражение от фигуристки нового поколения — Камилы Валиевой. Тем не менее по итогам турнира Щербакова всё равно оказалась в команде победителей, да и официального статуса соревнования в «Мегаспорте» не имели.

На чемпионате мира Щербакова откровенно мучилась на тренировках, срывая прыжок за прыжком, но на самих соревнованиях допустила лишь одну грубую ошибку, в то время как соперницы ошибались и падали куда чаще. Золото в Стокгольме стало для Анны первым на крупных международных турнирах и фактически сделало её лучшей фигуристкой планеты.

До идеальной статистики сезона оставалось одержать победу на командном чемпионате мира. В Осаке Аня не смогла чисто приземлить четверной флип, но в целом смотрелась увереннее и свежее, чем на чемпионате мира. Возможно, последствия болезни постепенно отпускают, а возможно, успех в Стокгольме помог раскрепоститься и избавиться от чудовищного давления.

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Щербакова повторила достижение Медведевой и Слуцкой

В цифрах итог сезона для Щербаковой выглядит так: пять официальных турниров — пять побед. При наличии Трусовой, Туктамышевой, Кихиры, а на чемпионате России — ещё и Валиевой, беспроигрышная серия Анны смотрится очень внушительно. Тем более на фоне трудной борьбы с последствиями пневмонии, нашатыря перед выходом на лёд и прочих прелестей.

В предыдущие два года в сборной России тоже были явные лидеры, но ни Алине Загитовой, ни Алёне Косторной пройти сезон без поражений не удавалось. Вообще же это уникальное достижение среди россиянок покорялось только Ирине Слуцкой в сезоне-2004/05 и Евгении Медведевой в сезоне-2016/17. Да и в мире фигуристок с «золотым» сезоном можно пересчитать по пальцам.

Щербакова постарается избежать участи Медведевой?

В целом карьера Щербаковой пока очень напоминает путь Медведевой. Прежде всего тем, что за спиной абсолютного лидера и всеобщей любимицы тихо и спокойно растёт чемпионка новой формации с козырями в технике, не истерзанная борьбой по взрослым, конкуренцией и бременем лидерства, не прошедшая через пресловутый пубертатный период. Для Медведевой такой фигуристкой стала Алина Загитова. Евгения тоже выигрывала все турниры подряд, пока не появилась Алина. В случае Щербаковой эта роль отводится Камиле Валиевой. Разница лишь в том, что Алину ещё за год до Игр-2018 мало кто знал, а за Камилой следят уже несколько сезонов.

В следующем сезоне Щербакова уже неминуемо повторит путь Медведевой. У неё появится юная и не знающая страха соперница практически без слабых мест. Причём не иностранная, а своя, отлично знакомая. Та, которую каждый день видишь на тренировках. Которая несколько лет тянулась за тобой, а теперь готова обыграть тебя на главном турнире в жизни.

Конечно, нельзя утверждать, что на Олимпиаде Щербакова разделит печальную участь Медведевой и останется без золота, но пока всё идёт именно к такому сценарию. Сейчас поражение Ани от Камилы в Пекине выглядит даже более вероятным, чем неудача Медведевой в корейской битве с Загитовой. Усугубляет ситуацию то, что подавляющему большинству любителей спорта и, кажется, Этери Тутберидзе, абсолютно всё равно, кто из наших фигуристок будет стоять на вершине пьедестала.

А что делать самой Щербаковой? Смириться с «неудачной» датой рождения и радоваться всем титулам в предолимпийский сезон? Уйти к тому тренеру, для которого её поражение будет столь же трагичным и болезненным, как для неё самой? Скорее всего, Аня выберет третий вариант — работать на максимуме так, будто шансы равны и всё зависит только от неё самой. В успех этого предприятия верится с трудом, поскольку весь опыт работы Этери Тутберидзе говорит об обратном.

Но почему-то хочется, чтобы именно Щербакова сломала все стереотипы и избежала печальной участи Медведевой, так и не исполнившей заветную мечту.