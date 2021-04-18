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Фигуристка Щербакова выиграла все турниры сезона, но не будет фаворитом Олимпиады — Анна повторит судьбу Медведевой?

Участь Медведевой неизбежна для Щербаковой?
Алексей Адамов
Фигуристка Щербакова прошла сезон без поражений. Печальная участь Медведевой неизбежна?
Евгения тоже выигрывала все турниры подряд, пока не появилась Загитова. Неужели ситуация повторится?
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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За этот сезон Анна Щербакова прошла путь от спортсменки без крупных международных титулов и огромной армии поклонников до звания лучшей фигуристки планеты и всенародной любимицы. На командном чемпионате мира в Японии ученица Этери Тутберидзе поставила эффектную точку: принесла сборной России максимум баллов и завершила сезон без единого поражения на официальных турнирах.

Парадокс, но безоговорочное доминирование Щербаковой ничуть не приблизило её к главной цели в карьере любой фигуристки. Её шансы на золото Олимпиады в Пекине по-прежнему кажутся незначительными, ведь за спиной Анны уже выросла та, кому и прочат олимпийский триумф.

Есть ли у Щербаковой возможность нарушить привычный ход вещей? Или печальная участь Медведевой неизбежна?

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Уход Трусовой и Косторной превратил Щербакову в звезду

Для Щербаковой минувший сезон не был лёгкой прогулкой, но она всё-таки смогла оправдать статус фаворита, который неожиданно обрела после ухода из «Хрустального» Александры Трусовой и Алёны Косторной. В отличие от коллег по знаменитому трио, у Ани не было ни больших международных побед, ни мировых рекордов, да и по популярности она проигрывала Алёне и тем более Саше.

Но уже в этот сезон Аня входила в ранге главной звезды и надежды сборной России. Народной любви ей добавила верность Тутберидзе в период массового исхода фигуристок из «Хрустального», да и многочисленные болельщики, не признающие других тренеров, кроме Этери, автоматически стали поддерживать Щербакову на взрослых турнирах.

Щербакова стала символом преодоления

После уверенных и предсказуемых побед на этапах Кубка России в Сызрани и Сочи Щербакову ждало первое по-настоящему серьёзное испытание, но дуэли с Трусовой на этапе Гран-при в Москве так и не случилось. Перед турниром Аня слегла с пневмонией и снялась всего за несколько часов до выхода на лёд. В тяжёлый коронавирусный сезон Щербакова была далеко не единственной, кого настигли проблемы со здоровьем, но именно её борьба с последствиями болезни стала символом преодоления и воли к победе.

На чемпионате России на Аню было больно смотреть, и даже Тутберидзе предлагала ей сняться, но Щербакова исполнила два потрясающих проката, довела до слёз миллионы болельщиков и подарила самый трогательный и душераздирающий момент сезона.

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Дальше был Кубок Первого канала, где Аня снова не выглядела полностью здоровой и формально потерпела поражение от фигуристки нового поколения — Камилы Валиевой. Тем не менее по итогам турнира Щербакова всё равно оказалась в команде победителей, да и официального статуса соревнования в «Мегаспорте» не имели.

На чемпионате мира Щербакова откровенно мучилась на тренировках, срывая прыжок за прыжком, но на самих соревнованиях допустила лишь одну грубую ошибку, в то время как соперницы ошибались и падали куда чаще. Золото в Стокгольме стало для Анны первым на крупных международных турнирах и фактически сделало её лучшей фигуристкой планеты.

До идеальной статистики сезона оставалось одержать победу на командном чемпионате мира. В Осаке Аня не смогла чисто приземлить четверной флип, но в целом смотрелась увереннее и свежее, чем на чемпионате мира. Возможно, последствия болезни постепенно отпускают, а возможно, успех в Стокгольме помог раскрепоститься и избавиться от чудовищного давления.

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Щербакова повторила достижение Медведевой и Слуцкой

В цифрах итог сезона для Щербаковой выглядит так: пять официальных турниров — пять побед. При наличии Трусовой, Туктамышевой, Кихиры, а на чемпионате России — ещё и Валиевой, беспроигрышная серия Анны смотрится очень внушительно. Тем более на фоне трудной борьбы с последствиями пневмонии, нашатыря перед выходом на лёд и прочих прелестей.

В предыдущие два года в сборной России тоже были явные лидеры, но ни Алине Загитовой, ни Алёне Косторной пройти сезон без поражений не удавалось. Вообще же это уникальное достижение среди россиянок покорялось только Ирине Слуцкой в сезоне-2004/05 и Евгении Медведевой в сезоне-2016/17. Да и в мире фигуристок с «золотым» сезоном можно пересчитать по пальцам.

Щербакова постарается избежать участи Медведевой?

В целом карьера Щербаковой пока очень напоминает путь Медведевой. Прежде всего тем, что за спиной абсолютного лидера и всеобщей любимицы тихо и спокойно растёт чемпионка новой формации с козырями в технике, не истерзанная борьбой по взрослым, конкуренцией и бременем лидерства, не прошедшая через пресловутый пубертатный период. Для Медведевой такой фигуристкой стала Алина Загитова. Евгения тоже выигрывала все турниры подряд, пока не появилась Алина. В случае Щербаковой эта роль отводится Камиле Валиевой. Разница лишь в том, что Алину ещё за год до Игр-2018 мало кто знал, а за Камилой следят уже несколько сезонов.

В следующем сезоне Щербакова уже неминуемо повторит путь Медведевой. У неё появится юная и не знающая страха соперница практически без слабых мест. Причём не иностранная, а своя, отлично знакомая. Та, которую каждый день видишь на тренировках. Которая несколько лет тянулась за тобой, а теперь готова обыграть тебя на главном турнире в жизни.

Конечно, нельзя утверждать, что на Олимпиаде Щербакова разделит печальную участь Медведевой и останется без золота, но пока всё идёт именно к такому сценарию. Сейчас поражение Ани от Камилы в Пекине выглядит даже более вероятным, чем неудача Медведевой в корейской битве с Загитовой. Усугубляет ситуацию то, что подавляющему большинству любителей спорта и, кажется, Этери Тутберидзе, абсолютно всё равно, кто из наших фигуристок будет стоять на вершине пьедестала.

А что делать самой Щербаковой? Смириться с «неудачной» датой рождения и радоваться всем титулам в предолимпийский сезон? Уйти к тому тренеру, для которого её поражение будет столь же трагичным и болезненным, как для неё самой? Скорее всего, Аня выберет третий вариант — работать на максимуме так, будто шансы равны и всё зависит только от неё самой. В успех этого предприятия верится с трудом, поскольку весь опыт работы Этери Тутберидзе говорит об обратном.

Но почему-то хочется, чтобы именно Щербакова сломала все стереотипы и избежала печальной участи Медведевой, так и не исполнившей заветную мечту.

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