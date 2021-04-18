«Мощь России поражает». Иностранцы восхищены выступлением наших фигуристов

Сезон закрыт очередным триумфом российского фигурного катания. Настолько безоговорочным, что даже у придирчивых иностранных болельщиков не возникает вопросов.
Ну разве что один: а реально ли вообще бороться с Россией?
«Безумие, что Россия никогда раньше не выигрывала этот турнир»
Мы уже настолько привыкли к резкой и не всегда адекватной критике наших фигуристов со стороны иностранцев, что после выдающейся победы России на командном чемпионате мира невольно проскользнула мысль: «Ну, сейчас начнётся». Обострение у зарубежных товарищей в частности предрекали депутаты Госдумы Дмитрий Свищёв и Светлана Журова.
Памятуя о недовольстве иностранцев победами Анны Щербаковой и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова в Стокгольме, а также о недавних обвинениях в мошенничестве с гормонами, можно было ждать негативной реакции и на успех России в Осаке. Наша команда выиграла World Team Trophy с рекордными баллами и огромным отрывом в 15 очков. Но пока из-за рубежа несутся только слова восторга и восхищения. Даже удивительно!
На авторитетных форумах и в соцсетях болельщики поздравляют российских фигуристов, признают их силы и удивляются, почему никогда раньше наша команда не выигрывала этот турнир:
— Победила лучшая команда!
— Я думала, что Россия всегда выигрывала командный чемпионат мира. Шок!
— Россия точно выиграет командное золото в Пекине.
— Болела за американскую команду и Нэйтана Чена, но русские были потрясающими в других видах. Мощь России поражает.
— Безумие, что Россия никогда раньше не выигрывала этот турнир. Хотя в России никогда и не было такого сильного состава во всех видах, как сейчас.
— США доминировали в 90-е, Россия завладела 20-ми, Япония, вероятно, захватит 30-е. Мне нравится это.
— Очень странно, что Россия только в первый раз выиграла командный чемпионат мира. А США побеждали уже четыре раза…
«Лиза — единственная и неповторимая»
Любимой российской фигуристкой у иностранцев смело можно назвать Елизавету Туктамышеву. Лиза — лучшее олицетворении того, что в фигурном катании возможно даже невозможное. После сенсационного серебра личного чемпионата мира в Стокгольме она в качестве капитана привела сборную России к первой победе на «команднике». А теперь иностранцы мечтают увидеть её на Олимпиаде.
— Императрица, я люблю тебя! Если бы у меня когда-нибудь была женская ролевая модель, то это точно была бы Лиза.
— У Лизы просто фантастический сезон. Она такая цельная, так интересно на неё смотреть!
— Лиза — единственная и неповторимая. Как сказал Ягудин, «чудо-женщина»!
— Помимо катания, у Лизы особый азарт и харизма. Всегда с удовольствием наблюдаю за ней.
— У Лизы просто убийственный сезон: три чистых трикселя на две программы, каскады из двух тройных, уверенные дорожки, вращения четвёртого уровня, тренировки четверного. Она становится всё лучше и лучше, несмотря на свой возраст. Очень хочу увидеть её на Олимпиаде в следующем году.
«Последовательность и борьба Анны напоминают мне Женю»
Отдают должное зарубежные любители фигурного катания и Анне Щербаковой. Ученица Тутберидзе половину сезона боролась с проблемами со здоровьем, но даже они не помешали ей выиграть все турниры, в которых она участвовала. Аня провела «золотой» сезон и обрела тысячи поклонников по всему миру.
— Анна — чудесная девочка! Она приземлила четверной, не стала рисковать и отказалась от каскада с квадом и просто продемонстрировала, насколько она стабильна. Её двойные аксели практически из ниоткуда, её фантастичный лутц-риттбергер! И заслуженные высочайшие баллы!
— Лучшая часть программы, когда музыка нарастает. Анна так ярко светится любовью к фигурному катанию.
— Стабильность и борьба Анны напоминают мне Женю. Её сила духа невероятна!
— Ура, Анна! Очень люблю её катание, заслуженная королева этого странного сезона.
— Мне так сильно нравится мощное и балетное катание Анны. Аплодирую стоя!
«Я удивлена, что эта песня не прокляла их»
Мало кто мог представить, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов в этом сезоне станут первой парой планеты. Но ребята сделали всё возможное для этого, и теперь они — чемпионы. Прямо как поётся в песне группы Queen, которую они выбрали для своей произвольной программы. Порой ребят критиковали за амбициозный выбор музыки, но они полностью его оправдали. Теперь от них в восторге весь мир.
— Мишина и Галлямов молодцы! Ещё один фантастический прокат на высочайшие баллы. Они выглядят так уверенно во всём, выбросы просто великолепны. Надеюсь, они успеют отдохнуть перед Олимпиадой.
— We Are The Champions теперь звучит по-другому. Они ведь действительно чемпионы мира!
— Я просто обожаю Мишину и Галлямова. Не только их катание, но и отношения. Скромные, добрые, трудолюбивые. Очаровательная пара!
— Они действительно заставили We Are Yhe Champions работать на них. Я удивлена, что эта песня не прокляла их.
«Миша мог бы посоревноваться с Ханю за второе место»
В последние годы мужское катание было для России слабым местом. Чаще всего именно из-за одиночников нам и не покорялись командные соревнования. Но в этом сезоне наше мужское катание переживает ренессанс. А главными героями года стали Михаил Коляда и Евгений Семененко. Ученики Алексея Мишина не дрогнули и в нужный момент сделали всё для блага сборной. От наших фигуристов в восторге даже за рубежом.
— Семененко — единственный абсолютно чистый. Невероятно!
— Тройной аксель и четверной тулуп Миши просто невероятны! Его полёт захватывает дух.
— Российский одиночник, который стабильно выступает на международных соревнованиях? Семененко невероятный!
— Если бы Миша не ошибся, он действительно мог бы посоревноваться с Ханю за второе место.
— Ух ты! Мне так понравился Семененко! Лучшие приземления, хорошие вращения, отличная интерпретация!
— Боже, Миша, почему твоё катание настолько красиво.
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