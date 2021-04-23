Русская Катарина Витт. Почему Гулякова – образец современной фигуристки

Российские фигуристки избаловали нас сложнейшими прыжками на любой вкус, поэтому даже идеальные попытки четверных уже не вызывают вау-эффекта. Анастасия Гулякова свой четверной тулуп сделала в тёмном зале, с заметной ошибкой. И тем не менее эта попытка стоит больше, чем десятки чистых четверных от миниатюрных юниорок.
Теперь у 18-летней россиянки есть всё, чтобы стать образцом современной фигуристки.
Неужели катание со сложными элементами может ещё и мужчинам нравиться?
Русская Катарина Витт
18-летняя Анастасия Гулякова стала одним из главных открытий первой половины сезона. Высокая и статная подопечная Алексея Мишина буквально ворвалась на пьедестал этапа Гран-при в Москве, оставив позади саму Александру Трусову. Эмоциональное и чувственное катание вкупе с неожиданным успехом и яркой внешностью принесли Насте много новых поклонников. По фактуре Гулякова отличается от современных лидеров женского фигурного катания и больше напоминает звёзд прошлого. Недаром её нередко сравнивают с великой немкой Витт, влюблявшей в себя мужчин одним своим появлением на льду. И по внешним данным, и по чувственности Настю действительно можно назвать русской Катариной Витт.
К сожалению, развить московский успех у Насти не получилось. Почти сразу после Гран-при девушка заболела и к чемпионату России подошла далеко не в оптимальной форме. Даже в таком состоянии у неё было всё, чтобы как минимум попасть в шестёрку лучших и сделать весомую заявку на включение в сборную России на олимпийский сезон, но провал в произвольной программе отправил её только на 12-е место.
Гулякова давно стремилась к сложным прыжкам
Несмотря на неудачу в Челябинске и досрочное окончание сезона, формально Гулякова выполнила критерии отбора в национальную команду. Однако при нынешней конкуренции ей трудно рассчитывать даже на место в резерве, а уж участие в Олимпиаде пока и вовсе кажется чем-то невероятным. Тем не менее эффектная фигуристка и не думает сдаваться, а, напротив, работает над усложнением программ.
В марте Настя прыгнула на тренировке тройной аксель, доступный лишь нескольким взрослым фигуристкам в России. Осваивать этот сложный прыжок ученица Мишина начала ещё в 2017-м, но чистых попыток на соревнованиях пока не было. Работала Гулякова и над четверными.
«Я ещё учу четверные сальхов и тулуп. Пока идут соревнования, мы их оставили, чтобы не получить травмы, но, как будет возможность, я к ним вернусь. Четверные прыжки это всё же довольно опасно: маленьким девочкам в этом плане полегче», — говорила спортсменка в декабре 2018 года.
Гулякова – идеал современной фигуристки?
В последнее время работу над четверными Гулякова не афишировала, а потому удачная попытка тулупа в четыре оборота на тренировке перед шоу в Санкт-Петербурге для многих болельщиков стала приятным сюрпризом. Да, со стороны прыжок выглядит недокрученным, но его значение всё равно сложно переоценить. На наших глазах квад исполняет не 14-летняя юниорка и не миниатюрная от природы фигуристка вроде Элизабет Турсынбаевой, а высокая и не страдающая от излишней худобы девушка.
Далеко не факт, что мы увидим в следующем сезоне от Гуляковой четверной тулуп или хотя бы тройной аксель на соревнованиях. Тем более даже сложные прыжки вряд ли помогут Насте отобраться на главные старты – внутренняя конкуренция очень высока, а при прочих равных судьи наверняка предпочтут более юных и известных на международной арене фигуристок. Вместе с тем присутствие в программах элементов ультра-си делает Гулякову идеальной фигуристкой нашего времени. Сочетание красивого, женственного катания со сложнейшими прыжками – это как раз то, к чему постепенно должно прийти фигурное катание, чтобы окончательно не лишиться эстетики.
Первой по этому трудному пути пошла Елизавета Туктамышева, и вот её коллега по группе штурмует четверные без оглядки на возраст, внешние данные и засилье юных и миниатюрных соперниц.
С такими фигуристками нам никакое повышение возрастного ценза не страшно. Зато весь мир увидит, что мы умеем не только сложно, но ещё и очень красиво. Поэтому именно Гулякова, несмотря на отсутствие громких побед и сумасшедшей популярности, может считаться образцом современной фигуристки.
- 23 апреля 2021
-
11:49
-
11:48
-
10:52
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:05
-
08:43
-
08:36
- 22 апреля 2021
-
23:20
-
21:39
-
20:35
-
20:17
-
19:13
-
17:52
-
16:16
-
15:06
-
14:21
-
13:54
-
13:48
-
13:48
-
12:47
-
12:03
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:06
-
09:06
-
08:49
-
08:42
-
08:22
-
00:41