Русская Катарина Витт. Почему Гулякова – образец современной фигуристки

Настя не только эффектно выглядит на льду, но и прыгает четверной в 18 лет. Уникальное сочетание чувственного катания и сложных элементов!

Российские фигуристки избаловали нас сложнейшими прыжками на любой вкус, поэтому даже идеальные попытки четверных уже не вызывают вау-эффекта. Анастасия Гулякова свой четверной тулуп сделала в тёмном зале, с заметной ошибкой. И тем не менее эта попытка стоит больше, чем десятки чистых четверных от миниатюрных юниорок.

Теперь у 18-летней россиянки есть всё, чтобы стать образцом современной фигуристки.

Неужели катание со сложными элементами может ещё и мужчинам нравиться?

Русская Катарина Витт

18-летняя Анастасия Гулякова стала одним из главных открытий первой половины сезона. Высокая и статная подопечная Алексея Мишина буквально ворвалась на пьедестал этапа Гран-при в Москве, оставив позади саму Александру Трусову. Эмоциональное и чувственное катание вкупе с неожиданным успехом и яркой внешностью принесли Насте много новых поклонников. По фактуре Гулякова отличается от современных лидеров женского фигурного катания и больше напоминает звёзд прошлого. Недаром её нередко сравнивают с великой немкой Витт, влюблявшей в себя мужчин одним своим появлением на льду. И по внешним данным, и по чувственности Настю действительно можно назвать русской Катариной Витт.

К сожалению, развить московский успех у Насти не получилось. Почти сразу после Гран-при девушка заболела и к чемпионату России подошла далеко не в оптимальной форме. Даже в таком состоянии у неё было всё, чтобы как минимум попасть в шестёрку лучших и сделать весомую заявку на включение в сборную России на олимпийский сезон, но провал в произвольной программе отправил её только на 12-е место.

Золото без коньков. Чем уникальна новая звезда российского фигурного катания Красивая и образованная фигуристка Гулякова в 18 лет только начинает путь к большим победам. А что, так бывает?

Гулякова давно стремилась к сложным прыжкам

Несмотря на неудачу в Челябинске и досрочное окончание сезона, формально Гулякова выполнила критерии отбора в национальную команду. Однако при нынешней конкуренции ей трудно рассчитывать даже на место в резерве, а уж участие в Олимпиаде пока и вовсе кажется чем-то невероятным. Тем не менее эффектная фигуристка и не думает сдаваться, а, напротив, работает над усложнением программ.

В марте Настя прыгнула на тренировке тройной аксель, доступный лишь нескольким взрослым фигуристкам в России. Осваивать этот сложный прыжок ученица Мишина начала ещё в 2017-м, но чистых попыток на соревнованиях пока не было. Работала Гулякова и над четверными.

Анастасия Гулякова исполнила тройной аксель на тренировке

«Я ещё учу четверные сальхов и тулуп. Пока идут соревнования, мы их оставили, чтобы не получить травмы, но, как будет возможность, я к ним вернусь. Четверные прыжки это всё же довольно опасно: маленьким девочкам в этом плане полегче», — говорила спортсменка в декабре 2018 года.

Гулякова – идеал современной фигуристки?

В последнее время работу над четверными Гулякова не афишировала, а потому удачная попытка тулупа в четыре оборота на тренировке перед шоу в Санкт-Петербурге для многих болельщиков стала приятным сюрпризом. Да, со стороны прыжок выглядит недокрученным, но его значение всё равно сложно переоценить. На наших глазах квад исполняет не 14-летняя юниорка и не миниатюрная от природы фигуристка вроде Элизабет Турсынбаевой, а высокая и не страдающая от излишней худобы девушка.

Далеко не факт, что мы увидим в следующем сезоне от Гуляковой четверной тулуп или хотя бы тройной аксель на соревнованиях. Тем более даже сложные прыжки вряд ли помогут Насте отобраться на главные старты – внутренняя конкуренция очень высока, а при прочих равных судьи наверняка предпочтут более юных и известных на международной арене фигуристок. Вместе с тем присутствие в программах элементов ультра-си делает Гулякову идеальной фигуристкой нашего времени. Сочетание красивого, женственного катания со сложнейшими прыжками – это как раз то, к чему постепенно должно прийти фигурное катание, чтобы окончательно не лишиться эстетики.

Первой по этому трудному пути пошла Елизавета Туктамышева, и вот её коллега по группе штурмует четверные без оглядки на возраст, внешние данные и засилье юных и миниатюрных соперниц.

С такими фигуристками нам никакое повышение возрастного ценза не страшно. Зато весь мир увидит, что мы умеем не только сложно, но ещё и очень красиво. Поэтому именно Гулякова, несмотря на отсутствие громких побед и сумасшедшей популярности, может считаться образцом современной фигуристки.