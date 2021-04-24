«Какой ещё допинг?» Как знаменитую российскую фигуристку экстренно сняли с чемпионата мира

С именем Елены Бережной связано сразу две громких истории, знакомых чуть ли не каждому любителю спорта. Но между страшным падением на тренировке и скандальной церемонией награждения на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити уместился ещё один очень неприятный эпизод, ставший серьёзным ударом по всему российскому фигурному катанию.

За три дня до чемпионата мира — 2000 стало известно, что в крови Бережной найдено запрещённое вещество. Неосмотрительный приём лекарства по совету знакомого врача оставил Елену и её партнёра без шансов на третий подряд титул лучшей пары планеты.

Ошибка американского специалиста дорого обошлась российским фигуристам. Но, к счастью, без золота наша сборная не осталась.

Чудесное возвращение на лёд после тяжелейшей травмы

История фигурного катания знает немало невероятных сюжетов, и потрясающее возвращение Елены Бережной после тяжелейшей травмы, безусловно, один из них. В 1996 году партнёр Олег Шляхов уронил фигуристку на тренировке, причём многие до сих пор уверены, что вспыльчивый и вздорный молодой человек сделал это намеренно. В любом случае Елена надолго оказалась прикованной к больничной койке. Она едва могла говорить, не то что кататься, а о возвращении в спорт врачи и вовсе слышать не хотели. Но всеобъемлющая поддержка Антона Сихарулидзе и тренера Тамары Москвиной сделали поистине невозможное.

Елена снова вышла на лёд, а их дуэт с Антоном семимильными шагами двигался на вершину мирового фигурного катания. К 2000 году пара Москвиной уже завоевала серебро Олимпиады в Нагано и уверенно шла к главному достижению на Играх в Солт-Лейк-Сити. Бережная и Сихарулидзе выиграли два чемпионата мира и готовились к завоеванию третьего титула.

Поставить против российских фаворитов на чемпионате мира — 2000 в Ницце не решились бы даже самые отъявленные пессимисты, но буквально за три дня до турнира случилось непредвиденное — Бережной сообщили, что её допинг-тест, сданный на чемпионате Европы, дал положительный результат. В крови фигуристки обнаружили следы стимуляторов. Сама спортсменка предположила, что запрещённый препарат мог попасть в её организм вместе с лекарством от простуды. Именно эту версию пара изложила на слушании Международного союза конькобежцев, но антидопинговые службы остались непреклонны — Бережную и Сихарулидзе экстренно сняли с чемпионата мира.

«Мы были в шоке: что за новости? Какой ещё допинг?! Мне вручают результаты анализов, в крови — эфедрин, коэффициент 13. Стали разбираться, и я вспомнила то средство от простуды, купленное в обычной американской аптеке. Боролись, доказывали, что это случайность, но медали всё равно пришлось отдать. После моего случая минимальное значение коэффициента подняли до 25, но… чемпионство было не вернуть», — сокрушалась Бережная.

«Тамара, ты сядешь в тюрьму». Как великая Москвина помогла Бережной вырваться из рабства Елена терпела побои бывшего партнёра и отдавала ему все деньги. А после страшного падения заново училась ходить и говорить.

Ошибка американского врача стоила Бережной и Сихарулидзе медали

Помимо дисквалификации на три месяца Елене и Антону пришлось вернуть золотые медали, заработанные на европейском первенстве в Праге. Строгое наказание за досадную ошибку, которую совершила не фигуристка, а её лечащий врач. По словам тренера пары Тамары Москвиной, с ним они познакомились в Америке на благотворительной акции. В то время у Елены были постоянные боли в спине, но из-за отсутствия медицинской страховки обратиться в больницу она не могла. Тогда мужчина и предложил свою помощь. История могла бы иметь счастливый финал, если бы не одно обстоятельство — специалист не имел никакого отношения к спорту высоких достижений и, соответственно, не мог знать, что выписываемый им препарат противопоказан для профессионального спортсмена.

Известие о положительной допинг-пробе огорчило всю команду, но болезненнее всего новость восприняла сама фигуристка: Елена плакала и даже отказывалась ехать на чемпионат мира.

«Перед нашим отлётом из США, когда мне 24 марта сообщили по телефону о результате теста, я спросила Лену, что же она такое принимала. В ответ она разрыдалась: «Мне не жить. Я вообще во Францию теперь не поеду», — вспоминала Москвина.

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«Когда узнали о положительном результате допинг-теста, то с ужасом поняли: ведь теперь каждый будет тыкать в нас пальцем и шушукаться за спинами — а, это они принимали допинг! Так в одночасье мы стали преступниками», — объясняла своё состояние Бережная.

Россия без золота не осталась

К счастью, досадный инцидент с допингом Бережной не оставил Россию без убедительной победы в спортивных парах. В Ницце с ответственностью первого дуэта страны блестяще справились Мария Петрова и Алексей Тихонов, а после аннулирования результатов Бережной и Сихарулидзе питерскому дуэту было присуждено и золото чемпионата Европы, где изначально Мария и Алексей завоевали серебро.

«Не было ни партнёрши, ни денег». Как звёздный российский фигурист выступал за Японию Алексей Тихонов уехал в Токио за деньгами и медалями. А через два года решил бросить фигурное катание.

Елена Бережная тяжело переживала отстранение от фигурного катания и болезненный удар по репутации, однако эта ситуация только добавила ей и партнёру мотивации и спортивной злости. Отбыв положенное наказание, пара вернулась и всё-таки доказала своё превосходство, хотя миг их олимпийского триумфа был омрачён грандиозным скандалом. Но это уже совсем другая история.