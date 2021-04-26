Тутберидзе помогла Косторной вернуть коронный прыжок. Карьера чемпионки спасена?

Может ли далёкий от идеала прыжок на шоу осчастливить тысячи болельщиков и изменить расклад сил в борьбе за путёвки на Олимпиаду? Может, если речь об Алёне Косторной и её многострадальном тройном акселе.



Фигуристка, карьера которой ещё недавно катилась под откос, выполнила жёсткое условие Этери Тутберидзе и снова восхищает фанатов.



Неужели в «Хрустальном» всего за полтора месяца смогли реанимировать Косторную после скандального возвращения от Плющенко?

От роскошного акселя до призрачного «акселька»

Появление в арсенале Алёны Косторной тройного акселя круто изменило её карьеру. Во многом благодаря этому элементу Алёна в первый взрослый сезон выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, установив два мировых рекорда, которые держатся до сих пор. Высота, пролётность и стабильного сложнейшего прыжка сделали его визитной карточкой фигуристки, поэтому потеря тройного акселя сулила ей значительный регресс.

По слухам, проблемы с акселем у Алёны начались ещё при Тутберидзе. После долгих карантинных каникул Косторная никак не могла восстановить коронный элемент, а Сергей Розанов, который и ставил ей тройной аксель, к тому моменту уже работал в «Ангелах Плющенко». Возможно, желание вернуть прыжок и стало одной из причин, спровоцировавших скандальный переход сильнейшей фигуристки мира от Тутберидзе к Плющенко.

Однако в новой группе Алёна не только не запрыгала коронный элемент, но и потеряла былую лёгкость. В глазах исчез огонь, а на тройных прыжках появились недокруты.

По ходу сезона Алёна много болела, пропустила чемпионат России, а в финале Кубка России проиграла борьбу за чемпионат мира Елизавете Туктамышевой. На все вопросы о тройном акселе Алёна и Евгений говорили, что работа ведётся, но пока прыжок не готов для демонстрации на публике. Масла в огонь подлило видео, на котором Плющенко говорит: «Алёна, акселёк тройной давай», однако сама фигуристка остаётся за кадром.

Возвращение с ярмарки. Почему карьеру Косторной не спасёт даже Тутберидзе Этери согласилась принять фигуристку после провала у Плющенко. Но шансов на спасение карьеры у Алёны минимум.

Жёсткие условия Тутберидзе

Косторная оказалась в настолько безысходной ситуации, что ей пришлось вернуться к Тутберидзе. Фигуристка со скандалом уходила из «Хрустального» и за время отлучки успела сказать много нелестных слов о бывшем тренерском штабе. Казалось, после такого пути назад уже нет. Но Этери Георгиевна благородно приняла беглянку, взяв её на двухмесячный испытательный срок.



«Она должна войти полностью в наш процесс без каких-то выходных, без условий, что кто-то мешается на льду, много ли там человек. Всё равно это должны определять мы. И запрыгать тройной аксель», — говорила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Условие казалось почти невыполнимым. Восстановить тройной аксель за два месяца, когда он не шёл почти год — это что-то из разряда фантастики. К тому же Алёна весь сезон мучилась с травмами и болезнями. По словам Яны Рудковской, проблемы со здоровьем были настолько значительными, что Плющенко предлагал фигуристке пропустить сезон.



Но Тутберидзе в очередной раз доказала, что для её учениц нет ничего невозможного. Уже на шоу в Ташкенте под занавес испытательного срока Алёна продемонстрировала попытку тройного акселя.

«Этери Георгиевна, вы святая». Решение Тутберидзе простить Косторную произвело фурор Болельщики восхищаются мудростью тренера. Впрочем, некоторые видят в её поступке тонкий расчёт.

Косторная вернула тройной аксель?

Улучшения в катании Алёны были заметны уже спустя несколько недель после возвращения к Тутберидзе. Косторная вернула лёгкое скоростное катание, улучшила высоту прыжков и просто стала выглядеть счастливее. Фигуристка будто сбросила колоссальное давление и вновь начала наслаждаться своим делом. За короткий промежуток времени она стала в «Хрустальном» своей. Алёна сдружилась с повзрослевшими одногруппницами и завела с ними общий «ТикТок», где регулярно появляются забавные ролики.



Окончательно убедиться в том, что смена обстановки пошла чемпионке на пользу, можно было на шоу Тутберидзе в Ташкенте. Во время заключительного выступления в рамках гастрольного тура «Чемпионы на льду» Косторная удивила публику попыткой тройного акселя. Алёна уверенно пошла на элемент ультра-си, скрутила три оборота в воздухе, но допустила ошибку на приземлении. Элемент получился с недокрутом вполоборота и со степ-аутом. Но Косторная вряд ли бы прыгала аксель на шоу без чистых попыток на тренировках, к тому же исполнять прыжки в тёмном зале гораздо сложнее.

Алёна Косторная восстановила тройной аксель

Косторная вернулась в гонку за Олимпиаду?

Как ни удивительно, даже один не самый чистый прыжок на шоу может заметно изменить расклад сил. Болельщики уверены, что Алёна вернула тройной аксель и теперь имеет все шансы на участие в Олимпийских играх. Но вешать олимпийскую медаль на шею Косторной ещё рано.



Во-первых, неизвестно, как интенсивные тренировки повлияют на здоровье Алёны. Если фигуристка действительно страдала от болезней и травм, то нельзя исключать рецидива в самый неподходящий момент. Во-вторых, нет никаких гарантий, что Косторная будет исполнять триксель так же стабильно, как и в свой победный сезон. Ну и, в-третьих, конкуренция в одной только группе Тутберидзе остаётся запредельной, и даже три акселя уже не гарантируют Косторной место в тройке лучших фигуристок России.



При этом и недооценивать произошедшее в Ташкенте нельзя. Косторная показала, что за несколько месяцев у Плющенко не растеряла волевой характер, а значит, шансы сделать в фигурном катании что-то по-настоящему большое у неё остаются.