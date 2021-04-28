Крик отчаяния. Почему Тутберидзе не решит основную проблему Тарасовой и Морозова

Действующие чемпионы России и двукратные чемпионы Европы в парном катании будут готовиться к Олимпиаде под руководством Этери Тутберидзе. В принципе, переход Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в «Хрустальный» перестал быть новостью ещё несколько дней назад, но официальное объявление громкого решения не оставило сомнений: знаменитая пара находится на грани отчаяния и ищет любой способ выйти из кризиса.

Переход к Тутберидзе – абсолютная авантюра с непредсказуемыми последствиями. Этери действительно способна исправить многое в катании Евгении и Владимира.

Но, кажется, основную проблему звёздной пары не решит даже она.

Обречённая на успех. Почему фигуристам Тутберидзе не будет равных и среди пар Этери способна совершить революцию в парном катании и сделать Россию недосягаемой для соперников.

Заложники колоссальных ожиданий

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали жертвами завышенных ожиданий. В какой-то момент «рыжики», как их ласково называют болельщики, оказались в роли главного дуэта России и наследников наших выдающихся традиций в парном катании. Произошло это вскоре после двойного триумфа Татьяны Волосожар и Максима Транькова на Олимпиаде в Сочи, а потому и от их преемников ждали исключительно золота крупных международных турниров.

Казалось, у Евгении и Владимира действительно есть всё для завоевания самых престижных титулов: они гармонично смотрелись на льду, здорово исполняли все парные элементы и, когда ловили кураж, производили абсолютно грандиозное впечатление. Однако всё это меркло на фоне недопустимой для лидеров нестабильности. Даже по ходу одного турнира Тарасова и Морозов могли восхищать зрителей идеальным катанием, а затем срывать простые элементы. Апогеем нестабильности стал провал в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда россияне не только упустили шанс на золото, но и вообще остались без медалей.

Россия доминирует в парах и без Тутберидзе. Так зачем Этери идёт на чужую территорию? Лучший тренер мира хочет расширить зону влияния. Но авантюра с парным катанием слишком рискованна.

Текучка тренеров и новый кризис

Приобрести несокрушимую уверенность в себе не помогали даже смены тренеров. После решения Нины Мозер взять паузу в тренерской работе лучшая пара России оказалась в руках Максима Транькова, который стал для ребят скорее старшим товарищем, нежели беспрекословным авторитетом.

На чемпионате мира — 2019 Тарасова и Морозов обновили мировой рекорд в короткой программе, но в итоге остались с серебром. Вскоре они переехали в США для работы с известным тренером танцевальных дуэтов Мариной Зуевой, но и этот союз не привёл Женю и Володю к значительному прогрессу. Блестящие прокаты по-прежнему чередовались с обидными ошибками и упущенными возможностями, а на чемпионате Европы в Граце уже опытные фигуристы проиграли Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

В минувшем сезоне сотрудничество с Зуевой пришлось прекратить из-за пандемии коронавируса. Из-за проблем со здоровьем звёздная пара пропустила старт сезона, но на чемпионате России оставила позади себя дерзкую молодёжь и дала своим болельщикам новый повод для больших надежд. Учитывая не лучшую готовность главных соперников из Китая и неопытность молодых российских дуэтов, Тарасова и Морозов реально претендовали на долгожданное золото чемпионата мира, но в итоге повторили олимпийский сценарий.

Менее чем за год до, вероятно, последней Олимпиады в карьере 26-летняя Евгения и 28-летний Владимир столкнулись с серьёзным кризисом, выход из которого увидели в смене тренера.

Тутберидзе уже мало побед её фигуристок. Этери замахнулась на лавры Тарасовой? Знаменитая наставница может кардинально изменить расклад сил в российском фигурном катании.

Тутберидзе бессильна перед главной проблемой Тарасовой и Морозова

К новому сезону Тарасова и Морозов будут готовиться под руководством Максима Транькова и группы Этери Тутберидзе. Траньков уверяет, что детали процесса пока неясны, а инициатива исходила от самих фигуристов. По всей видимости, желание кататься в «Хрустальном» у опытных парников появилось во время подготовки к шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Главная причина громкого перехода, по всей видимости, кроется в намерении стабилизировать прыжки и избавиться от потери оборота на тройном тулупе. Ещё один мотив – ужесточение дисциплины. Сама мысль, что взрослых профессиональных спортсменов нужно заставлять вовремя приходить на тренировки и выполнять достаточный объём работы, звучит странно. Но ведь не исключено, что именно этот нюанс и мешает Жене с Володей выиграть что-то весомее чемпионата Европы.

Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако, пожалуй, главное препятствие на пути титулованной пары к по-настоящему большим победам лежит в плоскости их личных взаимоотношений. Зачастую напряжённость между партнёрами заметна невооружённым глазом и особенно ярко проявляется во время крупных поражений. И вот тут бессильны даже Тутберидзе и её тренерский штаб.

У Этери нет никакого опыта работы с парами, и если юных фигуристов она ещё может избавить от внутренних разногласий, то на взрослых людей её жёсткие методы вряд ли способны повлиять. Наладить отношения между партнёрами – искусство, которым владеет Тамара Москвина, но не Этери Тутберидзе. Именно поэтому Этери при всех своих преимуществах не сможет решить основную проблему Тарасовой и Морозовой.

Переход к Тутберидзе – авантюра чистой воды

Безусловно, флёр непобедимости, обретённый Тутберидзе в последние сезоны, отточенные прыжки её подопечных и, что немаловажно, благосклонность к её ученикам российских арбитров сделали переход в «Хрустальный» привлекательным вариантом для Тарасовой и Морозова. Но объективно это решение выглядит чистой авантюрой и настоящим криком отчаяния. Очевидно, что у Тарасовой и Морозова всё складывается не так, как бы им хотелось, но что и как менять они просто не знают. В этом смысле переход в «Хрустальный» — отчаянная попытка выйти на новый уровень на финальном отрезке карьеры.

Тутберидзе – не волшебница, жёсткий тренер, ставящая во главу угла беспрекословное подчинение и колоссальные нагрузки. К таким условиям даже юные и гибкие фигуристки адаптируются далеко не сразу, не говоря о самостоятельных и привыкших к определённому графику парниках.

С другой стороны, отчаянный шаг – не всегда провальный. По большому счёту, терять Тарасовой и Морозовой абсолютно нечего, а если вера в сверхспособности Тутберидзе придаст им уверенность в своих силах и зарядит мотивацией на сумасшедшую пахоту в олимпийском сезоне, то и результат может порадовать.

Как раз в тот момент, когда от некогда главной надежды России в парном катании уже почти ничего не ждут.