«А ведь был великим фигуристом». Над Плющенко смеются после мастер-класса на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках и в шортах носится по пластиковому льду, развлекая туристов в дорогом отеле на Мальдивах. Удивительно, но это не сцена из второсортной российской комедии, а реальная ситуация из жизни Евгения Плющенко.
При взгляде на мастер-класс Плющенко и его сына на Мальдивах сложно удержаться от смеха.
Ну и как воспринимать чемпиона всерьёз после таких странных акций?
Плющенко отдыхает после тяжёлого сезона на Мальдивах
В последние дни география фигурного катания расширяется самым причудливым образом. Юные российские звёзды в рамках шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» выступили в знойном Ташкенте, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном дал мастер-класс на Мальдивах. На престижный курорт фигурист отправился восстанавливать силы после напряжённого сезона, по ходу которого часто оказывался в центре скандалов.
Казалось, основателю академии имени себя и начинающему тренеру просто необходимо отдохнуть от фигурного катания и перезагрузиться. В конце концов, несмотря на массовый отток спортсменов и тренеров, главная звезда «ангелов» Александра Трусова пока никуда не ушла, а значит, работы предстоит немало. Да и публике, положа руку на сердце, требовалась небольшая передышка от щедрого на острые и скандальные заявления чемпиона.
Однако даже за тысячи километров от своей академии Плющенко нашёл возможность встать на коньки и заодно напомнить о себе на фоне громкого вторжения Этери Тутберидзе в парное катание.
Мастер-класс от ледового вундеркинда и коктейль на пляже
Евгений вместе с сыном провели мастер-класс на пластиковом катке, расположенном прямо на пляже. Пожалуй, более экзотичного места для обучения фигурному катанию и не придумаешь. Обставлено мероприятие, как и любое действо с участием Плющенко, было с помпой.
«Приглашаем вас на мастер-класс по фигурному катанию от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его сына, «ледового вундеркинда» Александра Плющенко! После завершения мастер-класса вас будет ждать коктейль в баре на пляже с самым титулованным фигуристом планеты и его семьёй!» — говорилось в анонсе, опубликованном на странице отеля в «Инстаграме».
Новость о необычном мастер-классе тут же разлетелась по интернету и подняла настроение тысячам болельщиков. Пользователи шутили, что Евгений сам привёз на Мальдивы лёд и коньки, лишь бы не выпадать из новостного поля, а многих позабавило представление Александра Плющенко как «ледового вундеркинда».
Пользователи смеются над Плющенко
Сам факт существования ледового (пусть и пластикового) катка на берегу Индийского океана уже звучит как анекдот, а уж официоз в анонсе, намекающий на грандиозность события, вряд ли может не вызвать улыбку. По ходу первого для Плющенко-тренера большого сезона Евгений нередко подвергался насмешкам со стороны любителей фигурного катания за оправдания неудач своих подопечных, поведение в «кисс энд край» и яркие высказывания. А после мастер-класса на Мальдивах становится понятно, почему многие не воспринимают заслуженного и титулованного спортсмена всерьёз. В соцсетях появляется множество ироничных комментариев:
— Без смеха на это смотреть невозможно.
— Вот это я понимаю – развитие фигурного катания в мире!
— Какая-то дичь, если честно. А ведь был великим фигуристом.
— Отдых отдыхом, а уходить из эфира нельзя. Академия сама себя не пропиарит.
— Стою на асфальте, в лыжи обутый… Ну, дальше вы знаете.
Плющенко будет поднимать фигурное катание на Мальдивах?
Судя по видео в «инстаграме» отеля, мастер-класс большого ажиотажа среди отдыхающих не вызвал. Плющенко в шортах и мокрой от пота рубашке (а на Мальдивах сейчас 30-градусная жара) поражал мастерством несколько десятков русских туристов. После этого всем желающим раздали клюшки и пригласили сыграть в хоккей. Любопытно, что среди туристов-хоккеистов оказался и другой звёздный фигурист – олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе.
Интересно, что подписчики Плющенко остались от увиденного в восторге:
— Звезда и на отдыхе звезда!
— Какой красивый мужчина.
— Я восхищаюсь вами, вы очень талантливые.
— Вы и на Мальдивах лёд нашли!
Конечно, Плющенко имеет право проводить отдых так, как ему угодно. Тем более катание в шортах на пластиковом льду может принести и практическую пользу. Не исключено, что среди состоятельных зрителей мальдивского мастер-класса окажутся те, кто захочет отдать детей в академию Плющенко.
Но ситуация с продвижением фигурного катания на пляжном курорте всё равно отдаёт сюрреализмом. А потому ирония болельщиков вполне объяснима. Кое-кто даже предлагает Евгению остаться на Мальдивах и поднимать местное фигурное катание.
А что? А вдруг?
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