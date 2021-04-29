Чемпион развлекал русских туристов на берегу океана. Катался в шортах на пластиковом льду.

«А ведь был великим фигуристом». Над Плющенко смеются после мастер-класса на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию на коньках и в шортах носится по пластиковому льду, развлекая туристов в дорогом отеле на Мальдивах. Удивительно, но это не сцена из второсортной российской комедии, а реальная ситуация из жизни Евгения Плющенко.

При взгляде на мастер-класс Плющенко и его сына на Мальдивах сложно удержаться от смеха.

Ну и как воспринимать чемпиона всерьёз после таких странных акций?

Плющенко отдыхает после тяжёлого сезона на Мальдивах

В последние дни география фигурного катания расширяется самым причудливым образом. Юные российские звёзды в рамках шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» выступили в знойном Ташкенте, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с сыном дал мастер-класс на Мальдивах. На престижный курорт фигурист отправился восстанавливать силы после напряжённого сезона, по ходу которого часто оказывался в центре скандалов.

Казалось, основателю академии имени себя и начинающему тренеру просто необходимо отдохнуть от фигурного катания и перезагрузиться. В конце концов, несмотря на массовый отток спортсменов и тренеров, главная звезда «ангелов» Александра Трусова пока никуда не ушла, а значит, работы предстоит немало. Да и публике, положа руку на сердце, требовалась небольшая передышка от щедрого на острые и скандальные заявления чемпиона.

Однако даже за тысячи километров от своей академии Плющенко нашёл возможность встать на коньки и заодно напомнить о себе на фоне громкого вторжения Этери Тутберидзе в парное катание.

От Плющенко ушёл известный тренер Волков. И кто теперь согласится работать в «Ангелах»? Оказывается, Евгений не имеет отношения к неудачам фигуристов своей академии. С таким подходом будет трудно привлечь достойных специалистов.

Мастер-класс от ледового вундеркинда и коктейль на пляже

Евгений вместе с сыном провели мастер-класс на пластиковом катке, расположенном прямо на пляже. Пожалуй, более экзотичного места для обучения фигурному катанию и не придумаешь. Обставлено мероприятие, как и любое действо с участием Плющенко, было с помпой.

«Приглашаем вас на мастер-класс по фигурному катанию от двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его сына, «ледового вундеркинда» Александра Плющенко! После завершения мастер-класса вас будет ждать коктейль в баре на пляже с самым титулованным фигуристом планеты и его семьёй!» — говорилось в анонсе, опубликованном на странице отеля в «Инстаграме».

Новость о необычном мастер-классе тут же разлетелась по интернету и подняла настроение тысячам болельщиков. Пользователи шутили, что Евгений сам привёз на Мальдивы лёд и коньки, лишь бы не выпадать из новостного поля, а многих позабавило представление Александра Плющенко как «ледового вундеркинда».

Пользователи смеются над Плющенко

Сам факт существования ледового (пусть и пластикового) катка на берегу Индийского океана уже звучит как анекдот, а уж официоз в анонсе, намекающий на грандиозность события, вряд ли может не вызвать улыбку. По ходу первого для Плющенко-тренера большого сезона Евгений нередко подвергался насмешкам со стороны любителей фигурного катания за оправдания неудач своих подопечных, поведение в «кисс энд край» и яркие высказывания. А после мастер-класса на Мальдивах становится понятно, почему многие не воспринимают заслуженного и титулованного спортсмена всерьёз. В соцсетях появляется множество ироничных комментариев:

— Без смеха на это смотреть невозможно.

— Вот это я понимаю – развитие фигурного катания в мире!

— Какая-то дичь, если честно. А ведь был великим фигуристом.

— Отдых отдыхом, а уходить из эфира нельзя. Академия сама себя не пропиарит.

— Стою на асфальте, в лыжи обутый… Ну, дальше вы знаете.

«Мы никому не проиграли!» Как Плющенко отказывается признавать поражения своих фигуристок Евгений мастерски оправдывает неудачи своих учеников. Но разве для этого нужен тренер?

Плющенко будет поднимать фигурное катание на Мальдивах?

Судя по видео в «инстаграме» отеля, мастер-класс большого ажиотажа среди отдыхающих не вызвал. Плющенко в шортах и мокрой от пота рубашке (а на Мальдивах сейчас 30-градусная жара) поражал мастерством несколько десятков русских туристов. После этого всем желающим раздали клюшки и пригласили сыграть в хоккей. Любопытно, что среди туристов-хоккеистов оказался и другой звёздный фигурист – олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити в парном катании Антон Сихарулидзе.

Интересно, что подписчики Плющенко остались от увиденного в восторге:

— Звезда и на отдыхе звезда!

— Какой красивый мужчина.

— Я восхищаюсь вами, вы очень талантливые.

— Вы и на Мальдивах лёд нашли!

Конечно, Плющенко имеет право проводить отдых так, как ему угодно. Тем более катание в шортах на пластиковом льду может принести и практическую пользу. Не исключено, что среди состоятельных зрителей мальдивского мастер-класса окажутся те, кто захочет отдать детей в академию Плющенко.

Но ситуация с продвижением фигурного катания на пляжном курорте всё равно отдаёт сюрреализмом. А потому ирония болельщиков вполне объяснима. Кое-кто даже предлагает Евгению остаться на Мальдивах и поднимать местное фигурное катание.

А что? А вдруг?