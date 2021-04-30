Расплата за любовь. Как знаменитую фигуристку отлучили от спорта по доносу бойфренда

Каролину Костнер часто называют эталоном женского фигурного катания. Пятикратная чемпионка Европы держалась в мировом топе 14 лет, побеждая более юных и прыгучих фигуристок. А ведь её карьера могла быть ещё длиннее и успешнее, если бы не предательство любимого человека.
Возлюбленный Каролины сначала заставил её солгать допинг-офицерам, а затем оклеветал в полиции. По вине молодого человека Костнер оказалась на полтора года отлучена от спорта и лишилась реальных шансов на большие победы.
Так почему же национальную героиню Италии наказали за… любовь и верность.
Гордость Италии
Каролина — фигуристка из прошлой эпохи. Оттуда, где девушки выступали на высочайшем уровне по 10 лет, а не уходили через два-три взрослых сезона. Эффектная и удивительно артистичная итальянка за долгую карьеру пять раз становилась сильнейшей в Европе, выигрывала чемпионат мира, брала бронзу Олимпиады в Сочи. Но и этот внушительный послужной список мог быть ещё солиднее, ведь Костнер потеряла полтора года из-за несправедливого отстранения от спорта.
Каролина Костнер
Фото: РИА Новости
Каролина Костнер и олимпийский чемпион — 2008 в спортивной ходьбе на дистанции 50 км Алекс Швацер со стороны казались идеальной парой. По влюблённым спортсменам сходила с ума вся Италия. В прессе регулярно публиковались фотографии Каролины и Алекса, а болельщики с нетерпением ждали их свадьбы. Но счастливая сказка обернулась для чемпионки мира пронзительной драмой и предательством близкого человека. Случилось это незадолго до Олимпиады-2012 в Лондоне, когда Швацера уличили в применении допинг.
В Италии борьба против применения запрещённых веществ ведётся чрезвычайно жёстко — за допинг предусмотрена уголовная ответственность. Понимая всю серьёзность своего положения, Швацер не стал отпираться и признал факт употребления эритропоэтина. Алекс получил 3,5 года дисквалификации и предпочёл завязать со спортом. В своём заявлении для общественности он отдельно подчеркнул, что Каролина ни о чём не знала. Но, к сожалению, на этом неприятная история не закончилась.
Донос на возлюбленную
Несмотря на чистосердечное признание, Швацера постоянно вызывали на допросы. Полицейские подозревали, что спортсмен начал употреблять допинг ещё перед победой на Олимпиаде-2008. Алекса вынуждали сотрудничать со следствием, пугая тюрьмой и предлагая сократить срок дисквалификации. Когда перед опытным легкоатлетом замаячила возможность участия в Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро, Алекс не устоял и стал доносить… на свою возлюбленную.
В ходе многочисленных допросов спортсмен рассказал, что Каролина всё-таки знала об употреблении им допинга. В доме возлюбленных стояла барокамера, в которой Алекс дышал чистым кислородом, что запрещено в Италии. Плюс ко всему Костнер, по просьбе Швацера, скрыла от допинг-офицеров, что Алекс был дома в момент их визита.
Теперь ходить на допросы стала Каролина. Фигуристка утверждала, что не догадывалась о делах возлюбленного и вообще старалась не лезть в его профессиональную жизнь. Костнер созналась только в том, что укрыла Алекса от допинг-офицеров. Но она не понимала, для чего это было ему нужно. Следователи требовали для Каролины четырёхлетней дисквалификации — даже большей, чем у Алекса.
«Если бы я знала, что Алекс принимает допинг, то уговорила бы его во всём сознаться. Для блага его же здоровья. То, что меня обвиняют в пособничестве, – просто ужасно. Я никогда не применяла допинг, никогда не помогала в этом Швацеру и ничего не знала об этом, пока не пришёл его положительный тест. Как это вообще возможно, что меня хотят дисквалифицировать на больший срок, чем тех, кто принимал допинг?» – говорила Костнер итальянской прессе.
Дисквалификация ни за что
Болельщики поддержали легендарную фигуристку. Сама Каролина допинг не принимала, Алекса им не кормила, а если и утаивала какую-то информацию, то только из любви и сострадания к возлюбленному. Аргументы в защиту фигуристки хоть и были убедительными, но всё равно привели к дисквалификации — НОК Италии отлучил Костнер от спорта на год и четыре месяца. В один миг она лишилась надежд на создание счастливой семьи и успешную карьеру.
Фото: РИА Новости
28 февраля 2021 года суд Больцано полностью оправдал Алекса Швацера и закрыл его допинговое дело, объяснив это тем, что пробы спортсмена, с высокой долей вероятности, были подменены. Получается, что дисквалификация Каролины была полностью несправедливой и фигуристка пострадала ни за что.
Лучшая в категории «30+»
За время дисквалификации Костнер смогла жить обычной жизнью: путешествовать по Италии, уделять время семье, встречаться с друзьями. Первое время выходить на лёд фигуристке было тяжело — это лишний раз напоминало ей о произошедшем. Но Каролина и не думала бросать спорт. А помог ей вернуться легендарный тренер Алексей Мишин.
«Это были ужасные дни. Конечно, это предательство, но мстить своему молодому человеку я не хочу, просто хочу всё это забыть. Так бывает, люди идут разными путями. Но главное, что я честна перед собой. Это был самый сложный период. Но я нашла спасение на льду, здесь в Петербурге», — говорила Костнер в интервью «Матч ТВ».
За время отсутствия Каролины фигурное катание заметно изменилось. На небосклоне засияли юные и почти безупречные девушки из России. Елизавета Туктамышева, Елена Радионова, Анна Погорилая, Евгения Медведева так и не позволили Костнер добраться до больших побед после возвращения в спорт. Пиком для итальянки после дисквалификации стали две бронзы чемпионата Европы, четвертое место на чемпионате мира и пятое — на Олимпиаде. Но добилась она этого, уже перешагнув отметку в 30 лет, — невероятный результат по нынешним меркам.
После чемпионата мира — 2018 Костнер перестала соревноваться из-за многочисленных травм. Фигуристке уже 34 года, но она до сих пор не оставляет надежд вернуться на лёд.
«Моя большая мечта – быть способной конкурировать, представлять свою страну. Возникнет чёткое ощущение, когда придёт время остановиться. А я этого ещё не почувствовала. Я скучаю по катанию очень сильно», – признавалась Костнер NBC Sports.
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