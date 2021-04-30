Расплата за любовь. Как знаменитую фигуристку отлучили от спорта по доносу бойфренда

Каролину Костнер часто называют эталоном женского фигурного катания. Пятикратная чемпионка Европы держалась в мировом топе 14 лет, побеждая более юных и прыгучих фигуристок. А ведь её карьера могла быть ещё длиннее и успешнее, если бы не предательство любимого человека.

Возлюбленный Каролины сначала заставил её солгать допинг-офицерам, а затем оклеветал в полиции. По вине молодого человека Костнер оказалась на полтора года отлучена от спорта и лишилась реальных шансов на большие победы.



Так почему же национальную героиню Италии наказали за… любовь и верность.

Каролина Костнер. Оставить свой след… О подготовке к новому сезону, секретах успеха и мечтах — в интервью действующей чемпионки мира по фигурному катанию Каролины Костнер.

Гордость Италии

Каролина — фигуристка из прошлой эпохи. Оттуда, где девушки выступали на высочайшем уровне по 10 лет, а не уходили через два-три взрослых сезона. Эффектная и удивительно артистичная итальянка за долгую карьеру пять раз становилась сильнейшей в Европе, выигрывала чемпионат мира, брала бронзу Олимпиады в Сочи. Но и этот внушительный послужной список мог быть ещё солиднее, ведь Костнер потеряла полтора года из-за несправедливого отстранения от спорта.

Каролина Костнер Фото: РИА Новости

Каролина Костнер и олимпийский чемпион — 2008 в спортивной ходьбе на дистанции 50 км Алекс Швацер со стороны казались идеальной парой. По влюблённым спортсменам сходила с ума вся Италия. В прессе регулярно публиковались фотографии Каролины и Алекса, а болельщики с нетерпением ждали их свадьбы. Но счастливая сказка обернулась для чемпионки мира пронзительной драмой и предательством близкого человека. Случилось это незадолго до Олимпиады-2012 в Лондоне, когда Швацера уличили в применении допинг.



В Италии борьба против применения запрещённых веществ ведётся чрезвычайно жёстко — за допинг предусмотрена уголовная ответственность. Понимая всю серьёзность своего положения, Швацер не стал отпираться и признал факт употребления эритропоэтина. Алекс получил 3,5 года дисквалификации и предпочёл завязать со спортом. В своём заявлении для общественности он отдельно подчеркнул, что Каролина ни о чём не знала. Но, к сожалению, на этом неприятная история не закончилась.

Костнер: в детстве мечтала получить 6,0 Об источниках вдохновения, новых вызовах и олимпийских ожиданиях – в интервью с чемпионкой мира по фигурному катанию Каролиной Костнер.

Донос на возлюбленную

Несмотря на чистосердечное признание, Швацера постоянно вызывали на допросы. Полицейские подозревали, что спортсмен начал употреблять допинг ещё перед победой на Олимпиаде-2008. Алекса вынуждали сотрудничать со следствием, пугая тюрьмой и предлагая сократить срок дисквалификации. Когда перед опытным легкоатлетом замаячила возможность участия в Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро, Алекс не устоял и стал доносить… на свою возлюбленную.



В ходе многочисленных допросов спортсмен рассказал, что Каролина всё-таки знала об употреблении им допинга. В доме возлюбленных стояла барокамера, в которой Алекс дышал чистым кислородом, что запрещено в Италии. Плюс ко всему Костнер, по просьбе Швацера, скрыла от допинг-офицеров, что Алекс был дома в момент их визита.



Теперь ходить на допросы стала Каролина. Фигуристка утверждала, что не догадывалась о делах возлюбленного и вообще старалась не лезть в его профессиональную жизнь. Костнер созналась только в том, что укрыла Алекса от допинг-офицеров. Но она не понимала, для чего это было ему нужно. Следователи требовали для Каролины четырёхлетней дисквалификации — даже большей, чем у Алекса.



«Если бы я знала, что Алекс принимает допинг, то уговорила бы его во всём сознаться. Для блага его же здоровья. То, что меня обвиняют в пособничестве, – просто ужасно. Я никогда не применяла допинг, никогда не помогала в этом Швацеру и ничего не знала об этом, пока не пришёл его положительный тест. Как это вообще возможно, что меня хотят дисквалифицировать на больший срок, чем тех, кто принимал допинг?» – говорила Костнер итальянской прессе.

Плата за безграмотность. Как известную российскую фигуристку отлучили от спорта на 10 лет В жизни Марии Сотсковой продолжается чёрная полоса. Недавно девушка осталась без мужа, а теперь лишилась и любимого дела.

Дисквалификация ни за что

Болельщики поддержали легендарную фигуристку. Сама Каролина допинг не принимала, Алекса им не кормила, а если и утаивала какую-то информацию, то только из любви и сострадания к возлюбленному. Аргументы в защиту фигуристки хоть и были убедительными, но всё равно привели к дисквалификации — НОК Италии отлучил Костнер от спорта на год и четыре месяца. В один миг она лишилась надежд на создание счастливой семьи и успешную карьеру.

Фото: РИА Новости

28 февраля 2021 года суд Больцано полностью оправдал Алекса Швацера и закрыл его допинговое дело, объяснив это тем, что пробы спортсмена, с высокой долей вероятности, были подменены. Получается, что дисквалификация Каролины была полностью несправедливой и фигуристка пострадала ни за что.

Только одна королева. Костнер просто обязана победить Загитову. Так надо Тут не про Медведеву. И не про Загитову. Тут про подставленную бойфрендом и отработавшую в тюрьме девушку, больше всех достойную золота ЧМ.

Лучшая в категории «30+»

За время дисквалификации Костнер смогла жить обычной жизнью: путешествовать по Италии, уделять время семье, встречаться с друзьями. Первое время выходить на лёд фигуристке было тяжело — это лишний раз напоминало ей о произошедшем. Но Каролина и не думала бросать спорт. А помог ей вернуться легендарный тренер Алексей Мишин.



«Это были ужасные дни. Конечно, это предательство, но мстить своему молодому человеку я не хочу, просто хочу всё это забыть. Так бывает, люди идут разными путями. Но главное, что я честна перед собой. Это был самый сложный период. Но я нашла спасение на льду, здесь в Петербурге», — говорила Костнер в интервью «Матч ТВ».

За время отсутствия Каролины фигурное катание заметно изменилось. На небосклоне засияли юные и почти безупречные девушки из России. Елизавета Туктамышева, Елена Радионова, Анна Погорилая, Евгения Медведева так и не позволили Костнер добраться до больших побед после возвращения в спорт. Пиком для итальянки после дисквалификации стали две бронзы чемпионата Европы, четвертое место на чемпионате мира и пятое — на Олимпиаде. Но добилась она этого, уже перешагнув отметку в 30 лет, — невероятный результат по нынешним меркам.



После чемпионата мира — 2018 Костнер перестала соревноваться из-за многочисленных травм. Фигуристке уже 34 года, но она до сих пор не оставляет надежд вернуться на лёд.



«Моя большая мечта – быть способной конкурировать, представлять свою страну. Возникнет чёткое ощущение, когда придёт время остановиться. А я этого ещё не почувствовала. Я скучаю по катанию очень сильно», – признавалась Костнер NBC Sports.