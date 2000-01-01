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Тренерский проект Плющенко разваливается на глазах
Тренерский проект Плющенко разваливается на глазах
Академия «Ангелы Плющенко» продолжает терять звёзд.
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Александра Трусова вернулась от Плющенко к Этери Тутберидзе. За сезон под началом Евгения Саша завоевала бронзу чемпионатов мира и России.
Александра Трусова вернулась от Плющенко к Этери Тутберидзе. За сезон под началом Евгения Саша завоевала бронзу чемпионатов мира и России.
Ещё раньше из академии Плющенко в «Хрустальный» вернулась чемпионка Европы Алёна Косторная. В «ангелах» фигуристка заметно сдала и не попала на чемпионат мира.
Ещё раньше из академии Плющенко в «Хрустальный» вернулась чемпионка Европы Алёна Косторная. В «ангелах» фигуристка заметно сдала и не попала на чемпионат мира.
Теряет академия Плющенко и тренерские кадры. После трёх лет работы проект покинул Александр Волков, а также его супруга Мартин Дажэне.
Теряет академия Плющенко и тренерские кадры. После трёх лет работы проект покинул Александр Волков, а также его супруга Мартин Дажэне.
Менее сезона в «Ангелах Плющенко» продержалась Станислава Константинова. Участница чемпионатов мира и Европы не смогла реанимировать карьеру.
Менее сезона в «Ангелах Плющенко» продержалась Станислава Константинова. Участница чемпионатов мира и Европы не смогла реанимировать карьеру.
В минувшем сезоне из академии Плющенко ушла и представительница Азербайджана Екатерина Рябова. Девушку не устроили изменившиеся условия для тренировок.
В минувшем сезоне из академии Плющенко ушла и представительница Азербайджана Екатерина Рябова. Девушку не устроили изменившиеся условия для тренировок.
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в начале сезона активно тренировала в академии Плющенко, однако в марте 2021 года объявила о решении взять паузу в работе.
Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в начале сезона активно тренировала в академии Плющенко, однако в марте 2021 года объявила о решении взять паузу в работе.
Тренерский проект Плющенко разваливается на глазах
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