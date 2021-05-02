Тутберидзе цинично разрушила тренерскую репутацию Плющенко. Отомстила конкуренту?

Агрессивное вторжение тренера Евгения Плющенко в фигурное катание грозило крахом империи Этери Тутберидзе. Чемпион забрал у коллеги двух топ-фигуристов, не скупился на широкие жесты и провокационные заявления. Но последней смеялась Тутберидзе. Этери с лёгкостью восполнила потери Александры Трусовой и Алёны Косторной, а затем обернула ситуацию в свою пользу, милосердно вернув «беглянок».



И заодно цинично разрушила тренерскую репутацию Плющенко. Оправиться от такого удара Евгению будет ой как непросто.

Тутберидзе выстояла под агрессивным натиском Плющенко

Перед прошлым сезоном Этери Тутберидзе столкнулась, пожалуй, с самым мощным вызовом за всю тренерскую карьеру. Забрав у лучшего тренера мира Александру Трусову и Алёну Косторную, Евгений Плющенко развязал громкое противостояние школ. Решение сразу двух топовых фигуристок покинуть «Хрустальный» намекало на проблемы в группе Тутберидзе и сулило конец её гегемонии.

Плющенко же грозился устроить революцию в фигурном катании и не жалел для этого средств. Двукратный олимпийский чемпион готов был приглашать лучших специалистов и хореографов, обеспечивать подопечных спонсорскими контрактами и комфортными условиями, а уж о нехватке льда Косторная и Трусова вовсе могли забыть. Но на деле горячее противостояние осталось в ярких вывесках начала сезона.



На главных турнирах неизменно побеждала Анна Щербакова – единственная фигуристка из звёздного трио, сохранившая верность Этери. Трусова, как ни пыталась, так ни разу и не обыграла свою главную соперницу, а Косторная и вовсе выглядела бледной тенью самой себя и осталась без чемпионата мира. Полностью превосходили учениц Плющенко и юниорки из группы Тутберидзе, а шествие Камилы Валиевой, Дарьи Усачёвой и Майи Хромых по взрослым соревнованиям не оставляло сомнений: причинить урон империи Тутберидзе не получилось. Академии Плющенко напротив катастрофически не хватало побед и позитивных новостей, но главный удар по репутации начинающего тренера нанесла сама Тутберидзе.



Для этого ей было достаточно согласиться на возвращение Косторной и Трусовой.

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Плющенко больше ничем не мог помочь Трусовой

В начале сезона перспективы Плющенко-тренера выглядели многообещающе. Трусова произвела настоящий фурор на открытых прокатах, показав не только отличные квады, но и прогресс в интерпретации. А Косторная даже без тройного акселя восхищала поразительным скольжением и огоньком в глазах. Плющенко выглядел полноценным конкурентом Тутберидзе. Но со временем его работа стала вызывать всё больше вопросов.

Фото: РИА Новости

Под руководством Евгения Косторная выдала абсолютно провальный сезон. Фигуристка регрессировала практически во всём: на прыжках начали проскакивать недокруты, а катание потеряло былой шарм. Последней каплей для Косторной стал провал в финале Кубке России, где она заняла шестое место и упустила путёвку на чемпионат мира. «После сегодняшнего завтра уже нет», — говорила фигуристка в слезах после поражения. А через несколько дней сбежала с покаянием к Тутберидзе.

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У Трусовой ситуация была не такой драматичной, но вряд ли это хоть как-то может утешить Русскую ракету. Саша как была, так и осталась вечно бронзовой. При Плющенко Трусова выдала худшие прокаты во взрослой карьере и упустила реальный шанс на золото чемпионата мира из-за проблем с психологией. Нестабильность преследовала Трусову и раньше, но Плющенко в отличие от Тутберидзе выглядел лишь сторонним наблюдателем и, казалось, понятия не имел, как исправлять положение. Видимо, эта растерянность наставника и повлияла на решение Трусовой и её родителей, ведь они просто не могли позволить себе рисковать перед главным сезоном в карьере.

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тренерская репутация Плющенко разрушена

Уход Косторной и Трусовой всего через сезон совместной работы – огромный удар по репутации и перспективам тренера Плющенко. Евгений научился делать хорошую мину при плохой игре, но вычеркнуть эти эпизоды из биографии не сможет никакой пиар. С трудом верится, что в ближайшее время хоть один амбициозный фигурист рискнёт перейти в академию.

И ладно бы Саша и Алёна просто разочаровались в тренерских способностях Плющенко и ушли к кому-то третьему. Так ведь они перешагнули через гордость и личные амбиции, чтобы вновь оказаться в группе Тутберидзе. Другими словами, для них это единственный способ быть на вершине и побеждать. А то, что Этери, и так имея полную обойму супердевочек, согласилась принять их обратно выглядит не иначе как месть конкуренту. В другой ситуации она вряд ли бы пошла на такой шаг, но тут Тутберидзе цинично разрушила тренерскую репутацию Плющенко. Восполнять урон Евгению придётся годами.



«Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, когда он захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого нужно время», — сказала Татьяна Тарасова «Чемпионату».

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Ставить крест на тренерской карьере Плющенко ещё рано. В академии продолжают тренироваться юные Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника и Алёна Жилины. Ожидается и пополнение. Если Евгений не забросит школу после первой крупной неудачи и признает свои ошибки, то успех ещё возможен, но попытка молниеносного вторжения с треском провалилась.



Тутберидзе не только выстояла под агрессивным натиском конкурента, но и, называя вещи своими именами, отомстила Плющенко. Для доминирования ей вовсе не требовалось возвращать Трусову и Косторную. Сделано это было ради разрушения репутации Плющенко и назидания будущим поколениям: уход от Тутберидзе равнозначен краху.