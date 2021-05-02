Вместо благодарности. Почему Тутберидзе нечестно обошлась с Щербаковой, вернув Трусову

1 мая – красный день календаря теперь и в фигурном катании. Александра Трусова вернулась к Этери Тутберидзе под безудержное ликование масс. Лучший тренер мира вновь предстала милосердной и всепрощающей, талантливая девочка вернулась на путь истинный, а вселенское зло повержено.

Но достаточно вспомнить об Анне Щербаковой, как картина перестаёт выглядеть столь радужно. Девочка не щадила себя и в одиночку билась за тренера, когда её коллеги-соперницы сделали ручкой в поисках лучшей жизни. А Тутберидзе в ответ на преданность как ни в чём не бывало приняла перебежчиц обратно. И это вместо благодарности?

Разве это честно по отношению к Щербаковой?

Репутация тренера Плющенко разрушена. Тутберидзе отомстила конкуренту? Евгений мог положить конец доминированию «Хрустального», но провалился. А Этери обернула ситуацию в свою пользу.

Щербакова разделила участь Загитовой

За прошлый сезон Анна Щербакова стала главной фигуристкой страны. Болельщики готовы были носить её на руках за одно то, что сохранила верность Этери Георгиевне в трудный для тренера момент. Трусова и Косторная решили искать счастья на стороне, а Камилу Валиевой взрослой считала только родная федерация. В этой ситуации продлить доминирование фигуристок «Хрустального» на международном уровне могла только Аня. Естественно, и отношение к ней тренерского штаба было соответственным.

Роль лидера в «Хрустальном» влечёт за собой куда больше обязанностей, чем даёт прав. После Олимпиады в этом в полной мере убедилась Алина Загитова. Фигуристку, страдавшую от изменений в организме и проблем с мотивацией, чуть ли не всем миром уговаривали потерпеть ещё сезон. К счастью, мучилась Алина не зря, и наградой за покорность стало золото чемпионата мира. Всего через несколько месяцев Загитова снова захотела уйти, и на этот раз держать её не стали. Почему? Да потому что весь пьедестал занимали юные фигуристки Тутберидзе, а значит, ценность конкретной фигуристки Загитовой для неё снизилась. Это, кстати, вызвало массу критики в адрес Этери со стороны фанатов Алины.

Щербакова не подвела Тутберидзе в сложный момент

Наличие у Тутберидзе целой россыпи талантливых и вышколенных фигуристок в каждом возрасте должно было гарантировать, что ситуация с Загитовой не повторится. Но размеренный ход вещей нарушили амбиции начинающего тренера Плющенко. Потеряв Трусову и Косторную, Тутберидзе вновь осталась с единственной взрослой фигуристкой, которую любой ценой надо было привести на вершину. И досталась эта тяжёлая доля Анне Щербаковой – самой скромной и малозаметной девушке из знаменитого трио Трусова – Щербакова – Косторная.

Где родился, там и пригодился. Почему Трусова способна побеждать только у Тутберидзе Переход к Плющенко не оправдал ожидания Русской ракеты. Теперь Саша снова будет работать с тренером, который умеет добывать большие титулы.

В отличие от Загитовой, Щербакова к тому моменту не выиграла ни одного крупного международного турнира, так что с мотивацией у неё был полный порядок. А вот физическое состояние подводило. В ноябре фигуристка перенесла пневмонию, последствия которой преследовали её до конца сезона. На чемпионате России Щербаковой давали нашатырь перед выходом на старт, а её внешний вид после проката наводил страх. Ходили слухи, будто спортсменка каталась с температурой 38, но в любом случае от оптимального состояния Аня явно была очень далека.

Полностью восстановиться не удалось и к чемпионату мира, но снова проявился несгибаемый характер, плюс очень вовремя случились ошибки соперниц. Щербакова, как и Загитова за два года до неё, помогла Тутберидзе сохранить репутацию и статус, продлить доминирование, рискуя при этом здоровьем. И точно так же королеве этого сезона в следующем была уготована участь одной из четырёх претенденток. Разница лишь в том, что Загитовой нечем было бороться с Трусовой, Косторной и Щербаковой, в то время как арсенал Анны позволяет ей обыгрывать если не Валиеву, то Майю Хромых и Дарью Усачёву уж точно.

Но возвращение к Тутберидзе Трусовой и Косторной значительно усугубляет положение Щербаковой.

Фото: РИА Новости

Трусова и Косторная отдохнули от методов Тутберидзе

Теоретически Косторная и особенно Трусова могли составить конкуренцию ученицам «Хрустального» и с другими тренерами, но опыт работы с Плющенко показал, что шансов на это немного. Сейчас же специалисты и болельщики уверены, что Саша и Алёна вернулись в гонку за участие в Олимпиаде и даже выглядят в ней предпочтительнее некоторых других фигуристок Тутберидзе. Таким образом, вместо трёх прямых конкуренток (что и так очень много в психологическом плане), Ане придётся делить лёд с пятью фигуристками, каждая из которых горит желанием занять её место в Пекине.

А самое грустное, что мантра о равных шансах в группе Тутберидзе в этот раз точно неактуальна. В прошлом сезоне и Аня, и Саша с Алёной активно росли. Но если Косторная пропускала турнир за турниром и не форсировала восстановление тройного акселя, а Саша была окружена идеальными условиями и ночевала в президентском люксе после победы, то Щербакова работала на износ, чтобы оправдать высокое звание ученицы Тутберидзе.

И если в ментальном плане ещё есть нюансы, то в физическом годовая передышка от нагрузок и требований Тутберидзе очевидно даст Трусовой и Косторной огромное преимущество на олимпийский сезон. Тем более что эта передышка попала на период взросления и резких изменений в организме.

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Была примой, стала одной из шести

Никто не заставляет Этери добровольно рисковать и ставить всё исключительно на Щербакову. Но ведь у неё и без Трусовой с Косторной было и есть кому подхватить знамя, если Аня вдруг повторит негативный опыт Загитовой и дрогнет после изматывающего сезона. А проявив великодушие к ушедшим от неё фигуристкам, Тутберидзе одновременно обошлась нечестно и даже жестоко с Щербаковой. С той, которая осталась рядом и подтвердила верность яркими победами через боль и преодоления.

Если в прошлом сезоне победа Ани одинаково сильно нужна была как ей самой, так и Тутберидзе, то теперь заинтересованность тренера в её триумфе на Олимпиаде можно делить на шесть. Когда-то похожей смены приоритетов не выдержала Евгения Медведева, а ведь у неё была лишь одна соперница из числа одногруппниц, а не пять.

И вряд ли у кого-то язык повернётся критиковать Аню, если она не станет мириться с таким отношением тренера, ведь верность Этери может стоить Щербаковой олимпийского золота или даже попадания на Олимпиаду.