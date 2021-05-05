Бывший тренер группы Тутберидзе стал персоной нон грата. Всё из-за работы у Плющенко?

Розанову приписывали чуть ли не все заслуги «Хрустального», а теперь его карьера под угрозой. Сергею остаётся только ехать за границу?

Уход от Тутберидзе способен разрушить карьеру не только фигуристки, но и тренера.

Ещё год назад Сергеем Розановым восхищались и приписывали ему чуть ли не все заслуги Этери Георгиевны. Специалист работал с лучшими одиночницами планеты и рвался к мировой славе. Теперь же карьера Сергея висит на волоске. Переход из «Хрустального» к Плющенко разрушил репутацию и карьеру Розанова, и теперь его не хотят брать даже в ЦСКА.

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«Непризнанный гений»

Во время массовых уходов из группы Тутберидзе прошлым летом потеря Сергея Розанова казалась самой болезненной. Молодого специалиста называли одним из важнейших звеньев в системе Этери Георгиевны. Сергей занимался юниорами и оставался за главного, когда тренерский штаб сопровождал звёздных фигуристок на крупных турнирах. Он ставил ультра-си Трусовой, Косторной и воспитывал талантливейшее поколение юниоров. Но амбициозный специалист всегда оставался в тени и никогда не выводил своих учениц на крупные старты. Плющенко намекал, что это и стало одной из причин его перехода в «Ангелы».

«Серёжа Розанов в моей академии будет полноценным тренером. Его никто не будет задвигать на какие-то задворки, он будет выходить на соревнованиях, будет вести свою группу вместе со мной», — говорил Плющенко в интервью Sport24.

Переход Сергея вызвал в сети огромный ажиотаж. Болельщики называли специалиста непризнанным гением и приписывали ему чуть ли не все заслуги тренерского штаба Тутберидзе. Некоторые вообще предполагали, что именно Розанов начал прыжковую революцию в женском катании, а Этери Георгиевна коварно присвоила его заслуги себе. Многие были уверены, что потеря талантливого тренера развалит «Хрустальный» на кусочки. Но время всех рассудило.

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От Розанова разбежались лучшие ученики

Вместе с Сергеем в «Ангелы Плющенко» пришла значительная группа талантов, среди которых были Александра Трусова, сёстры Жилины и Алёна Косторная. По слухам, за молодым специалистом собирались идти и суперюниоры Валиева, Усачёва, Самсонов и Петросян. У Розанова было всё, чтобы стать тренером с мировым именем. Но что-то пошло не так уже в самом начале.

После перехода Трусова благодарила Розанова за честную работу и называла надёжным другом. Сергей помог подготовиться Саше к новому сезону и поставил ей две новые программы. Но уже на открытых прокатах за бортиком фигуристку сопровождали совсем другие люди. Розанов перестал появляться рядом с Трусовой, а затем распад тандема подтвердил Плющенко.

Недолговечным получился и союз Сергея с сёстрами Жилиными. Специалист сопровождал Веронику всего лишь на двух стартах – открытом первенстве Москвы и этапе Кубка России в Казани, где фигуристка заняла вторые места. А вот Алёну Розанов и вовсе не успел вывести ни на один турнир. И уже в декабре юные спортсменки тренировались в группе у своей матери Людмилы Алфёровой.

Главной звездой группы Розанова была Алёна Косторная, которая продержалась у специалиста с июля по март. Однако переход к молодому тренеру чуть не сломал чемпионке Европы карьеру. Под руководством Сергея Алёна не смогла восстановить тройной аксель, сильно регрессировала и превратилась в среднюю по российским меркам фигуристку. Косторная пропустила большую часть соревнований, перестала побеждать и не отобралась на чемпионат мира. Последние соревнования фигуристки в «Ангелах Плющенко» запомнились слезами Алёны. «После сегодняшнего завтра уже нет», – рыдая говорила Косторная, а спустя несколько дней сбежала обратно к Тутберидзе.

Не добился успехов Розанов и с одиночниками Леонидом Свириденко и Владимиром Литвинцевым, представляющим Азербайджан. Сезон для тренера прошёл без весомых достижений.

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Розанов теперь персона нон грата?

Теории о том, что Розанов был главной движущей силой «Хрустального», разлетелись в пух и прах. Ученики Тутберидзе и без помощи Сергея сохранили высочайший уровень и продолжили успешно изучать сложнейшие прыжки. Розанов же не смог привести к прогрессу никого из звёзд своей группы. Менее чем за сезон от него разбежались лучшие ученики. Молодой специалист только ухудшил репутацию «Ангелов Плющенко», и, кажется, его дни в академии сочтены.

То ли из-за неподходящих условий работы, то ли из-за собственных неудач Розанов уже пытался уйти из школы Евгения в ЦСКА. Правда, там амбициозного специалиста никто не ждал. Репутация Сергея оказалась настолько испорченной, что старший тренер школы Елена Буянова ответила ему категорическим отказом.

«Да, не взяла. Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», – призналась Буянова Р-Спорт.

Очевидно, что в лучших школах России Сергей стал персоной нон грата. Уход от Тутберидзе сломал Розанову карьеру и оставил буквально ни с чем. Теперь специалисту стоит надеяться на сохранение должности в «Ангелах Плющенко» или переезжать за границу. В середине мая Сергей присоединится к тренировочному лагерю Peak Ice Camps, организованному знаменитым французским хореографом Бенуа Ришо. Для Розанова это отличный шанс проявить себя за рубежом и начать свой путь с чистого листа. Кажется, отъезд за границу и плодотворная работа с иностранцами – это сейчас единственный шанс для Сергея восстановить репутацию на родине.