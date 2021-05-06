«Пытаюсь перебороть страх». Туктамышева вновь бросает вызов ученицам Тутберидзе

Лиза покоряет самый сложный прыжок в фигурном катании в 24 года! Лишь четыре девушки в мире крутят четверной лутц. Туктамышева станет пятой?

Лиза Туктамышева продолжает раздвигать границы возможного!

Фигуристка в свои 24 года замахнулась на самый сложный четверной прыжок и готова ворваться с ним в историю. Лиза единственная способна составить конкуренцию ученицам Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине и не только. Причём хочет побеждать соперниц их же оружием.

«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.

Новая сенсация от Туктамышевой

С переходом во взрослые Трусовой, Щербаковой и Косторной Туктамышеву всё чаще начали отправлять на пенсию. Казалось, при такой конкуренции внутри сборной Лизе, выигравшей свой чемпионат мира в далёком уже 2015 году, ловить в спорте нечего.

Но она и не думала сдаваться. В свои 24 года фигуристка куда сильнее себя же 15-летней.

Туктамышева стабилизировала тройной аксель, усложнила каскады, усовершенствовала вращения и выучила четверной тулуп. И с этими навыками не просто навязала борьбу воспитанницам группы Тутберидзе, а обыграла почти всех! В эпоху доминирования юных девочек, владеющих четверными прыжками, Лиза одержала победу на московском этапе Гран-при и выиграла серебро чемпионата мира!

Однако этого мало! Лиза вновь бросает вызов ученицам Этери Георгиевны: она продолжает ставить сумасшедшие цели и покоряет самый сложный прыжок в фигурном катании – четверной лутц.

Туктамышева мечтала освоить минимум три квада. Лиза уже справилась с тулупом, заходила на сальхов, а лутц называла далёким будущим. Казалось, перед олимпийским сезоном фигуристка не будет рисковать и постарается стабилизировать то, что у неё уже есть. Но Лиза не была бы Лизой, если бы не попробовала сотворить очередную сенсацию. На одной из тренировок Туктамышева решила осуществить свою мечту и со страховкой зашла на четверной лутц. Попытка получилась неидеальной, с выездом в тройку. Но то, что Лиза покусилась на исполнение самого сложного четверного прыжка, не может не восхищать.

«Я подумала, что получится очень круто, если я сделаю четверной лутц. Это будет несоизмеримая победа над собой, если я выучу этот прыжок, переборю себя. Решила попробовать, и на удочке это оказалось не так страшно и сложно.

Пытаюсь сейчас перебороть свой страх и сделать четверной лутц уже без удочки. Уже перекручиваю, идёт процесс над этим прыжком. Как только сделаю, это появится в соцсетях. Я работаю над этим», — говорила Лиза в интервью Спорт-Экспрессу.

«Это будет победа над собой, пытаюсь перебороть страх». Туктамышева — о четверном лутце

Туктамышева борется против учениц Тутберидзе их же оружием

Туктамышева рвётся в историю. Четверной лутц среди девушек в принципе исполняют единицы. Пока что этот элемент покорялся только Александре Трусовой, Анне Щербаковой, Веронике Жилиной и американке Алисе Лью. Все эти девочки освоили квад-лутц в юниорские годы, и только Лиза раздвигает границы возможного в 24. На такие достижения не способны даже в «Хрустальном»!

Конечно, исполнение ультра-си со страховкой – это лишь половина успеха. На то, чтобы приземлить суперпрыжок самостоятельно, могут уйти месяцы. Но Туктамышева ещё ни разу не позволяла в себе усомниться. Каждый вызов, брошенный Лизой самой себе, заканчивался её же безоговорочным триумфом. Так что как минимум на тренировке фигуристке уж точно по силам продемонстрировать четверной лутц. А вот сможет ли Лиза удивить на соревнованиях – большой вопрос.

У Туктамышевой уже есть в арсенале один четверной – тулуп, но за границы тренировок он пока так и не пробирался. Единственная попытка исполнения суперэлемента на соревнованиях закончилась полным провалом. На чемпионате России-2020 Лиза прыгнула четверной тулуп с недокрутом и падением, а затем совершила множество ошибок на других элементах. Фигуристке необходимо выйти на самый пик формы, чтобы осилить хотя бы один четверной, и при этом не потерять всё остальное. Возможно, показать свой максимум Туктамышева сможет как раз в олимпийском сезоне, в котором нужно вытаскивать из рукавов сразу все свои козыри. Для Лизы это будет уже третья битва за Олимпиаду, так что в сезон девушка готовится войти во всеоружии.

«Не паникуйте, не бросайте. Боритесь!» Как Туктамышева спасает настоящее фигурное катание Слёзы Лизы на чемпионате мира войдут в историю. А её достижением восхищаются даже иностранцы.

Сейчас Туктамышева остаётся единственной девушкой, которая бросает вызов ученицам Тутберидзе. На поездку в Пекин претендует минимум шесть фигуристок «Хрустального» и только Лиза способна бороться с ними их же оружием. Попадание на Олимпиаду сделает из Туктамышевой легендарную фигуристку и позволит ей осуществить самую сокровенную мечту.

«Я хочу сделать ещё больше для фигурного катания, для себя, чтоб оставить после себя хороший след и сказать: «Всё. Я сделала всё, что могла, и больше ничего не смогу. Можно завершать», — признавалась Лиза Спорт-Экспрессу.

И пока сама Туктамышева понимает, что может ещё многое.