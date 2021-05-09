Медведева, похоже, больше не нужна Тутберидзе. Сможет ли Женя завершить карьеру достойно?

После возвращения в «Хрустальный» она не участвовала в соревнованиях. А теперь готовится не к Олимпиаде, а к новому шоу. Карьере конец?

Ещё совсем недавно, в сентябре 2020 года поклонники фигурного катания радовались трогательному воссоединению Этери Тутберидзе и Евгении Медведевой. Болельщики с нетерпением ждали первого выхода знаменитого тандема на соревнованиях и надеялись на новые победы. Но чуда не произошло.

После возвращения Евгения может лишь мечтать о выступлении на турнирах. Медведева с головой ушла в шоу и, кажется, теперь не собирается возвращаться в спорт.

Похоже, что это конец карьеры чемпионки мира.

Медведева не помогла Тутберидзе

Возвращение Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе стало одним из самых удивительных и одновременно трогательных моментов сезона. Именитый тренер и титулованная спортсменка, казалось, забыли все обиды и снова стали работать вместе. Болельщики были уверены, что в «Хрустальном» Женя снова вернётся на пик карьеры. После массового побега к Плющенко у Тутберидзе был недостаток взрослых фигуристок, поэтому возвращение было как нельзя кстати.

Казалось, вывести Медведеву на прежний победный уровень было для Этери Георгиевны делом чести. Одним выстрелом она бы показала, что уход из «Хрустального» — это потеря времени, и развеяла бы миф о том, что она не может работать с фигуристками старше 18. Но чуда не произошло. После перехода Женя так ни разу и не выступила на соревнованиях. Первую половину сезона фигуристка боролась с травмами и коронавирусом, а во второй проходила восстановление от них. Но надежда на то, что фигуристка всё-таки вернётся к соревнованиям, не угасала.

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Медведева ничего не обещает

После возвращения в «Хрустальный» и вынужденной приостановки карьеры жизнь Жени стала интереснее и насыщеннее. Фигуристка будто бы старается взять всё, что даёт ей популярность. Медведева снялась в сериале, стала активно посещать телешоу и ковровые дорожки, получила несколько новых рекламных контрактов. С фигурным катанием Женю связывали только ледовые шоу и роль капитана на командном турнире Первого канала. О возвращении на соревнования девушка говорит расплывчато и ничего не обещает.

«Давайте следующий сезон для начала состоится. А там посмотрим», – заявляла фигуристка на московском шоу Тутберидзе.

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Медведева примет участие в шоу Авербуха

Неопределённость Жени сильно пугает болельщиков и подталкивает к мысли о том, что фигуристка и вовсе не собирается возвращаться в спорт. А участие Медведевой в новом шоу Ильи Авербуха, которое пройдёт с 9 июля по 18 сентября, только подкрепляет догадки. Фигуристка сыграет одну из главных ролей в ледовом спектакле «Каренина». Вопреки ожиданиям зрителей, Медведевой достался отнюдь не трагический образ Анны, который она уже воплощала в олимпийском сезоне. Евгения сыграет роль самоотверженной Кити Щербацкой. Её партнёром станет серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде и звезда «Ледникового периода» Александр Энберт, который воплотит образ Константина Левина.

Болельщики очень встревожены тем, что ледовый спектакль пройдёт в самый разгар межсезонья. Пользователи не скрывают своего разочарования и открыто пишут в комментариях, что не хотели бы видеть любимую фигуристку в шоу:

— Ничего не знаю, Женя, жду в новом сезоне!

— Женечку хотелось бы увидеть в спорте, рановато ей ещё в шоу.

— Эх, Женя… Не здесь я тебя хотела видеть…

— Поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Хотелось бы Женю в первую очередь видеть на соревнованиях.

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Медведева Тутберидзе не нужна

С каждым днём надежд на то, что Медведева всё-таки выйдет в новый сезон, становится всё меньше. Даже если Женя примет участие не во всех шоу, трудно представить, как она сможет совместить подготовку к тяжелейшему олимпийскому сезону с работой у Авербуха.

Конкуренция в группе Тутберидзе стала запредельной. Прямо сейчас в «Хрустальном» тренируется шесть главных претенденток на поездку в Пекин, многие из которых владеют элементами ультра-си. Чтобы быть конкурентоспособной и рассчитывать на Олимпиаду, Жене необходимо работать не покладая рук и усложнять программы. Готова ли фигуристка пустить все свои силы на тренировки, зная, что её шансы на Олимпиаду крайне малы? И заинтересована ли Тутберидзе в подготовке Евгении, когда у неё есть более юные, здоровые и способные фигуристки?

Кажется, Этери Георгиевне Медведева сейчас совсем не нужна. Возвращения «беглянок» из академии Плющенко помогли тренеру восстановить репутацию и без помощи Евгении, а развеять миф о способности Этери Георгиевны работать со взрослыми предстоит уже другим фигуристкам. Сейчас тренерский штаб Тутберидзе будет заточен на подготовку шестерых одиночниц, а также пары Тарасова/Морозов к Олимпиаде. Как бы ни хотелось в это верить, но Медведевой, похоже, останется только делать честь Этери Георгиевне в шоу.

В таком случае хочется, чтобы Женя была честной и открытой со своими болельщиками и не дарила им лишней надежды. Может быть, хотя бы она сможет завершить карьеру достойно?