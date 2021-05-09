«Зимние забавы». Как фигуриста, выступавшего перед Сталиным, едва не посадили из-за катка

После Великой отечественной войны Самсон Глязер воспитывал чемпионов. А власти обвиняли его в том, что он подпольно зарабатывал миллионы.

Самсон Глязер сыграл огромную роль в развитии советского фигурного катания. Он выступал перед Сталиным на спортивном параде в честь победы, создал первый в стране искусственный каток и помог сделать первые шаги великим чемпионкам: Ирине Родниной и Людмиле Белоусовой.

Однако власть Глязера не любила и однажды даже пыталась отправить за решётку. Так за что же пытались посадить тренера, без которого у СССР не было бы олимпийских чемпионов?

«Неся свет и счастье»

История Самсона Глязера удивительна. По современным меркам мальчик встал на коньки довольно поздно – в десять лет, но зато уже в девятнадцать открыл собственную школу фигурного катания и стал тренировать. При этом Самсон успевал выступать на различных соревнованиях. До войны в паре с Ларисой Новожиловой он стал чемпионом Москвы; впоследствии они четыре раза выигрывали бронзовые медали чемпионата СССР.

Фото: РИА Новости

Во время Великой Отечественной войны Глязер находился в Рязанском пехотном училище, где, вдохновившись героическими подвигами курсантов, написал книгу «Наше училище». Позже, когда немецкие войска были отброшены от Москвы, Самсон по выходным ездил в столицу, чтобы заниматься с детьми в Парке Горького. Глязер был уверен, что спорт способен избавить человека от горя и болезней, поэтому даже в военное время, рискуя жизнью, нёс людям свет и счастье.

12 августа 1945 года Самсон снова оказался в эпицентре праздника. На Красной площади состоялся Всесоюзный парад физкультурников, посвящённый победе советского народа в Великой отечественной войне. На параде присутствовал и Иосиф Сталин. Под его строгим взглядом на крошечном кусочке искусственного льда, размещённом на прицепе автомобиля, выступали Самсон Глязер и Татьяна Гранаткина. Их номер имел огромный успех у зрителей.

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«И днём, и ночью, и зимой, и летом…»

С тех пор Самсон загорелся идеей создать каток с искусственным льдом, чтобы фигуристы могли тренироваться не только зимой, но и летом. Он разработал план вместе с инженером Самуилом Гимпелевичем, занимавшимся в его группе, и отправился за одобрением к чиновникам. Однако те отвечали категорическим отказом – желание Глязера сделать фигурное катание массовым спортом считали несерьёзным и за глаза посмеивались над полноватым мужчиной с брошюркой «Зимние забавы и искусство бега на коньках с фигурами» в руках.

Но Самсон не сдавался: необычный проект поддержал Московский метрополитен, выделив деньги на стройку. В течение двух лет фигуристы приходили в Дзержинский парк с лопатами, чтобы помочь рабочим, и уже в 1951 году состоялось открытие первого искусственного катка в СССР. Это был прямоугольник 10 на 12 метров, на котором едва ли могло поместиться пять человек, но и это принесло огромную радость Глязеру. Теперь его ученики могли спокойно тренироваться в любое время суток – с семи утра до полуночи катались фигуристы, а ночью на лёд выходили профессиональные хоккеисты клуба ЦСКА, среди которых был и знаменитый Анатолий Тарасов.

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Дал дорогу в спорт Родниной и Белоусовой

Самсон Вольфович был очень талантливым тренером. Среди его воспитанников много тех, чьи имена вошли в историю фигурного катания. Он был первым наставником двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Также среди его учениц была великая Ирина Роднина. Она описывала Глязера как подлинного энтузиаста танцев на льду, давшего ей дорогу в большой спорт. Благодарна тренеру за полученный опыт и Людмила Белоусова:

«Меня встретил добродушный полный человек. «Принимаю всех, приходи с коньками», — весело сказал он. На следующий день я была на льду. Тот же самый человек предложил: «Поезжай за мной по кругу». (Посмотрев, как легко он скользит, я решила: «Это очень просто». Но тут же изменила своё мнение, так как меня сразу же с дуги вынесло на прямую.) Имя этого человека — Самсон Вольфович Глязер. Я начала приходить на его занятия. С ним было интересно…»

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Фигурное катание для всех

Всю жизнь Самсон Глязер посвятил развитию фигурного катания. Он стал инициатором первого театра на льду в стране, он же стал автором десятков пособий о спорте. Тренер верил в то, что никогда не поздно встать на коньки, поэтому открыл кружок для людей старше сорока пяти лет.

«В любом возрасте можно стать на коньки, начать учиться, прочувствовать живительную силу этого спорта вечной юности», — писал Глязер.

Специалиста откровенно раздражала позиция спортивных чиновников, считающих, что заниматься спортом должны только молодые, а обучение пожилых – бессмысленно, поэтому он открыто противостоял им, даже если порой это обходилось ему слишком дорого.

Однажды на Самсона написали донос, обвинив в том, что он – подпольный миллионер. С появлением собственного катка в школе Глязера увеличилось количество учеников: в среднем у него и Ларисы Новожиловой занималось более 400 человек. Это дало почву для слухов, что Глязер даёт частные платные уроки, что в те времена строго запрещалось. В отношении Самсона начали расследование, но за неимением доказательств дело закрыли.

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Глязера едва не посадили из-за катка, без которого у СССР не было бы олимпийских чемпионов. Но это досадное происшествие не заставило Самсона усомниться в себе: будучи человеком неуёмной энергии, он не переставал бороться с правительственными стереотипами и продолжал упорно работать. Даже находясь на смертном одре, Самсон больше всего переживал, что не успел написать книгу о бальных танцах на льду и внедрить их в соревновательную программу. В 1984 году Самсон Глязер умер от тяжёлой болезни, но память о нём сохранилась до сих пор.