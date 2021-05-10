«Это очень оскорбительно». Почему на звёздных российских фигуристов ополчились аборигены

Домнину и Шабалина требовали отстранить от Олимпиады-2010 из-за «воровства культуры». Или это была спланированная провокация?

Расистские скандалы пробирались в спорт ещё задолго до Black Lives Matter. В 2010 году прямо перед Олимпиадой австралийские аборигены ополчились против Оксаны Домниной и Максима Шабалина якобы за воровство культуры. Российских танцоров, претендующих на победу, требовали отстранить от Игр в Ванкувере. Скандалы сопровождали Оксану и Максима вплоть до самого выступления на канадском льду, на котором они завоевали в итоге только бронзу.

Неужели россиян специально хотели выбить из колеи?

«Во мне живёт маленький бесёнок»

После ухода из спорта Татьяны Навки и Романа Костомарова Домнина и Шабалин стали главными звёздами российских танцев на льду. Пара дважды выигрывала чемпионат Европы, становилась чемпионами мира и рвалась к победе на Играх в Ванкувере. Первую половину олимпийского сезона дуэт пропустил из-за тяжёлой травмы колена Шабалина. Поэтому презентовать новые программы, с которыми пара собиралась идти к главной победе в своей жизни, получилось только на чемпионате России. Фигуристы были воодушевлены и с нетерпением ждали момента, когда смогут представить постановки на суд публике. Обязательный танец «Танго Романтика» и произвольный «Двойная жизнь Вероники» привели зрителей в восторг. А вот оригинальный «Танец аборигенов» с неоднозначными костюмами ввёл в недоумение. Кто-то был в восторге от новаторства Оксаны и Максима, а кто-то ужасался. Но танцоры были готовы к противоречивой реакции.

«Рассчитывали, что наш «Танец аборигенов» будет вызывать удивление. В этом сезоне нам хотелось сделать что-то совершенно новое. Выбирали между шотландским и этим танцем. Попробовали и поняли, что нам это очень нравится и подходит. Я себя очень хорошо чувствую, потому что во мне всё-таки живёт маленький бесёнок», — говорила Оксана.

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Фото: РИА Новости

Россиян требовали отстранить от Олимпиады

Танцоры решили исполнить «Танец аборигенов» и на чемпионате Европы. Выступление в Таллине получилось неуверенным, но россияне всё-таки смогли одержать победу. Успех Домниной и Шабалина привлёк к ним внимание коренных австралийских аборигенов, которые обвинили фигуристов в плагиате.

«Это очень оскорбительно. Мы видим очередное воровство культуры аборигенов и ещё один пример её использования злоумышленниками», — заявил тогда председатель совета аборигенов штата Новый Южный Уэльс Сол Бэллер. Австралиец пожаловался послу России в Канберре и написал письмо в МОК с требованием не допускать пару к Олимпиаде.

Автор идеи танца олимпийская чемпионка Наталья Линичук обвинений не испугалась. Заслуженный тренер была только рада вниманию мировой общественности и спокойно разобрала ситуацию.

«В правилах ISU есть перечень тех танцев, которые мы можем использовать. И там есть «Танец аборигенов». Так вот, по одной из теорий австралийские аборигены пришли из южной Азии. И когда мы делали свой оригинальный танец, то отдавали дань эпохе», — парировала Линичук.

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Тренер была уверена, что кто-то специально хочет выбить её спортсменов из колеи. Такого же мнения были и многие болельщики, которые посчитали выпад аборигенов провокацией перед Олимпиадой. Поддержали россиян и за рубежом. Преподаватель Университета Виктория Джеймс Янг заявил Wall Street Journal, что обвинения против россиян беспочвенны.

«Обида аборигенов — это то же самое, если французский булочник выйдет из себя, когда американцы попросят у него круассан на ломаном французском», — заявил профессор.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

«Грамотно спланированная кампания против нас»

Нападки на Оксану и Максима не прекращались вплоть до самой Олимпиады. За несколько дней до выступления в Ванкувере британская певица Шейла Чандра обвинила дуэт в нарушении авторских прав и пригрозила судом.

«В фигурном катании практически никогда раньше эта тема вообще не поднималась. Мы брали любую музыку, резали, компоновали по своему усмотрению, и никогда ни у кого это не вызывало вопросов. Что касается Шейлы Чандры, мне кажется, сейчас просто пошла грамотно спланированная кампания против нас. Домнина и Шабалин — одни из претендентов на золото Олимпиады. И сейчас делается всё, чтобы вывести их из равновесия. Конечно, мы против таких методов», — комментировал ситуацию тренер пары Геннадий Карпоносов в интервью агентству «Весь спорт».

Домнина и Шабалин всеми силами старались сгладить ситуацию. За пару дней до выступления пара встретилась с канадскими аборигенами, которые приняли её достаточно миролюбиво.

«Я очень довольна сегодняшней встречей с аборигенами. Было необыкновенно приятно, и сразу стало спокойно на душе. Мы крайне удачно провели встречу, пообщались и всё выяснили», — подводила итоги встречи Домнина.

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«Мы с аборигенами дружим»

Скандалы практически не вывели из равновесия Оксану и Максима. Фигуристы смогли выступить на Олимпиаде со своим танцем, не меняя движений, костюмов и музыки. После объявления оценок обязательного танца, который россияне выиграли с лучшими баллами в сезоне, дуэт вместе со своими тренерами укрылся одеялами, подаренными канадскими аборигенами.

«Этим жестом мы хотели сказать, чтобы пресса уже перестала раздувать этот скандал. Мы с аборигенами дружим», — отметила Домнина.

Однако победить на Олимпиаде россиянам так и не удалось. В оригинальном и произвольном танце Домнина и Шабалин стали только третьими, что и предрешило их бронзу. Золото выиграли тогда ещё совсем юные канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, а серебро взяли их ровесники из США Мэрил Дэвис и Чарли Уайт.

Североамериканские дуэты привнесли в танцы на льду принципиально новую космическую эпоху. Спорить с их медалями не было никакого смысла.

Домнина и Шабалин выглядели разбитыми из-за своего результата. Но для мира фигурного катания их бронза была сродни победе. Максим залечил тяжёлую травму колена, фигуристы с достоинством вышли из скандала с аборигенами, ну а их оригинальный танец уж точно запомнится навсегда.