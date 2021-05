«И это стоит 300 долларов в час?» Иностранцев возмутила работа тренеров группы Тутберидзе

Команда Тутберидзе работает уже не только в России. В начале майских праздников тренеры из «Хрустального» Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз прилетели в солнечную Мексику, чтобы провести там пятидневный мастер-класс. Казалось бы, иностранцам надо радоваться, что лучший тренерский штаб мира согласился поделиться с зарубежными спортсменами своим опытом. Но один известный американский журналист остался недоволен. А иностранные болельщики откровенно смеются над именитыми российскими тренерами и обвиняют их в корысти.

Слава команды Тутберидзе и победы её учениц не дают покоя?

На команду Тутберидзе снова нападают

«Хрустальному» не привыкать к нападкам зарубежных журналистов. Ведущие популярного американского подкаста в YouTube The Skating Lesson в чём только не обвиняли тренеров из России. Журналисты открыто критиковали работу Даниила Глейхенгауза и советовали Тутберидзе найти новых хореографов. Американцы утверждали, что фигуристки «Хрустального» намеренно принимают блокаторы гормонов, чтобы приостанавливать естественное развитие женского тела. И всё бы ничего, но ведущие подкаста транслируют эти порой беспочвенные обвинения на огромную аудиторию. Количество подписчиков The Skating Lesson в YouTube составляет более 30 тысяч, а в «Инстаграме» и вовсе превышает 70 тысяч. Настолько популярных подкастов по фигурному катанию нет даже в России. Для многих зарубежных болельщиков мнение The Skating Lesson важно и авторитетно.

Казалось, под конец сезона, когда многие тренеры и фигуристы разъехались в отпуска, придираться уже не к чему. Но The Skating Lesson нашли для себя новую мишень — семинары тренеров команды Тутберидзе в Мексике. Мастер-классы Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова были запланированы на срок с 1 по 5 мая.

Мексиканцы любят приглашать к себе звёзд фигурного катания, чтобы развивать этот вид спорта у себя в стране. В прошлом году в Мехико гостила Евгения Медведева. Семинарами двукратной чемпионки мира все остались довольны. Казалось, у профессиональных тренеров всё пройдёт ещё лучше. Но, видимо, от Глейхенгауза и Дудакова ждали не меньше, чем постановки четверных прыжков местным фигуристам. Иначе критику их работы объяснить сложно.

«Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать»

The Skating Lesson разбирали работу российских специалистов вместе с четырёхкратной чемпионкой Мексики Аной Сесилией Канту Феликс, которая присутствовала на семинарах.

Ведущий подкаста Дэйв Лиз пытался выудить у девушки самые скандальные подробности. Журналист сразу же начал с вопроса о тренировках на парковке, где в первые дни семинаров был замечен Глейхенгауз с фигуристами. Ана объяснила, что занятия были перенесены туда, чтобы обеспечить всем достаточное количество пространства в связи с коронавирусом. Но Дэйву такого ответа было недостаточно, и он начал постепенно подливать масло в огонь.

«Твоя сестра сказала мне, что Даниил Глейхенгауз был раздражённым на парковке, а затем позволил Сергею вести занятие, пока сам смотрел в телефон», – сказал Лиз Ане. Мексиканка подтвердила это, а затем поделилась некоторыми подробностями работы Сергея и Даниила на катке.

«Они выгоняли со льда всех, кто не выполнял их требования: «Я сказал тебе три раза держать руки здесь, а ты держишь их в другом месте. Уходи со льда». Не важно, что фигурист действительно старался выполнять указания. Для них это не считается старанием. Много спортсменов было выгнано со льда. Они даже не смотрели на людей, которые начинали плакать», — сказала Ана. При этом девушка подчеркнула, что тренеры обучали фигуристов базовым вещам и выглядели мало заинтересованными.

«Пытаюсь подсчитать в уме, сколько денег они заработают за это»

Слушатели The Skating Lesson возмущены работой Дудакова и Глейхенгауза. Пользователи оставляют в соцсетях подкаста гневные комментарии и откровенно возмущаются увиденным.

— Честно, они даже не делают вид, что стараются, просто приехали за деньгами.

— Мастер-класс по хореографии хип-хопа и махов ногами.

— Пытаюсь посчитать в уме, сколько денег они заработают за это.

— И почему мне так смешно?

— Сколько же денег они заработали…

— Надо быть очень эгоистичным, чтобы полететь в Мексику, в горячую зону коронавируса. А ведь фигурное катание там даже не популярно.

— И это стоит 300 долларов в час? Блин.

Нападать на команду Тутберидзе у иностранных болельщиков уже входит в привычку. А The Skating Lesson только подогревает обстановку, даже когда на это нет особых оснований. Конечно, Дудаков и Глейхенгауз вряд ли рассекречивали в Мексике уникальные методики и организовывали тренировки такого же уровня, как и в «Хрустальном». Но разве юным, совсем неопытным фигуристам это было нужно? За пять дней специалисты могли показать только основу той системы, при которой наши чемпионки достигают наивысших результатов.

Создаётся впечатление, будто The Skating Lesson специально хочет пошатнуть репутацию «Хрустального». Доминирование учениц Тутберидзе явно не даёт американцам покоя. Вот только нелепыми обвинениями все те результаты, которые нарабатываются на катке «Самбо-70» годами, уж точно не разрушить. А если уж иностранцы против того, чтобы перенимать опыт у лучших тренеров мира из России, то нам от этого только лучше.