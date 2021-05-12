Главный конкурент Тутберидзе. Тренер Давыдов может закончить гегемонию «Хрустального»?

Сергей когда-то работал в «Самбо-70», но ушёл. А теперь ставит ученицам четверные и стремится к званию лучшего тренера в женском катании.

В минувшем сезоне главным конкурентом Этери Тутберидзе негласно считали Евгения Плющенко. После громких обвинений со стороны двукратного олимпийского чемпиона и скандальных трансферов Трусовой и Косторной в этом не приходилось сомневаться. Тем не менее на роль основного оппонента Этери претендует совсем другой человек. Сергей Давыдов бросает вызов Тутберидзе в борьбе за звание лучшего тренера в женском одиночном катании. Его ученицы прыгают четверные и ничем не уступают фигуристкам из «Хрустального».

Тем удивительнее, что когда-то Давыдов и Тутберидзе работали в одной школе. Но Сергей ушёл и теперь пытается покорить тренерскую вершину самостоятельно. И, кажется, у него получается. В его группе может произойти историческое событие — исполнение первого пятерного прыжка, а конкуренты всерьёз обеспокоены наличием грозного соперника и пытаются переманить его звёзд. Дрогнула даже Этери. Неужели Давыдов может закончить гегемонию «Хрустального»?

Тутберидзе и Давыдов работали в одной школе

После окончания спортивной карьеры Сергей Давыдов не сомневался, чем хочет заниматься: в тридцать лет он занял место по другую сторону бортика и стал тренировать детей. Первое время он работал в одной школе с Этери Тутберидзе — «Самбо-70». Правда, не в «Хрустальном», а в соседнем отделении «Конёк Чайковской». Там он работал до 2016 года, а затем перешёл в ЦСКА.

В «Самбо-70» Давыдов воспитал талантливую ученицу Анну Тарусину. Девушка подавала большие надежды, которые рухнули после страшной аварии — во время поездки на юниорский этап Гран-при во Франции автобус фигуристки врезался в столб. Травмы спортсменки были столь серьёзны, что шансов на возвращение в большой спорт у неё практически не было.

«Ребёнок был весь порезанный, нужно было просто вернуться домой и продолжить жить дальше. Слава богу, что все остались живы, там горная дорога была, могли улететь и всё, хорошо, что в столб врезались», — вспоминал Давыдов.

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Тарусина долго восстанавливалась, но, когда ей всё же удалось вернуть все тройные прыжки, было поздно. На арену вышло новое поколение фигуристок в лице Трусовой, Щербаковой и Косторной. Конечно, тренер не терял надежды и даже говорил, что Анна собирается учить четверной тулуп и тройной аксель, но, видимо, в планы самой спортсменки это не входило. Не сумев справиться с психологическим давлением, Тарусина объявила о завершении карьеры.

Было заметно, что Сергей тяжело переживал уход любимой ученицы. Тем не менее этот случай придал ему сил, и Давыдов стал работать с ещё большей энергией. В итоге он воспитал ещё несколько талантливых спортсменок, чтобы наконец бросить вызов Тутберидзе.

В группе Давыдова готовят премьеру пятерного

При этом специалист понимает, что без элементов ультра-си одолеть лучшего тренера мира будет нереально. Поэтому в группе Давыдова сменили тактику и стали обучать сложным прыжкам всех фигуристов. По словам Сергея, главная цель на следующий сезон — выступление с ультра-си во всех дисциплинах.

Как ни парадоксально, сейчас в ЦСКА квады лучше удаются девушкам, но и у мальчиков есть прогресс. Например, ученики Давыдова ближе всего к исполнению первого в истории пятерного прыжка. На одной из тренировок Максиму Белявскому удалось сделать элемент в пять оборотов. Правда, с помощью удочки — специального снаряжения для отработки прыжков. Однако Сергей верит: фигурное катание активно прогрессирует, и пятерные уже не за горами.

Примечательно, что о своих успехах Давыдов говорит очень скромно. Сергей не спешит выкладывать по несколько постов в день в «Инстаграм» и честно признаёт, что исполненный на тренировке прыжок — лишь часть рабочего процесса, который ещё не закончен:

«Мы же тоже стараемся побеждать и для этого трудимся, пробуем что-то новое. Но прыжок на удочке — это часть работы, а не пятерной прыжок. Мы показали этот элемент, чтобы показать, что трудимся и пытаемся идти вперёд. Мы не хотели чем-то похвастаться, потому что хвастаться пока нечем», — говорил Сергей.

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У Давыдова уже переманивают учениц?

Но, даже несмотря на необычайную тактичность, в словах тренера можно обнаружить некоторое лукавство. Давыдову всё-таки есть чем похвастать. Его ученицы регулярно составляют конкуренцию лучшим фигуристкам «Хрустального» на юниорском уровне. Софья Самоделкина на равных борется с Софьей Акатьевой, а к ним пытается приблизиться Елизавета Берестовская. Именно о ней в последнее время ходят самые противоречивые слухи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В марте этого года Лиза объявила о прекращении сотрудничества со своим тренером в ЦСКА и решила перебраться в «Самбо-70». Однако доподлинно неизвестно, от кого на самом деле исходила инициатива перехода. Многие болельщики были уверены, что Тутберидзе специально переманила у конкурента спортсменку, исполняющую квады. Сергей отпустил Берестовскую, но в разговорах о ней он выглядел подавленным: терять ученицу, в которую было вложено столько сил, всегда нелегко. При этом специалист признался, что случай Лизы не единичный — фигуристок ЦСКА всё чаще зовут к себе другие штабы.

Берестовская у Тутберидзе пробыла недолго. После внезапного возвращения Трусовой и Косторной в группе Этери Георгиевны не осталось мест, и фигуристка приняла решение вернуться в родную школу. Сейчас остро стоит вопрос о лидере группы Давыдова — Самоделкиной. Вполне возможно, что она — следующая, но Сергей уверен: Софье нет смысла уходить. Единственное место, где она сможет развиваться, — это «Хрустальный», но условия там ничем не отличаются от ЦСКА.

«Сейчас пойти куда-то в другое место — это шаг назад. Но особняк ей вряд ли там предложат, а всё для того, чтобы выигрывать, занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у неё есть в ЦСКА. Абсолютно все условия», — подытожил тренер.

Тутберидзе перестанет быть номером один?

В этом сезоне Акатьева смогла отстоять для Тутберидзе звание лучшего тренера, но поводов для беспокойства у Этери Георгиевны предостаточно. Потенциал Самоделкиной практически безграничен. Уже сейчас она исполняет два четверных сальхова в одной программе и готовится вставлять риттбергер третьим элементом. Фигуристка владеет тройным акселем и умеет его прыгать в программах с квадами. Кроме того, Соня не собирается останавливаться на уже изученных элементах: в её планах освоение флипа и лутца.

Основным преимуществом Самоделкиной является то, что она очень сбалансированная фигуристка. Высокая оценка за технику сопровождается большими компонентами. Соня хорошо чувствует музыку, неплохо двигается и умеет перевоплощаться даже в самые сложные образы.

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Помимо неё и Елизаветы Берестовской, есть ещё Анна Фролова, которая, по словам тренера, была очень близка к четверному прыжку в минувшем сезоне. Поэтому в следующем году штабу Тутберидзе будет очень непросто. Давыдов уже смог потеснить Этери Георгиевну на юниорском уровне, но собирается замахнуться и на взрослые соревнования. Так что, вполне возможно, скоро в женском фигурном катании эпоха доминирования Тутберидзе может закончиться.